Die Bundesanleihe 3,40 Prozent 2026 (2047) mit der ISIN DE000BU2T000 ist die aktuelle zwanzigjährige Benchmark des Bundes. Bei der Aufstockung am 11. November 2026 erzielte die Deutsche Finanzagentur eine Durchschnittsrendite von 3,65 Prozent; die Gebotsquote lag bei 1,8. Zum Start im Januar hatte die Anleihe mit 3,404 Prozent fast exakt ihrem Kupon entsprochen. Seitdem schwankte die Rendite zwischen 3,38 und 3,88 Prozent.

Für Sparer ist eine zwanzigjährige Bundesanleihe ein Extrem: Sie bietet die Bonität des Bundes und eine feste Verzinsung bis 2047, trägt aber das größte Kursrisiko unter den Bundeswertpapieren. Ein Blick auf die Kennzahlen, den Renditeverlauf der Aufstockungen und die Termine zeigt, was in so einer langen Laufzeit steckt.