Das deutsche Bruttoinlandsprodukt ist im dritten Quartal 2026 schwächer gewachsen als zunächst gemeldet: Das Statistische Bundesamt revidierte den Zuwachs gegenüber dem Vorquartal am Mittwoch auf 0,1 Prozent, nach vorläufig 0,2 Prozent. Am Aktienmarkt blieb die Reaktion zunächst aus: Der DAX (Ticker ^GDAXI, ISIN DE0008469008) lag nach der ersten Handelsstunde mit rund 25.093 Punkten 0,3 Prozent im Plus, wie dpa-AFX um 9:24 Uhr berichtete.
Bruttoinlandsprodukt: Wachstum im dritten Quartal auf 0,1 Prozent revidiert – was heißt das für den DAX?
Destatis hat das deutsche Wirtschaftswachstum im dritten Quartal 2026 von 0,2 auf 0,1 Prozent nach unten korrigiert. Was die Revision für Konjunktur, DAX und exportabhängige Aktien bedeutet.
Die Zahl stammt aus einer Meldung von Dow Jones Newswires vom 25. November 2026 (Veröffentlichung 8:59 Uhr). Danach liegt das Bruttoinlandsprodukt kalenderbereinigt um 1,1 Prozent über dem Niveau des Vorjahresquartals. Die Destatis-Terminvorschau führt für den 25. November „Bruttoinlandsprodukt, tiefer gegliederte Ergebnisse“ für das dritte Quartal; Veröffentlichungen erfolgen dort im Allgemeinen um 8:00 Uhr.
Konjunktur
Wie stark wuchs die deutsche Wirtschaft im dritten Quartal 2026?
Die erste Schnellschätzung von Destatis vom 30. Oktober 2026 hatte ein Plus von 0,2 Prozent gemeldet. Schon damals schrieb das Amt, die Konsumausgaben seien leicht positiv gewesen, die Investitionen zurückgegangen und die Exporte hätten sich merklich abgeschwächt. Die Revision halbiert das Quartalswachstum nun rechnerisch auf 0,1 Prozent.
Eine Sekundärquelle nennt für die Detailergebnisse einen Rückgang der Ausrüstungsinvestitionen um 3,5 Prozent und der Exporte um 1 Prozent; ob sich diese Werte auf das Vorquartal oder das Vorjahr beziehen, geht aus der Quelle nicht hervor. Die Bundesregierung erwartet für 2026 laut derselben Quelle ein Wachstum von 1,3 Prozent. Diese Angaben konnte die Redaktion nicht anhand der Original-Pressemitteilung bestätigen.
Warum Destatis nach unten korrigiert hat, nennen die vorliegenden Quellen nicht. Auch Stimmen von Ökonomen zur Revision lagen der Redaktion bis 12:00 Uhr nicht vor.
|Kennzahl
|Wert
|Zeitraum
|Bruttoinlandsprodukt, Vorquartal
|+0,1 % (vorläufig +0,2 %)
|3. Quartal 2026
|Bruttoinlandsprodukt, Vorjahr
|+1,1 %
|3. Quartal 2026
|Auftragseingang Bauhauptgewerbe
|–16,1 %
|September 2026
|davon Hochbau
|–10,6 %
|September 2026
|davon Tiefbau
|–20,0 %
|September 2026
|ifo Geschäftsklima
|90,2 Punkte
|Oktober 2026
Stand der Abfragen: 25.11.2026. Bauaufträge saison- und kalenderbereinigt gegenüber August.
Quelle: Destatis, ifo Institut, jeweils laut Dow Jones Newswires bzw. ifo-Pressemitteilung
Das große Bild
Warum bremst die Wirtschaft – und was heißt das für den DAX?
Die Revision fügt sich in ein Bild verhaltener Konjunktur. Das ifo-Institut bezifferte den Schaden der US-Zölle für das deutsche Wachstum 2026 auf 0,6 Prozentpunkte; die deutschen Exporte in die USA lagen im ersten Quartal 2026 laut Handelsblatt-Morning-Briefing um zwölf Prozent unter dem Vorjahr. Zugleich meldete Destatis für den September einen Einbruch der Bauaufträge um 16,1 Prozent gegenüber August.
Hinzu kommt der Zinsausblick: Die US-Notenbank hat im September die Zinsen angehoben, und für die Sitzung am 8. und 9. Dezember rechnen die Märkte laut CME FedWatch (zitiert von cash-online, 17. November 2026) mit einem weiteren Schritt. Für exportorientierte DAX-Werte aus Industrie, Maschinenbau und Autobranche sind schwaches Wachstum, Zölle und höhere Zinsen eine anspruchsvolle Mischung. Beobachter achten deshalb auf Autoaktien wie die Volkswagen Aktie, die BMW Aktie und die Mercedes-Benz Aktie, die am Morgen laut dpa-AFX an der DAX-Spitze standen, sowie auf Bauwerte und Industrieaktien.
Einschätzung der Redaktion: Ein einzelner revidierter Quartalswert verändert das Konjunkturbild nicht grundlegend, kann aber die Erwartungen an die Gewinne zyklischer DAX-Unternehmen dämpfen. Ob und wie stark die Börse darauf reagiert, lässt sich aus den vorliegenden Quellen nicht ablesen.
Ausblick
Welche Termine sollten Anleger jetzt im Blick behalten?
Am Freitag, 27. November, steht im Bundestag die abschließende Abstimmung über den Haushalt 2027 an (laut cash-online und FOCUS online).
Am 8. und 9. Dezember tagt die US-Notenbank Fed.
Der Auftragseingang und weitere Konjunkturdaten für das vierte Quartal zeigen, ob das Wachstum an Fahrt gewinnt.
Häufige Fragen zum Bruttoinlandsprodukt
Wie hoch war das Wachstum im dritten Quartal 2026? Laut Destatis (über Dow Jones Newswires) 0,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal und 1,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal.
Wie war die erste Schätzung? Die Schnellschätzung vom 30. Oktober 2026 lautete auf plus 0,2 Prozent.
Was bedeutet die Revision für den DAX? Eine direkte Reaktion ist in den Quellen nicht belegt; der DAX lag am Vormittag im Plus. Konjunktursensible Branchen reagieren erfahrungsgemäß auf Wachstumsdaten, eine Prognose ist das nicht.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.