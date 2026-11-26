Analysen maerkte bullish Anleihen

Bund-Future erreicht Monatshoch – bei 123,84 wartet die nächste Hürde

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 10:53 1 Min. Helaba

Der Bund-Future erreicht mit 123,59 ein neues Monatshoch, während der Euro erneut an 1,1010 US-Dollar scheitert.

Bild: Dr. Thomas Liptak / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Feierlaune kam bei den Aktieninvestoren im Vorfeld des heutigen Thanksgiving in den USA nicht auf, so die Analysten der Helaba. Der hiesige Index sei zwar freundlich in den Handel gestartet, habe im Verlauf des Tages im Fahrwasser schwacher Wall-Street-Futures aber immer mehr abgegeben. Im Zuge dessen seien als sicher geltende Staatsanleihen vermehrt nachgefragt worden, ungeachtet des wieder steigenden Ölpreises, während der Euro keinen echten Profit aus der wieder zunehmenden Verunsicherung habe schlagen können. Dem Bund-Future sei es gelungen, ein neues Impuls- und Monatshoch bei 123,59 zu markieren. Damit bestehe weiteres Potenzial für Kursgewinne bis zum 61,8%-Retracement des gesamten Kursverlustes von Ende Juni bis Ende September bei 123,84 und dem dicht darüber (123,87) liegenden markanten Hoch von Ende August. Weitere Hürden wären dann bei 124,33 und 124,55 zu lokalisieren. Das Indikatorenbild helle sich immer weiter auf, auch weil der ADX die wichtige 20er-Marke erreicht habe. Dennoch sei insgesamt nicht von einer idealtypischen Gemengelage zu sprechen. Überkauftsignale seien aber noch nicht zu erkennen. Im Fall von Rücksetzern wäre es wichtig, oberhalb der Unterstützung bei 122,80 zu bleiben. Letztlich habe dem EUR/USD-Kurs erneut die Kraft gefehlt, die Marke von 1,1010 zu übersteigen und nachhaltig Erholungspotenzial in Richtung der 21-Tagelinie (1,1075) oder sogar bis 1,1105 zu eröffnen. Am übergeordnet als belastend einzustufenden Indikatorenbild habe sich jedoch bisher wenig verändert. So stünden DMI und MACD begleitet von einem hohen und weiter ansteigenden ADX auf Verkauf. Allerdings spreche die Überverkauftindikation vonseiten des Stochastic zumindest kurzfristig für eine Stabilisierung.

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