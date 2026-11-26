Die 3,40-Prozent-Bundesanleihe 2026/2047 mit der ISIN DE000BU2T000 ist die 20-jährige Benchmark der Bundesrepublik Deutschland. Sie wurde am 27. Januar 2026 erstmals begeben, zahlt jährlich 3,40 Prozent Zinsen und läuft bis zum 15. Mai 2047. Die Durchschnittsrendite bei der Erstemission lag bei 3,404 Prozent bei einem Durchschnittskurs von 99,921. Dieser Artikel erklärt, was die Bundesanleihe ausmacht und warum lange Laufzeiten bei Zinsbewegungen stark reagieren.
Bundesanleihe 3,40 % 2047: ISIN DE000BU2T000, 20-jährige Benchmark des Bundes – was verrät der Kupon über die Rendite?
Die 3,40-Prozent-Bundesanleihe 2026/2047 (ISIN DE000BU2T000) ist die 20-jährige Benchmark der Finanzagentur. Kupon, Fälligkeit, Zinstermine und Auktionskalender im Überblick, dazu die Frage, warum Kurs und Rendite bei langen Bundesanleihen so stark schwanken.
Steckbrief
- Name
- 3,40% Bundesanleihe 2026 (2047)
- ISIN
- DE000BU2T000
- WKN
- BU2T00
- Zinstermin
- 15. Mai jährlich, erster Zins am 15.05.2027
- Kleinste handelbare Einheit
- 0,01 Euro
- Besonderheit
- mündelsicher, börsennotiert
Stand: 23.10.2026, Factsheet der Deutschen Finanzagentur, Kursstand 23.10.2026; Abruf 26.11.2026
Wichtig für die Einordnung: Die letzten verfügbaren Kursdaten des Factsheets stammen vom 23. Oktober 2026 (Kurs 96,25 Prozent, Rendite 3,66 Prozent, Stückzinsen 2,48). Aktuelle Börsenkurse weichen davon ab. Zum Vergleich: Die zehnjährige Bundesanleihe rentierte am Donnerstagmorgen mit 3,25 Prozent (dpa-AFX, 09:33 Uhr MEZ).
Was zeichnet die Bundesanleihe 3,40 % 2047 aus?
Der Bund finanziert sich über Bundesanleihen mit Laufzeiten von sieben bis 30 Jahren. Die Finanzagentur führt fünf Benchmarks: Bund7, Bund10, Bund15, Bund20 und Bund30. Die Anleihe mit Fälligkeit 2047 ist die 20-jährige. Sie wurde im Syndikatsverfahren platziert, mit 6,5 Milliarden Euro Neuemission, und seither mehrfach aufgestockt, zuletzt am 14. Oktober 2026 mit 1,5 Milliarden Euro zu einer Rendite von 3,80 Prozent. Das Emissionsvolumen beträgt laut Factsheet 15 Milliarden Euro; die Übersicht der Finanzagentur nennt 16 Milliarden Euro im Umlauf, die Angaben sind noch nicht abgeglichen.
Die Anleihe ist mündelsicher und börsennotiert; die kleinste handelbare Einheit beträgt 0,01 Euro. Der erste Zins ist am 15. Mai 2027 fällig, danach jährlich am 15. Mai.
|Benchmark
|ISIN
|Kupon
|Fällig
|Bund7
|DE000BU27022
|3,30 %
|15.11.2033
|Bund10
|DE000BU2Z072
|3,00 %
|15.08.2036
|Bund15
|DE000BU2F009
|2,60 %
|15.05.2041
|Bund20
|DE000BU2T000
|3,40 %
|15.05.2047
|Bund30
|DE000BU2D012
|2,90 %
|15.08.2056
Quelle: Deutsche Finanzagentur (Übersicht Bundesanleihen, Abruf 26.11.2026)
Was ist der Unterschied zwischen Kupon und Rendite einer Bundesanleihe?
Der Kupon von 3,40 Prozent ist fest und bezieht sich auf den Nennwert. Die Rendite hängt vom Kaufkurs ab. Bei der Emission lag der Kurs knapp unter 100, daher war die Rendite mit 3,404 Prozent fast identisch mit dem Kupon. Notiert die Anleihe unter 100, wie 96,25 Prozent am 23. Oktober, liegt die Rendite über dem Kupon, weil zusätzlich zum Zins die Kursdifferenz bis zur Rückzahlung zu 100 Prozent anfällt. Das 52-Wochen-Spektrum des Kurses reichte laut Factsheet von 92,37 bis 102,63 Prozent.
Warum schwanken lange Bundesanleihen so stark?
Je länger die Restlaufzeit, desto stärker reagiert der Kurs auf Änderungen der Marktzinsen. Das Maß dafür heißt Duration. Bei einer Anleihe mit rund 20,5 Jahren Restlaufzeit, 3,4 Prozent Kupon und einem Kurs nahe 100 liegt die modifizierte Duration nach eigener Rechnung bei etwa 14,6 Jahren. Als Faustregel würde ein Anstieg der Marktrendite um einen Prozentpunkt den Kurs um rund 14 bis 15 Prozent drücken, ein Rückgang ihn entsprechend heben (vereinfacht, ohne Konvexität). Bei einer zweijährigen Anleihe wäre die Wirkung nur ein Bruchteil davon.
Das erklärt, warum der Kurs in zwölf Monaten zwischen 92,37 und 102,63 Prozent pendelte, obwohl der Kupon unverändert blieb.
Wann gibt es die nächsten Auktionen von Bundeswertpapieren?
Die Finanzagentur versteigert Bundeswertpapiere regelmäßig; der Zeitraum für Gebote liegt mittwochs am Vormittag. Im Emissionskalender stehen für das vierte Quartal 2026 diese Termine:
|Datum
|Papier
|Volumen
|Kupon
|Fällig
|30.11.2026
|Bubill
|3,0 Mrd. €
|–
|12.05.2027
|30.11.2026
|Bubill
|2,0 Mrd. €
|–
|16.11.2027
|01.12.2026
|Bobl
|4,5 Mrd. €
|2,90 %
|08.10.2031
|07.12.2026
|Bubill
|2,0 Mrd. €
|–
|16.06.2027
|08.12.2026
|Schatz
|4,0 Mrd. €
|3,00 %
|13.12.2028
Vorbehaltlich Finanzierungsbedarf und Kapitalmarktlage. Termine der Bund-Auktionen (7 bis 30 Jahre) für das Quartal sind im Kalender nicht gelistet; sie werden laut Finanzagentur in der Woche vor der Auktion bekannt gegeben.
Quelle: Deutsche Finanzagentur, Emissionskalender (Abruf 26.11.2026)
Für 2026 sind laut Finanzagentur 15 Bund-Auktionstermine mit 82 Milliarden Euro für zehnjährige Bundesanleihen vorgesehen, dazu 49 Milliarden Euro für 15-, 20- und 30-jährige Bunds. Zuletzt wurden am 11. November die Bund30 (Rendite 3,66 Prozent), am 18. November die Bund7 (3,27 Prozent) und am 25. November die Bund10 (3,22 Prozent) versteigert.
Häufige Fragen zur Bundesanleihe 3,40 % 2047
Wie lautet die ISIN der 3,40-Prozent-Bundesanleihe 2047? DE000BU2T000, WKN BU2T00; Fälligkeit am 15. Mai 2047.
Wann zahlt die Bundesanleihe Zinsen? Jährlich am 15. Mai, erstmals am 15. Mai 2027, weil der Zinslauf am 3. Februar 2026 begann.
Warum liegt die Rendite über dem Kupon? Weil der Kurs unter 100 Prozent liegen kann: Zum Zins kommt die Differenz zur Rückzahlung zu 100 Prozent hinzu. Das gilt bei Kursen unter 100.
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