Die BSW-Wahlbeschwerde ist gescheitert: Das Bundesverfassungsgericht hat die Wahlprüfungsbeschwerde gegen das Ergebnis der Bundestagswahl 2025 am Mittwochmorgen als unzulässig verworfen. Eine Neuauszählung der Stimmen gibt es damit nicht, die Koalition von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) behält ihre Mehrheit von 328 der 630 Sitze. Der DAX reagierte gelassen und lag um 09:10 Uhr laut finanzen.net mit 0,29 Prozent im Plus bei 26.120 Punkten – getragen eher von der Erholung nach den Nvidia-Zahlen als vom Urteil aus Karlsruhe.
Für Anleger beseitigt der Beschluss ein politisches Restrisiko, das in den vergangenen Monaten immer wieder in den Schlagzeilen stand: die theoretische Möglichkeit, dass ein Wiedereinzug des BSW die schwarz-rote Mehrheit kippt.