Der Bund-Future, das Barometer für den deutschen Rentenmarkt, ist am Mittwochmorgen auf 122,12 Punkte gestiegen, die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe sank auf 3,35 Prozent. Als Auslöser nennt dpa-AFX gesunkene Rohölpreise, die die Inflationserwartungen dämpfen.
Bund-Future: 122,12 Punkte, Rendite der Bundesanleihe 3,35 Prozent – was bremst die Ölpreise, was treibt die EZB?
Der Bund-Future stieg am 18. November zum Handelsbeginn um 0,11 Prozent auf 122,12 Punkte, die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 3,35 Prozent. Gestützt wurden die Bundesanleihen von sinkenden Ölpreisen – doch im Dezember wird an den Märkten eine EZB-Zinserhöhung erwartet.
Am Vortag, dem 17. November um 17:42 Uhr, hatte der Bund-Future bei 121,92 Punkten gelegen, die Rendite bei 3,38 Prozent. Der Bund-Future ist ein Terminkontrakt auf fiktive deutsche Staatsanleihen; seine Kurse bewegen sich entgegengesetzt zur Rendite. Steigt der Future, fällt die Rendite, wie am Mittwoch. Ein Basispunkt entspricht 0,01 Prozentpunkten, die Rendite sank also um 3 Basispunkte gegenüber dem Vortagsstand.
Bund-Future, Ölpreis, Inflation
Warum steigt der Bund-Future, wenn der Ölpreis sinkt?
Öl wirkt auf zwei Wegen: Billigere Energie dämpft die Inflation und mindert damit den Druck auf die Zentralbank, die Zinsen weiter anzuheben. Das stützt die Kurse von Staatsanleihen mit fester Verzinsung. Laut dpa-AFX belastet das reichliche Ölangebot die Preise. Am Dienstag hatten die Bundesanleihen auf die gefallenen Ölpreise dagegen kaum reagiert, weil eine nachhaltige Entspannung am Persischen Golf nicht in Sicht war und die Ölpreise im Tagesverlauf wieder stiegen.
Die Inflation im Euroraum war im Oktober auf 4,0 Prozent gestiegen. Am 18. November stand die zweite Schätzung für Oktober an, erwartet wurde eine Bestätigung der Erstschätzung (dpa-AFX, 10:33 Uhr). An den Finanzmärkten wird für Dezember eine Leitzinserhöhung der EZB erwartet, die mittelfristig 2 Prozent Inflation anstrebt. Trading Economics nennt für den Zinsentscheid am 17. Dezember eine Wahrscheinlichkeit von 91 Prozent für eine Anhebung um 25 Basispunkte.
Was bedeutet die Rendite von 3,35 Prozent für Konjunktur und Haushalt?
Deutsche Konjunkturdaten fielen am Dienstag besser als erwartet aus, bewegten den Anleihemarkt laut dpa-AFX aber kaum. Die ZEW-Konjunkturerwartungen stiegen auf den höchsten Stand seit Februar. Die Deutsche-Bank-Volkswirtin Felicitas Henze sieht die Aussichten weiter günstig: Solide Auftragseingänge und gut gefüllte Auftragsbücher sprächen für eine weitere Erholung der Industrieproduktion, und der Fiskalimpuls dürfte zunehmend in der Realwirtschaft ankommen (sinngemäß, dpa-AFX, 17.11.2026).
Das Gegenstück ist der Anleihemarkt selbst: Ein stärkerer Fiskalimpuls bedeutet mehr Schulden und mehr Angebot an Bundesanleihen. Der Bund hat laut Pressemeldungen in den vergangenen Tagen Langläufer aufgestockt, die nächste Bund-Auktion steht für den 25. November an (aktiencheck.de-Terminübersicht). Die Zinskurve ist zuletzt flacher geworden: Der Abstand zwischen Schatz und Bund schrumpft, nach Einschätzung der Redaktion ein Hinweis, dass der Markt kurzfristig mit höheren Leitzinsen rechnet.
|Zeitpunkt
|Bund-Future
|Rendite 10 Jahre
|17.11.2026, 17:42 Uhr MEZ
|121,92
|3,38 %
|18.11.2026, 10:33 Uhr MEZ
|122,12
|3,35 %
Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe, Bund-Future in Punkten.
Quelle: dpa-AFX via ARIVA.DE
Welche Termine sind für Bundesanleihen jetzt wichtig?
Am Abend richten sich die Blicke nach Washington: Die 20-jährige US-Auktion (19:00 Uhr MEZ) und das Fed-Protokoll (20:00 Uhr MEZ) können auch Bundesanleihen bewegen. Hinzu kommen die Bund-Auktion am 25. November und der EZB-Zinsentscheid am 17. Dezember. Die Zusammenstellung der Termine beruht auf aktiencheck.de und Trading Economics und ist keine Prognose.
Welche Fragen stellen Leser zu Bundesanleihen und Bund-Future?
Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe? Am 18. November um 10:33 Uhr lag sie bei 3,35 Prozent (dpa-AFX), am Vorabend bei 3,38 Prozent.
Was ist der Bund-Future? Ein Terminkontrakt auf fiktive deutsche Staatsanleihen; er steigt, wenn die Renditen sinken, und gilt als Gradmesser für den Rentenmarkt.
Warum fallen die Renditen bei sinkenden Ölpreisen? Niedrigere Energiepreise dämpfen Inflationserwartungen, so dpa-AFX.
Was sind die Risiken bei Bundesanleihen? Zinsänderungsrisiko, bei steigender Inflation reale Kaufkraftverluste und bei Handel am Terminmarkt Hebelrisiken.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.