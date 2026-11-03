An den Rentenmärkten und am hiesigen Aktienmarkt hat sich zum Wochenauftakt per saldo nicht viel verändert, obwohl die Ölpreise gesunken sind, so die Analysten der Helaba.
Bund-Future und Euro: Kaufsignale treffen auf harte Hürden - gelingt der Ausbruch?
Bund-Future und Euro starten freundlich in die Woche, doch entscheidende technische Hürden bleiben bestehen.
Auch der Euro habe unter Strich keine größere Bewegung zu seinen Gunsten verbuchen können. Die Verunsicherung vor den US-Wahlen könnte ein Grund für die Zurückhaltung der Marktteilnehmer sein. Fundamentale Impulse gebe es kaum, auch wenn eine Reihe von EZB-Vertretern an die Mikrofone trete.
Unter Schwankungen sei dem Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) ein freundlicher Start in die neue Handelswoche geglückt. Weiterhin könne auf der Habenseite verbucht werden, dass er sich oberhalb des Retracements bei 122,06 festgesetzt zu haben scheine. Allerdings sei die fehlende Anstiegsdynamik zu bemängeln und die Tatsache, dass ein Sprung über die 100-Tagelinie (122,87) noch immer nicht konstatiert werden könne. Dennoch scheine das Chance-Risiko-Verhältnis aus technischer Sicht weiterhin günstig zu sein. Indikatoren wie MACD, DMI und Stochastic stünden auf Kauf. Unterhalb des Retracements würden die 21- und die 55-Tagelinie Unterstützung bei 121,47/68 geben.
Solide sei der Wochenauftakt für den EUR/USD-Kurs gelaufen. Der Kurs habe die 21-Tagelinie aber nur phasenweise überwinden können und damit sei Raum bis zum 38,2%-Retracement bei 1,1320 noch nicht nachhaltig eröffnet worden. Ein neues Impulshoch sei zudem nicht markiert worden. Das Indikatorenbild sei kaum verändert zu gestern und weiterhin stehe der DMI auf Verkauf, wobei aber beachtet werden müsse, dass der ADX auf hohem Niveau deutlich nachgebe. Der MACD richte sich derweil oberhalb seiner Signallinie gen Norden, sodass weitergehende Befestigungen möglich bleiben würden.
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