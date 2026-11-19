Der Bund-Future stieg am Donnerstag, 19. November 2026, um 10:43 Uhr um 0,01 Prozent auf 122,02 Punkte, die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 3,37 Prozent (dpa-AFX via ARIVA). Der Markt bewegt sich seitwärts: In den jüngsten Berichten pendelte der Bund-Future zwischen 121,92 und 122,12 Punkten, die Rendite zwischen 3,35 und 3,38 Prozent. Ein Anstoß fehlt, in der Eurozone stehen keine wichtigen Konjunkturdaten an. Am Nachmittag folgen in den USA die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe.
Bund-Future: 122,02 Punkte, Zehnjährige bei 3,37 Prozent - Fitch sieht 3,2 Prozent Ende 2027 - Wie viel Rendite-Rückgang ist im Bund eingepreist?
Der Bund-Future lag am Donnerstagvormittag bei 122,02 Punkten, die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe bei 3,37 Prozent. Fitch rechnet im Basisszenario mit 3,2 Prozent Ende 2027, die Banque de France hält die Inflation für zu hoch. Was bewegt Bundesanleihen jetzt?
Grundlagen
Was zeigt der Bund-Future?
Der Bund-Future ist ein Terminkontrakt auf eine fiktive Bundesanleihe mit hohem Kupon und Restlaufzeit zwischen 8,5 und 10,5 Jahren. Sein Preis bewegt sich gegenläufig zur Rendite: Steigt der Future, fallen die Renditen, und umgekehrt. Wegen der hohen Handelsumsätze gilt er als Stimmungsbarometer für den Euro-Anleihemarkt. Die Rendite ist der jährliche Ertrag bei Kauf zum aktuellen Kurs und Halten bis zur Fälligkeit, der Kupon dagegen der feste Zins auf den Nennwert.
Was bewegt Bundesanleihen am Donnerstag?
Laut dpa-AFX bestätigten EZB-Vertreter die Erwartungen einer Leitzinserhöhung im Dezember. Banque-de-France-Chef Moulin nannte die Inflation im Euroraum laut CNBC „zu hoch“; der Ölpreis treibe sie weiter an. Die Inflation lag im Oktober bei 4,0 Prozent. Stützend wirkten zuletzt niedrigere Ölpreise zu Wochenbeginn, belastend steigende Preise am Dienstag und Unsicherheit am Persischen Golf. Die ZEW-Konjunkturerwartungen übertrafen die Prognose und erreichten den höchsten Stand seit Februar, die Industrieproduktion im September fiel etwas schwächer aus als erwartet (wallstreet-online). Die französischen Renditen zogen am Donnerstag nach Schuldenängsten und fehlender Parlamentsmehrheit wieder an; zuvor waren sie laut Händlern nach den Rentenplänen von Marine Le Pen gesunken.
Was erwartet Fitch für die Bundesanleihe?
Fitch Ratings sieht im Basisszenario (Bericht vom 18. November 2026, zitiert nach TechNode) die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe bis Ende 2027 von 3,3 auf 3,2 Prozent sinken; für die zehnjährige US-Treasury erwartet Fitch unverändert 4,8 Prozent. Das ist die Einschätzung von Fitch, keine Prognose von aktiencheck.de. Der Abstand zu den aktuellen 3,37 Prozent beträgt rund 17 Basispunkte. Ein Basispunkt entspricht 0,01 Prozentpunkten. Für Anleger heißt das: Selbst in diesem Szenario wäre die Kursbewegung bei Bundesanleihen überschaubar, sie bleibt aber von Inflation, EZB-Schritten und dem Angebot an Staatsanleihen abhängig.
|Größe
|Stand
|Bund-Future (10:43 Uhr)
|122,02 Punkte
|Rendite 10-jährige Bundesanleihe
|3,37%
|Spanne Rendite (Marktberichte)
|3,35-3,38%
|Inflation Eurozone, Oktober
|4,0%
|Fitch-Basisszenario Bund 10J, Ende 2027
|3,2%
Uhrzeiten in MEZ; Fitch-Werte sind Basisszenario Ende 2027, keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: ARIVA/dpa-AFX 10:43 Uhr; wallstreet-online 08:24 Uhr; Fitch via TechNode, 18.11.2026
Welche Termine sind wichtig?
Am Donnerstagnachmittag stehen die US-Erstanträge an. Im Dezember folgen Fed-Sitzung (8. und 9.) und EZB-Sitzung (17. Dezember, laut Terminkalender), dazu Inflationsdaten und Auktionen der Deutschen Finanzagentur.
Häufige Fragen zu Bund-Future und Bundesanleihen
Was ist der Bund-Future? Ein Terminkontrakt auf eine fiktive Bundesanleihe; er bildet die Erwartungen am Markt für zehnjährige Bundesanleihen ab.
Wie hoch ist die Rendite der Bundesanleihe heute? 3,37 Prozent um 10:43 Uhr am 19. November 2026 (dpa-AFX).
Warum fällt der Bund-Future, wenn die Rendite steigt? Weil der Anleihekurs bei steigenden Renditen sinkt.
Was erwartet Fitch für Bundesanleihen? 3,2 Prozent Rendite der Zehnjährigen Ende 2027 im Basisszenario.
Hinweis: Fitch-Werte aus einer Zusammenfassung; Originalbericht nicht eingesehen.
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