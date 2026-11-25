Im Vorjahresvergleich war die preisbereinigte Bruttowertschöpfung im 3. Quartal 2026 insgesamt um 1,3% höher. Die Wirtschaftsleistung im Produzierenden Gewerbe ohne Bau (+2,1%) stieg dabei stärker als in den Dienstleistungsbereichen (+1,2%). Dies war zuletzt im 3. Quartal 2024 der Fall gewesen. Das Verarbeitenden Gewerbe konnte seine Wertschöpfung im Vergleich zum Vorjahresquartal erneut deutlich steigern (+1,5%), nachdem es bereits im 2. Quartal 2026 zugelegt hatte. Besonders die Hersteller von elektrischen Ausrüstungen und der Sonstige Fahrzeugbau verzeichneten Zuwächse, während der Maschinenbau erneut Umsatzrückgänge hinnehmen musste. Im Baugewerbe verringerte sich die Bruttowertschöpfung erneut, sie sank leicht um 0,4% zum Vorjahresquartal. Deutliche Rückgänge mussten einmal mehr der Hochbau und das Ausbaugewerbe hinnehmen. Der Tiefbau hingegen verzeichnete wie schon im Vorquartal deutliche Produktionszuwächse. In den Dienstleistungsbereichen konnte vor allem der Bereich Information und Kommunikation mit +3,9% seine Wertschöpfung deutlich erhöhen. Auch die Bereiche öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit (+2,3%), die sonstigen Dienstleister (+1,3%) sowie die Finanz- und Versicherungsdienstleister (+0,8%) steigerten ihre wirtschaftliche Leistung im 3. Quartal 2026 teilweise merklich. Einen leichten Rückgang der preisbereinigten Bruttowertschöpfung verzeichnete dagegen der zusammengefasste Bereich Handel, Verkehr, Gastgewerbe (-0,2%).