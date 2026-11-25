Die Revision fügt sich in ein Bild verhaltener Konjunktur. Das ifo-Institut bezifferte den Schaden der US-Zölle für das deutsche Wachstum 2026 auf 0,6 Prozentpunkte; die deutschen Exporte in die USA lagen im ersten Quartal 2026 laut Handelsblatt-Morning-Briefing um zwölf Prozent unter dem Vorjahr. Zugleich meldete Destatis für den September einen Einbruch der Bauaufträge um 16,1 Prozent gegenüber August.

Hinzu kommt der Zinsausblick: Die US-Notenbank hat im September die Zinsen angehoben, und für die Sitzung am 8. und 9. Dezember rechnen die Märkte laut CME FedWatch (zitiert von cash-online, 17. November 2026) mit einem weiteren Schritt. Für exportorientierte DAX-Werte aus Industrie, Maschinenbau und Autobranche sind schwaches Wachstum, Zölle und höhere Zinsen eine anspruchsvolle Mischung. Beobachter achten deshalb auf Autoaktien wie die Volkswagen Aktie, die BMW Aktie und die Mercedes-Benz Aktie, die am Morgen laut dpa-AFX an der DAX-Spitze standen, sowie auf Bauwerte und Industrieaktien.

Einschätzung der Redaktion: Ein einzelner revidierter Quartalswert verändert das Konjunkturbild nicht grundlegend, kann aber die Erwartungen an die Gewinne zyklischer DAX-Unternehmen dämpfen. Ob und wie stark die Börse darauf reagiert, lässt sich aus den vorliegenden Quellen nicht ablesen.