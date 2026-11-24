Nach dem Beschluss des Haushaltsausschusses vom 13. November (Bereinigungssitzung von Donnerstagnachmittag bis Freitag früh, rund 2.000 Anträge) liegen die Ausgaben 2027 bei 560,92 Milliarden Euro, das sind 6,9 Prozent mehr als das Soll von 524,54 Milliarden Euro im Jahr 2026. Die Nettokreditaufnahme steigt von 97,96 auf 122,97 Milliarden Euro, also um rund 25 Milliarden Euro. Gegenüber dem Regierungsentwurf wurde sie um 4,25 Milliarden Euro angehoben. Rechnerisch finanziert der Bund damit gut jeden fünften Euro seiner Ausgaben auf Pump.

Wichtig für den Markt ist die Aufteilung: 84,55 Milliarden Euro der Kreditaufnahme laufen über die Bereichsausnahme für Verteidigung und Sicherheit, die nach der Schuldenregel nicht mitzählt. Die „relevante“ Kreditaufnahme nach Schuldenregel beträgt 38,43 Milliarden Euro und liegt exakt an der Obergrenze (Quelle: Deutscher Bundestag). Für Anleihegläubiger ist diese Unterscheidung zweitrangig, denn die Finanzagentur des Bundes muss am Ende jeden Euro am Kapitalmarkt oder über kurzlaufende Papiere beschaffen.