Einschätzung der Redaktion: Für die Märkte ist das Urteil vor allem eine Bestätigung des Status quo. Ein politisches Erdbeben – etwa eine Neuauszählung mit offenem Ausgang und einer möglicherweise verlorenen Kanzlermehrheit – war an der Börse nie das Hauptszenario. Entsprechend gering ist die direkte Kursreaktion. Wichtig ist der Beschluss dennoch, weil die Koalition gerade mehrere marktrelevante Vorhaben vorantreibt.

Dazu zählen die Stromsteuer-Senkung für alle ab 2027, der Spritpreisdeckel ab Januar und der Bundeshaushalt 2027, über den der Bundestag am 27. November abschließend abstimmen soll. Ebenfalls in der Pipeline sind die Lockerung des Kündigungsschutzes für Topverdiener und längere Befristungen sowie die milliardenschweren Infrastrukturprogramme. Jede dieser Vorlagen braucht eine stabile Mehrheit. Mit zwölf Sitzen über der Kanzlermehrheit ist der Spielraum zwar nicht üppig, aber nun rechtlich unangefochten.

Am Anleihemarkt ist der Fokus ein anderer: Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen schloss am Dienstag laut dpa-AFX bei 3,38 Prozent. Treiber sind dort Inflation, die Zinserwartungen an die EZB und die hohe Neuverschuldung – nicht die Frage, ob das BSW im Parlament sitzt. Einschätzung der Redaktion: Für Bundesanleihen, den Euro und den DAX zählt mittelfristig, ob die Koalition ihre Vorhaben solide finanziert. Das Karlsruher Urteil nimmt ihr eine Ausrede, aber keine Aufgabe ab.