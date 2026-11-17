Nach dem Tenderergebnis der Bundesbank teilte die Finanzagentur bei der Bundesanleihe 2056 nur 1,078 Milliarden Euro zu. Die Überdeckung – das Verhältnis von Geboten zu zugeteilter Summe – lag bei 1,3. Der gewogene Durchschnittskurs betrug 86,43 Prozent, die Durchschnittsrendite 3,66 Prozent. 422 Millionen Euro behielt der Bund als Marktpflegequote ein, also als Bestand, den die Finanzagentur später im Sekundärmarkt verkaufen kann. Fachleute sprechen in solchen Fällen von einer „technisch unterzeichneten“ Auktion: Die Gebote reichten nicht, um das Volumen vollständig zu platzieren.

Besser lief es am selben Tag für die 3,40-Prozent-Bundesanleihe 2026/2047 (ISIN DE000BU2T000). Bei einem Angebot von 1 Milliarde Euro gingen Gebote über 1,56 Milliarden Euro ein, zugeteilt wurden 853 Millionen Euro bei einer Überdeckung von 1,8 und einer Durchschnittsrendite von 3,65 Prozent.