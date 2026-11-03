Bund-Future und Euro: Kaufsignale treffen auf harte Hürden - gelingt der Ausbruch?

Unter Schwankungen sei dem Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) ein freundlicher Start in die neue Handelswoche geglückt. Weiterhin könne auf der Habenseite verbucht werden, dass er sich oberhalb des Retracements bei 122,06 festgesetzt zu haben scheine. Allerdings sei die fehlende Anstiegsdynamik zu bemängeln und die Tatsache, dass ein Sprung über die 100-Tagelinie (122,87) noch immer nicht konstatiert werden könne. Dennoch scheine das Chance-Risiko-Verhältnis aus technischer Sicht weiterhin günstig zu sein. Indikatoren wie MACD, DMI und Stochastic stünden auf Kauf. Unterhalb des Retracements würden die 21- und die 55-Tagelinie Unterstützung bei 121,47/68 geben.