Laut dpa-AFX bestätigten EZB-Vertreter die Erwartungen einer Leitzinserhöhung im Dezember. Banque-de-France-Chef Moulin nannte die Inflation im Euroraum laut CNBC „zu hoch“; der Ölpreis treibe sie weiter an. Die Inflation lag im Oktober bei 4,0 Prozent. Stützend wirkten zuletzt niedrigere Ölpreise zu Wochenbeginn, belastend steigende Preise am Dienstag und Unsicherheit am Persischen Golf. Die ZEW-Konjunkturerwartungen übertrafen die Prognose und erreichten den höchsten Stand seit Februar, die Industrieproduktion im September fiel etwas schwächer aus als erwartet (wallstreet-online). Die französischen Renditen zogen am Donnerstag nach Schuldenängsten und fehlender Parlamentsmehrheit wieder an; zuvor waren sie laut Händlern nach den Rentenplänen von Marine Le Pen gesunken.