Der Bund finanziert sich über Bundesanleihen mit Laufzeiten von sieben bis 30 Jahren. Die Finanzagentur führt fünf Benchmarks: Bund7, Bund10, Bund15, Bund20 und Bund30. Die Anleihe mit Fälligkeit 2047 ist die 20-jährige. Sie wurde im Syndikatsverfahren platziert, mit 6,5 Milliarden Euro Neuemission, und seither mehrfach aufgestockt, zuletzt am 14. Oktober 2026 mit 1,5 Milliarden Euro zu einer Rendite von 3,80 Prozent. Das Emissionsvolumen beträgt laut Factsheet 15 Milliarden Euro; die Übersicht der Finanzagentur nennt 16 Milliarden Euro im Umlauf, die Angaben sind noch nicht abgeglichen.

Die Anleihe ist mündelsicher und börsennotiert; die kleinste handelbare Einheit beträgt 0,01 Euro. Der erste Zins ist am 15. Mai 2027 fällig, danach jährlich am 15. Mai.