Warum ist die Builders FirstSource-Aktie heute S&P 500 Gewinner?

Fallende Anleiherenditen und die Umschichtung aus Technologie in die klassische Wirtschaft stützten zinsempfindliche Bauwerte. Eine Firmenmeldung ist nicht bekannt.

Wie stark ist die Builders FirstSource Aktie gestiegen?

Die Aktie schloss am 25. November 2026 mit einem Plus von 4,64 Prozent bei 61,10 US-Dollar.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Builders FirstSource-Aktie?

Die ISIN lautet US12008R1077, die WKN A0ER15. An der NYSE wird die Aktie unter BLDR gehandelt.