BRP mit Sitz in Valcourt in der Provinz Québec ist mit Ski-Doo, Sea-Doo und Can-Am Weltmarktführer in mehreren Nischen. Unter dem neuen Vorstandschef Denis Le Vot konzentriert sich der Konzern auf das Kerngeschäft mit Powersports. Die Marken gelten als stark, doch das Geschäft ist zyklisch und hängt am US-Verbraucher. Gelingt es, die Zollkosten über Preise und Effizienz aufzufangen, könnte der Tiefpunkt bald erreicht sein.