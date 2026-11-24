Die Bundesanleihen stehen vor einer Woche, in der Politik und Geldpolitik zusammenkommen: Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg am Montagvormittag auf 3,32 Prozent, der Euro-Bund-Future fiel um 0,16 Prozent auf 122,54 Punkte (dpa-AFX, 23.11.2026, 10:39 Uhr). Zugleich hat der Haushaltsausschuss des Bundestages den Bundeshaushalt 2027 mit einer Nettokreditaufnahme von 122,97 Milliarden Euro beschlossen. Am Freitag, dem 27. November, folgt die Schlussabstimmung im Plenum. Für Anleger stellt sich damit eine einfache, aber folgenreiche Frage: Wer kauft all die neuen Bundesanleihen, und zu welchem Preis?
Bundesanleihen: 122,97 Milliarden Euro Nettokreditaufnahme im Haushalt 2027, Zehnjährige bei 3,32 Prozent – wer kauft den Bund?
Der Haushaltsausschuss hat für 2027 eine Nettokreditaufnahme von 122,97 Milliarden Euro beschlossen, am Freitag stimmt der Bundestag ab. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag zuletzt bei 3,32 Prozent. Was das für das Angebot am Bund-Markt bedeutet.
Wie viel neue Schulden plant der Bund 2027 wirklich?
Der Bund will 2027 so viel Geld ausgeben wie nie zuvor und finanziert einen großen Teil davon über den Anleihemarkt.
Nach dem Beschluss des Haushaltsausschusses vom 13. November (Bereinigungssitzung von Donnerstagnachmittag bis Freitag früh, rund 2.000 Anträge) liegen die Ausgaben 2027 bei 560,92 Milliarden Euro, das sind 6,9 Prozent mehr als das Soll von 524,54 Milliarden Euro im Jahr 2026. Die Nettokreditaufnahme steigt von 97,96 auf 122,97 Milliarden Euro, also um rund 25 Milliarden Euro. Gegenüber dem Regierungsentwurf wurde sie um 4,25 Milliarden Euro angehoben. Rechnerisch finanziert der Bund damit gut jeden fünften Euro seiner Ausgaben auf Pump.
Wichtig für den Markt ist die Aufteilung: 84,55 Milliarden Euro der Kreditaufnahme laufen über die Bereichsausnahme für Verteidigung und Sicherheit, die nach der Schuldenregel nicht mitzählt. Die „relevante“ Kreditaufnahme nach Schuldenregel beträgt 38,43 Milliarden Euro und liegt exakt an der Obergrenze (Quelle: Deutscher Bundestag). Für Anleihegläubiger ist diese Unterscheidung zweitrangig, denn die Finanzagentur des Bundes muss am Ende jeden Euro am Kapitalmarkt oder über kurzlaufende Papiere beschaffen.
|Kennzahl
|2026 (Soll)
|2027 (Ausschuss)
|Ausgaben
|524,54 Mrd. €
|560,92 Mrd. €
|Investitionen
|–
|61,85 Mrd. €
|Nettokreditaufnahme
|97,96 Mrd. €
|122,97 Mrd. €
|davon Bereichsausnahme Verteidigung
|–
|84,55 Mrd. €
|Kreditaufnahme nach Schuldenregel
|–
|38,43 Mrd. €
Eigene Berechnung: Anteil der Kreditaufnahme an den Ausgaben 2027 rund 21,9 Prozent.
Quelle: Deutscher Bundestag, Textarchiv (Haushaltsausschuss 13.11.2026)
Was bedeutet das für die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe?
Eine Bundesanleihe ist ein Schuldschein des Bundes mit fester Verzinsung (Kupon). Die Rendite ist der effektive Ertrag, der sich aus Kupon, aktuellem Kurs und Restlaufzeit ergibt. Fällt der Kurs, steigt die Rendite, und umgekehrt. Mehr Angebot an Anleihen drückt tendenziell auf die Kurse, weil Käufer neue Papiere nur zu höheren Renditen aufnehmen. Dieser Zusammenhang ist die Grundlage der Sorge vor einer „Angebotsflut“.
Die Marktdaten vom Montag zeigen, wie nervös das Umfeld ist: Laut dpa-AFX waren sichere Staatsanleihen weniger gefragt, weil sich die Aktienmärkte nach deutlichen Verlusten der Vorwoche erholten. Die Unsicherheit im KI-Sektor dürfte nach Einschätzung der Meldung anhalten. Zudem rücken laut Dekabank die Finanzierungsbedingungen bei den anstehenden Notenbanksitzungen stärker in den Vordergrund; an den weiteren Zinsschritten von EZB und Fed im Dezember ändere sich nichts. Ein Teil der Rendite von 3,32 Prozent ist also Geldpolitik, ein anderer Teil Angebot und Risikostimmung.
Wie stark der Haushalt selbst die Rendite treibt, lässt sich nicht isolieren. Die Zahlen waren seit der Ausschussberatung bekannt, und große Teile der zusätzlichen Verschuldung sind seit dem Beschluss zu Sondervermögen und Verteidigungsausnahme im Markt eingepreist. Neu ist vor allem die Bestätigung im Detail.
Wer kauft die Bundesanleihen – und was ist mit Frankreich?
Zu den Käufern zählen Banken, Versicherer, Pensionskassen, ausländische Zentralbanken und Fonds. Wie viel sie bei steigendem Angebot bereit sind aufzunehmen, entscheidet über den Preis. Der Blick ins Ausland zeigt, dass Haushaltsdisziplin Renditen bewegt: Frankreichs Renditen gaben am Montag gegen den Trend nach, nachdem laut „La Tribune Dimanche“ Präsident Macron eine Schuldenbremse in der Verfassung plant; dafür wäre eine Dreifünftelmehrheit im Kongress nötig. Der Markt belohnt damit schon die Ankündigung eines Sparpfades, nicht erst die Umsetzung.
Für Deutschland gilt das Gegenteil: Der Staat gilt als Anker des Euroraums, weil seine Schuldenquote im Vergleich niedrig ist. Je stärker die Verschuldung steigt, desto mehr rückt die Frage in den Blick, ob der Bund sein Triple-A-Image mit einem höheren Renditeaufschlag bezahlen muss. Diese Einschätzung ist eine Einordnung der Redaktion und keine Prognose.
Was Anleger jetzt beobachten
Freitag, 27. November: Schlussabstimmung des Bundestages über den Haushalt 2027 nach 90 Minuten Debatte in dritter Lesung.
Dienstag, 24. November, 9:00 Uhr: Ifo-Geschäftsklima, ein Gradmesser für die Konjunktur und damit für die Zinserwartungen.
Dezember: Zinsentscheidungen von EZB und Fed; die Fed tagt am 8. und 9. Dezember.
Häufige Fragen zu Bundesanleihen
Was ist die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe? Sie lag am 23. November 2026 um 10:39 Uhr bei 3,32 Prozent. Sie gilt als Richtwert für Hypothekenzinsen und Staatsanleihen im Euroraum.
Wie hoch ist die Nettokreditaufnahme 2027? Laut Beschluss des Haushaltsausschusses 122,97 Milliarden Euro, davon 84,55 Milliarden Euro über die Bereichsausnahme für Verteidigung und Sicherheit.
Warum steigen Renditen, wenn der Bund mehr Schulden macht? Mehr Angebot kann die Kurse drücken und die Rendite erhöhen. Ob und wie stark das passiert, hängt von der Nachfrage und von den Notenbanken ab.
Wo kann ich Informationen zu Bundesanleihen finden? Emissionsplanung und Auktionsergebnisse veröffentlicht die Deutsche Finanzagentur; Kurse und Renditen sind an der Börse Frankfurt einsehbar.
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