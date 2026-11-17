Am langen Ende des deutschen Rentenmarkts wird es ungemütlich: Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe lag am Dienstagvormittag laut Trading Economics bei 3,73 Prozent und damit 37 Basispunkte über der zehnjährigen Bundesanleihe, die dpa-AFX um 10:29 Uhr mit 3,36 Prozent meldete. Wie zäh die Nachfrage nach den ganz langen Laufzeiten ist, zeigte die jüngste Auktion: Für die Aufstockung der 2,90-Prozent-Bundesanleihe 2025/2056 (ISIN DE000BU2D012) um 1,5 Milliarden Euro gingen am 11. November nur Gebote über 1,398 Milliarden Euro ein – weniger als angeboten.
Bundesanleihen 30 Jahre: Rendite bei 3,73 Prozent, Langläufer-Auktion unterzeichnet – wer finanziert Deutschlands Schulden bis 2056?
Die 30-jährige Bundesanleihe rentiert mit 3,73 Prozent deutlich über der zehnjährigen. Bei der jüngsten Auktion der Bundesanleihe 2056 blieben die Gebote unter dem Angebot. Was die steiler werdende Zinskurve für Sparer, Rentenfonds und den Bund bedeutet.
Steckbrief
- Anleihe
- 2,90 % Bund 2025/2056
- ISIN
- DE000BU2D012
- Fälligkeit
- 15.08.2056
- Angebot
- 1,5 Mrd. €
- Gebote
- 1,398 Mrd. €
- Zuteilung
- 1,078 Mrd. €
- Ø-Kurs / Ø-Rendite
- 86,43 % / 3,66 %
Stand: 11.11.2026, Tenderergebnis der Bundesbank vom 11.11.2026
Der Befund
Was zeigt die Auktion der Bundesanleihe 2056 über die Nachfrage?
Eine unterzeichnete Auktion ist kein Notfall. Aber sie ist ein Hinweis darauf, dass Investoren für sehr lange Bundesanleihen einen höheren Preis verlangen.
Nach dem Tenderergebnis der Bundesbank teilte die Finanzagentur bei der Bundesanleihe 2056 nur 1,078 Milliarden Euro zu. Die Überdeckung – das Verhältnis von Geboten zu zugeteilter Summe – lag bei 1,3. Der gewogene Durchschnittskurs betrug 86,43 Prozent, die Durchschnittsrendite 3,66 Prozent. 422 Millionen Euro behielt der Bund als Marktpflegequote ein, also als Bestand, den die Finanzagentur später im Sekundärmarkt verkaufen kann. Fachleute sprechen in solchen Fällen von einer „technisch unterzeichneten“ Auktion: Die Gebote reichten nicht, um das Volumen vollständig zu platzieren.
Besser lief es am selben Tag für die 3,40-Prozent-Bundesanleihe 2026/2047 (ISIN DE000BU2T000). Bei einem Angebot von 1 Milliarde Euro gingen Gebote über 1,56 Milliarden Euro ein, zugeteilt wurden 853 Millionen Euro bei einer Überdeckung von 1,8 und einer Durchschnittsrendite von 3,65 Prozent.
|Anleihe
|ISIN
|Angebot
|Gebote
|Zuteilung
|Überdeckung
|Ø-Rendite
|3,40 % Bund 2047
|DE000BU2T000
|1,0 Mrd. €
|1,56 Mrd. €
|0,853 Mrd. €
|1,8
|3,65 %
|2,90 % Bund 2056
|DE000BU2D012
|1,5 Mrd. €
|1,398 Mrd. €
|1,078 Mrd. €
|1,3
|3,66 %
Quelle: Deutsche Bundesbank, Tenderergebnis vom 11.11.2026
Wichtig für das Verständnis: Der Kupon von 2,90 Prozent ist der feste Zins auf den Nennwert, festgelegt bei der Erstemission. Die Rendite hängt vom Kaufkurs ab. Wer die Anleihe 2056 zu 86,43 Prozent kauft, erhält bis zur Fälligkeit 100 Prozent zurück – daraus ergibt sich eine Rendite deutlich über dem Kupon.
Die Zinskurve
Warum wird die Zinskurve bei Bundesanleihen immer steiler?
Die deutsche Zinskurve hat sich vom Kopf auf die Füße gestellt. Laut Trading Economics rentierten Bundeswertpapiere am Dienstagvormittag mit 2,54 Prozent für drei Monate, 3,11 Prozent für zwei Jahre, 3,36 Prozent für zehn Jahre und 3,73 Prozent für 30 Jahre. Zwischen zwei und 30 Jahren liegen damit 62 Basispunkte Aufschlag. Ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt.
|Laufzeit
|Rendite
|Veränderung zum Vortag
|3 Monate
|2,54 %
|−4,0 Bp.
|2 Jahre
|3,11 %
|−3,0 Bp.
|10 Jahre
|3,36 %
|−2,6 Bp.
|15 Jahre
|3,61 %
|−1,9 Bp.
|30 Jahre
|3,73 %
|−1,6 Bp.
Quelle: Trading Economics, 17.11.2026, Vormittag (ohne Uhrzeitangabe)
Bemerkenswert: Am Dienstag fielen die kurzen Renditen stärker als die langen. Das lange Ende hält sich hartnäckig in der Nähe seiner Hochs. Dahinter stehen zwei Kräfte. Erstens verlangen Investoren für die Unsicherheit über Inflation und Staatsfinanzen über drei Jahrzehnte eine Laufzeitprämie. Zweitens fehlen große Käufer, die früher verlässlich zugegriffen haben – die EZB kauft keine Anleihen mehr netto zu, und große Langfrist-Investoren halten sich nach Einschätzung der Redaktion bei Laufzeiten von 30 Jahren zurück.
Das Angebot
Wie viele neue Bundesanleihen kommen noch auf den Markt?
Das Angebot wächst. Der Bundestag stimmt am 27. November über den Haushalt 2027 ab; die Fassung des Haushaltsausschusses sieht im Kernhaushalt eine Nettokreditaufnahme von 123,0 Milliarden Euro vor, hinzu kommen Kredite der Sondervermögen für Infrastruktur und Bundeswehr. Allein in dieser Woche versteigert die Finanzagentur am Dienstag 5 Milliarden Euro der Schatzanweisung 2028 (ISIN DE000BU22155) und am Mittwoch 3 Milliarden Euro der 3,30-Prozent-Bundesanleihe 2033 (ISIN DE000BU27022); am 25. November folgt eine zehnjährige Bundesanleihe über 5 Milliarden Euro.
Das Ergebnis der Schatz-Auktion vom Dienstag lag bis Redaktionsschluss nicht vor. Für Bundesanleihen gilt damit eine einfache Rechnung: mehr Angebot, weniger Notenbank – das kostet Rendite.
Geldpolitik
Was bedeutet die EZB-Zinswende für lange Bundesanleihen?
Die EZB hat ihren Einlagensatz auf 2,5 Prozent angehoben; die Inflation in der Eurozone lag im Oktober bei 4,0 Prozent. Am Terminmarkt wird nach Angaben von Trading Economics eine weitere Anhebung im Dezember erwartet, dazu zwei Schritte im Jahr 2027. EZB-Vizepräsident Boris Vujčić sagte am Montag, weitere Erhöhungen 2027 könnten gerechtfertigt sein. Für das lange Ende ist das zweischneidig: Höhere Leitzinsen drücken zunächst vor allem auf die kurzen Laufzeiten. Gelingt es der EZB jedoch, die Inflation glaubwürdig zu senken, kann das langfristig die Laufzeitprämie dämpfen.
Für Anleger
Wie stark reagieren lange Bundesanleihen auf Zinsänderungen?
Hier liegt die eigentliche Lehre für Privatanleger. Die Duration misst, wie stark der Kurs einer Anleihe auf Renditeänderungen reagiert. Bei 30-jährigen Bundesanleihen liegt sie nach Rechnung der Redaktion grob bei 18 bis 20. Steigt die Rendite um einen Prozentpunkt, kann der Kurs entsprechend um rund 18 bis 20 Prozent fallen – und umgekehrt steigen. Eine Bundesanleihe 2056 ist sicher in der Rückzahlung, aber nicht sicher im Kurs. Wer bis zur Fälligkeit hält, erhält den Nennwert zurück; wer vorher verkaufen muss, trägt das volle Zinsänderungsrisiko.
Was sich gegenüber den vergangenen Jahren geändert hat: Mit 3,73 Prozent liegt die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe wieder über der deutschen Inflationsrate von zuletzt 2,8 Prozent. Für Versicherer und Pensionskassen, die lange Verpflichtungen absichern müssen, werden Langläufer damit wieder interessanter – ob das genügt, um die Auktionen zu füllen, ist offen.
Der Fahrplan
Bundesanleihen: Welche Termine zählen jetzt?
FAQ zu langen Bundesanleihen
Wie hoch ist die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe? Laut Trading Economics lag sie am 17. November 2026 am Vormittag bei 3,73 Prozent.
Was bedeutet eine unterzeichnete Auktion? Die Gebote der Bietergruppe bleiben unter dem angebotenen Volumen. Bei der Bundesanleihe 2056 waren es am 11. November 1,398 Milliarden Euro für 1,5 Milliarden Euro Angebot.
Warum liegt die 30-jährige Rendite über der zehnjährigen? Investoren verlangen für längere Kapitalbindung einen Aufschlag, die Laufzeitprämie. Dieser ist mit Inflations- und Schuldensorgen gestiegen.
Ist eine Bundesanleihe ohne Risiko? Das Ausfallrisiko gilt als sehr gering, das Kursrisiko vor Fälligkeit ist bei langen Laufzeiten aber erheblich.
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