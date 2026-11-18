Öl wirkt auf zwei Wegen: Billigere Energie dämpft die Inflation und mindert damit den Druck auf die Zentralbank, die Zinsen weiter anzuheben. Das stützt die Kurse von Staatsanleihen mit fester Verzinsung. Laut dpa-AFX belastet das reichliche Ölangebot die Preise. Am Dienstag hatten die Bundesanleihen auf die gefallenen Ölpreise dagegen kaum reagiert, weil eine nachhaltige Entspannung am Persischen Golf nicht in Sicht war und die Ölpreise im Tagesverlauf wieder stiegen.

Die Inflation im Euroraum war im Oktober auf 4,0 Prozent gestiegen. Am 18. November stand die zweite Schätzung für Oktober an, erwartet wurde eine Bestätigung der Erstschätzung (dpa-AFX, 10:33 Uhr). An den Finanzmärkten wird für Dezember eine Leitzinserhöhung der EZB erwartet, die mittelfristig 2 Prozent Inflation anstrebt. Trading Economics nennt für den Zinsentscheid am 17. Dezember eine Wahrscheinlichkeit von 91 Prozent für eine Anhebung um 25 Basispunkte.