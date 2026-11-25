Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im 3. Quartal 2026 gegenüber dem 2. Quartal 2026 – preis-, saison- und kalenderbereinigt – leicht um 0,1% gestiegen, so das Statistische Bundesamt (Destatis) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:
Bruttoinlandsprodukt: Ausführliche Ergebnisse zur Wirtschaftsleistung im 3. Quartal 2026
Deutschlands Wirtschaft wächst im dritten Quartal nur um 0,1 Prozent, während Exporte und Investitionen sinken.
Wie das Statistische Bundesamt weiter mitteilt, fiel der Anstieg der Wirtschaftsleistung damit um 0,1 Prozentpunkte niedriger aus als in der Schnellmeldung vom 30. Oktober 2026 berichtet. Vor allem die Exporte und die Umsätze im Einzelhandel entwickelten sich im September 2026 schwächer als zunächst angenommen. "Nachdem sich die deutsche Wirtschaft in der ersten Jahreshälfte robust gegenüber den geopolitischen Krisen zeigte, flachte die wirtschaftliche Entwicklung im 3. Quartal 2026 ab", sagt Ruth Brand, Präsidentin des Statistischen Bundesamtes.
Konsumausgaben mit leichtem Wachstum, Ausrüstungsinvestitionen deutlich im Minus
Die preis-, saison- und kalenderbereinigten Konsumausgaben entwickelten sich wie bereits im Vorquartal insgesamt verhalten. Sie wuchsen leicht um 0,1% im Vergleich zum 2. Quartal 2026. Die privaten Konsumausgaben, die etwa 70% der gesamten Konsumausgaben ausmachen, stiegen ebenfalls um 0,1%. Zurückhaltender als im Vorquartal waren die privaten Haushalte bei Verbrauchsgütern, zu denen unter anderem Nahrungsmittel und Energieprodukte wie beispielsweise Kraftstoffe zählen. Die Konsumausgaben des Staates nahmen mit +0,3% stärker als die privaten Konsumausgaben zu.
Die Bruttoanlageinvestitionen sanken dagegen im 3. Quartal 2026 preis-, saison- und kalenderbereinigt um 1,2%. In Ausrüstungen – also vor allem in Maschinen, Geräte und Fahrzeuge – wurde preis-, saison- und kalenderbereinigt 3,5% weniger investiert als im Vorquartal. Dies zeigte sich auch in geringeren gewerblichen Pkw-Zulassungen. Die in der ersten Jahreshälfte zu beobachtende Abwärtsdynamik bei den Ausrüstungsinvestitionen verstärkte sich damit. Auch die Bauinvestitionen nahmen im Vergleich zum Vorquartal ab, sanken mit -0,3% aber deutlich moderater.
Nachdem die preis-, saison- und kalenderbereinigten Exporte und Importe in der ersten Jahreshälfte noch ordentlich zulegten, änderte sich dies im 3. Quartal 2026: Die Exporte sanken insgesamt um 1,0% gegenüber dem 2. Quartal 2026. Die Ausfuhren von Waren nahmen um 0,8% ab. Unter anderem wurden weniger Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeugteile, chemische Erzeugnisse sowie Metalle exportiert. Die Dienstleistungsexporte gingen stärker um 1,7% zurück. Zugleich wurden auch weniger Waren (-1,5%) und Dienstleistungen (-1,1%) importiert als im Vorquartal. Grund für den Rückgang der Warenimporte waren insbesondere geringere Importe von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeugteilen, Maschinen sowie chemischen Erzeugnissen. Insgesamt sanken die Importe um 1,4% im Vergleich zum 2. Quartal 2026.
Bruttowertschöpfung entwickelt sich insgesamt positiv
Die preis-, saison- und kalenderbereinigte Bruttowertschöpfung war mit +0,3% im 3. Quartal 2026 insgesamt leicht höher als im 2. Quartal 2026. Im Verarbeitenden Gewerbe sank die Wertschöpfung jedoch um 0,3%, nachdem sie in den ersten beiden Quartalen noch gestiegen war. Auch wegen eingeschränkter Transportkapazitäten in der Binnenschifffahrt aufgrund von Niedrigwasser verzeichneten der Bereich Kokerei und Mineralölverarbeitung sowie die chemische Industrie im Vorquartalsvergleich Umsatzrückgänge. Die Hersteller von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen sowie von Metallerzeugnissen konnten dagegen ihre Umsätze steigern. Im Baugewerbe blieb die wirtschaftliche Leistung nahezu unverändert (-0,1%), nachdem sie im 2. Quartal 2026 noch gewachsen war. Unter den Dienstleistungsbereichen konnte vor allem der Bereich Information und Kommunikation mit +1,5% seine Wertschöpfung deutlich ausweiten, während die meisten anderen Wirtschaftszweige nur moderate Zuwächse verzeichneten. Rückgänge hinnehmen mussten dagegen der Bereich Handel, Verkehr, Gastgewerbe (‑0,6%) sowie die Unternehmensdienstleister (-0,2%)
Bruttoinlandsprodukt steigt im Vorjahresvergleich
Im Vorjahresvergleich lag das BIP im 3. Quartal 2026 preisbereinigt um 1,2% höher als im 3. Quartal 2025. Preis- und kalenderbereinigt war der Anstieg etwas geringer (+1,1%).
Exporte gegenüber dem Vorjahr deutlich im Plus, Ausrüstungsinvestitionen im Minus
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum nahm der Handel mit dem Ausland im 3. Quartal 2026 kräftig zu: Die preisbereinigten Exporte wuchsen deutlich um 3,1% gegenüber dem 3. Quartal 2025. Dabei stiegen sowohl die Warenexporte (+3,8%) als auch die Dienstleistungsexporte (+1,1%). Die positive Entwicklung der Warenexporte ist unter anderem auf höhere Ausfuhren von Datenverarbeitungsgeräten, elektrischen und optischen Erzeugnissen sowie pharmazeutischen Erzeugnissen zurückzuführen. Mehr Waren wurden vor allem in die Europäische Union (EU) exportiert, während die Exporte in die Volksrepublik China sanken. Auch die Importe entwickelten sich im Vorjahresvergleich positiv und stiegen preisbereinigt um 1,3%. Es wurden 1,4% mehr Waren importiert als vor einem Jahr, allerdings schwächte sich die Dynamik der Vorquartale ab. Zum Anstieg der Wareneinfuhren trugen insbesondere die Importe von elektrischen Ausrüstungen und Datenverarbeitungsgeräten bei. In der Betrachtung nach Ländergruppen stachen die Zuwächse der Einfuhren aus der EU und China hervor. Auch die Dienstleistungsimporte stiegen mit +1,0% im Vergleich zum Vorjahresquartal an.
Die preisbereinigten Konsumausgaben insgesamt entwickelten sich wie auch schon im Vorquartal positiv, sie wuchsen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,9%. Die privaten Konsumausgaben stiegen um 0,6%, wobei sich vor allem die Ausgaben für Gesundheit sowie Information und Kommunikation erhöhten. Dagegen sanken die privaten Konsumausgaben im Verkehrsbereich, zu denen auch Ausgaben für Kraftstoffe zählen, merklich. Die preisbereinigten Konsumausgaben des Staates stiegen ebenfalls zum Vorjahr an (+1,7%). Dies war vor allem auf höhere Ausgaben des Bundes zurückzuführen, insbesondere im Bereich der Vorleistungen.
Dagegen sanken die Investitionen in Ausrüstungen mit -3,5% im Vergleich zum Vorjahresquartal deutlich. Dies zeigte sich etwa in sinkenden Umsätzen im Maschinenbau, einem der Kernbereiche der Investitionsgüterproduktion. Erzeuger- und Einfuhrpreise zogen weiter an, was die Investitionstätigkeit zusätzlich belastete. Zusätzlich wurden deutlich weniger gewerbliche Pkw zugelassen als im Vorjahr. Einem noch schwächeren Ergebnis wirkten die staatlichen Investitionen in Ausrüstungen – auch im Bereich Verteidigung – entgegen, die im Vergleich zum 3. Quartal 2025 deutlich stiegen. In Bauten wurde ebenfalls weniger investiert als im Vorjahresquartal (-0,6%).
Verarbeitendes Gewerbe legt im Vergleich zum Vorjahresquartal erneut zu
Im Vorjahresvergleich war die preisbereinigte Bruttowertschöpfung im 3. Quartal 2026 insgesamt um 1,3% höher. Die Wirtschaftsleistung im Produzierenden Gewerbe ohne Bau (+2,1%) stieg dabei stärker als in den Dienstleistungsbereichen (+1,2%). Dies war zuletzt im 3. Quartal 2024 der Fall gewesen. Das Verarbeitenden Gewerbe konnte seine Wertschöpfung im Vergleich zum Vorjahresquartal erneut deutlich steigern (+1,5%), nachdem es bereits im 2. Quartal 2026 zugelegt hatte. Besonders die Hersteller von elektrischen Ausrüstungen und der Sonstige Fahrzeugbau verzeichneten Zuwächse, während der Maschinenbau erneut Umsatzrückgänge hinnehmen musste. Im Baugewerbe verringerte sich die Bruttowertschöpfung erneut, sie sank leicht um 0,4% zum Vorjahresquartal. Deutliche Rückgänge mussten einmal mehr der Hochbau und das Ausbaugewerbe hinnehmen. Der Tiefbau hingegen verzeichnete wie schon im Vorquartal deutliche Produktionszuwächse. In den Dienstleistungsbereichen konnte vor allem der Bereich Information und Kommunikation mit +3,9% seine Wertschöpfung deutlich erhöhen. Auch die Bereiche öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit (+2,3%), die sonstigen Dienstleister (+1,3%) sowie die Finanz- und Versicherungsdienstleister (+0,8%) steigerten ihre wirtschaftliche Leistung im 3. Quartal 2026 teilweise merklich. Einen leichten Rückgang der preisbereinigten Bruttowertschöpfung verzeichnete dagegen der zusammengefasste Bereich Handel, Verkehr, Gastgewerbe (-0,2%).
Erwerbstätigkeit sinkt erneut deutlich
Die Wirtschaftsleistung wurde im 3. Quartal 2026 von rund 45,7 Millionen Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland erbracht. Das waren 222 000 Personen (-0,5%) weniger als im 3. Quartal 2025. Dabei sank die Zahl der Erwerbstätigen vor allem im Verarbeitenden Gewerbe und im Baugewerbe, womit sich die seit dem 4. Quartal 2023 andauernde Abwärtsdynamik in diesen Bereichen fortsetzte. Auch in den Dienstleistungsbereichen ging die Erwerbstätigenzahl erneut zurück (siehe Pressemitteilung Nr. 404 vom 18. November 2026).
Im Durchschnitt wurden im 3.Quartal 2026 je Erwerbstätigen mehr Arbeitsstunden geleistet als im Vorjahresquartal (+0,1%). Das gesamtwirtschaftliche Arbeitsvolumen – also das Produkt aus der gesunkenen Erwerbstätigenzahl und den gestiegenen geleisteten Stunden je erwerbstätiger Person – sank um 0,3%. Das ergaben vorläufige Berechnungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit.
Die gesamtwirtschaftliche Arbeitsproduktivität – gemessen als preisbereinigtes BIP je Erwerbstätigenstunde – nahm nach vorläufigen Berechnungen im 3. Quartal 2026 gegenüber dem 3. Quartal 2025 um 1,5% zu. Je Erwerbstätigen stieg sie um 1,7%.
Konsum steigt stärker als Einkommen, Sparquote niedriger als im Vorjahr
In jeweiligen Preisen war das BIP im 3. Quartal 2026 um 4,4% und das Bruttonationaleinkommen um 4,6% höher als ein Jahr zuvor. Das Volkseinkommen war um 5,1% höher als im 3. Quartal 2025. Dabei nahmen das Arbeitnehmerentgelt insgesamt um 3,7% und die Unternehmens- und Vermögenseinkommen deutlich um 9,0% zu. Je Arbeitnehmerin und Arbeitnehmer stiegen die durchschnittlichen Bruttolöhne und ‑gehälter im 3. Quartal 2026 um 4,2% im Vergleich zum Vorjahresquartal. Netto erhöhten sich die Durchschnittsverdienste ebenfalls um 4,2%.
Da der Konsum der privaten Haushalte im Vorjahresvergleich stärker zulegte (+3,6%) als ihr gesamtwirtschaftliches Einkommen (+3,3%), reduzierte sich die Sparquote leicht auf 9,1%. Im 3. Quartal 2025 hatte sie bei 9,4% gelegen.
Die deutsche Wirtschaft im internationalen Vergleich
Zu Beginn der zweiten Jahreshälfte blieb die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands hinter der Entwicklung in der EU insgesamt zurück (+0,5% im 3. Quartal 2026 zum Vorquartal). In Spanien stieg das preis-, saison- und kalenderbereinigte BIP mit +0,6% am deutlichsten. In den anderen großen Mitgliedstaaten der EU war die wirtschaftliche Entwicklung ähnlich verhalten wie in Deutschland (+0,1%). Während die Wirtschaftsleistung in Italien stagnierte (0,0%), sank das BIP in Frankreich leicht um 0,1%. In den USA fiel das BIP im Vergleich zum 2. Quartal 2026 um 0,8% höher aus.
Im preis-, saison- und kalenderbereinigten Vorjahresvergleich nahm die Wirtschaftsleistung in Deutschland mit +1,1% ebenfalls schwächer zu als in der EU insgesamt (+1,5%).
Revision der bisherigen Ergebnisse
Neben den ausführlichen Ergebnissen für das 3. Quartal 2026 hat das Statistische Bundesamt auch die ersten zwei Quartale des Jahres 2026 überarbeitet. Mit den seit der Schnellmeldung am 30. Oktober 2026 neu verfügbaren statistischen Informationen ergaben sich dabei für das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt insgesamt keine Änderungen der bisherigen Ergebnisse für die ersten beiden Quartale des Jahres 2026.
Detaillierte Daten zum Thema können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2026/11/PD26_409_811.html
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.