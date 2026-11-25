Schneemobile, Geländefahrzeuge, Jetskis – und ein Kurs unter Druck: Die BRP Aktie (ISIN: CA05577W2004, WKN: A1WZAP, Handelssymbol Toronto: DOO, US-Handelssymbol: DOOO) gehört mit einem Minus von 1,81 Prozent zu den S&P/TSX Composite Verlierern am Mittwoch. Das Papier schließt bei 87,98 kanadischen Dollar, 1,62 Dollar tiefer als am Vortag.
BRP Aktie: S&P/TSX Composite Verlierer vor den Zahlen – Ski-Doo-Hersteller steuert auf Gewinneinbruch zu
Die BRP Aktie verliert in Toronto 1,81 Prozent auf 87,98 kanadische Dollar und zählt zu den S&P/TSX Composite Verlierern des Tages. Acht Tage vor den Quartalszahlen wächst die Nervosität: Das Management hat einen Gewinnrückgang von 50 bis 60 Prozent angekündigt. Zölle belasten den Hersteller von Ski-Doo und Can-Am.
Die Gründe für den Kursverlust
Zölle und Zahlenangst: was den S&P/TSX Composite Verlierer belastet
Am 3. Dezember legt BRP die Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2027 vor. Die Erwartungen sind niedrig: Das Management selbst hat einen Ergebnisrückgang von 50 bis 60 Prozent in Aussicht gestellt, am Markt wird mit einem Gewinn von rund 0,56 Dollar je Aktie gerechnet. Hauptgrund sind die Zölle im Handel mit den USA, dem wichtigsten Absatzmarkt. Vor diesem Termin reduzieren Anleger offenbar ihre Positionen.
Zollbelastung
BRP fertigt in Kanada und Mexiko und verkauft den Großteil in den USA. Neue Zollvorschläge aus Washington sorgten am Mittwoch erneut für Unruhe.
Konsumflaute
Freizeitfahrzeuge sind teure Anschaffungen. Hohe Zinsen und Inflation bremsen die Kauflaune.
Zahlen im Blick
Kurz vor Quartalsberichten meiden viele Investoren Werte mit angekündigtem Gewinnrückgang.
Einordnung
Starke Marken, schwieriges Umfeld
BRP mit Sitz in Valcourt in der Provinz Québec ist mit Ski-Doo, Sea-Doo und Can-Am Weltmarktführer in mehreren Nischen. Unter dem neuen Vorstandschef Denis Le Vot konzentriert sich der Konzern auf das Kerngeschäft mit Powersports. Die Marken gelten als stark, doch das Geschäft ist zyklisch und hängt am US-Verbraucher. Gelingt es, die Zollkosten über Preise und Effizienz aufzufangen, könnte der Tiefpunkt bald erreicht sein.
Häufige Fragen zur BRP Aktie
Warum ist die BRP Aktie S&P/TSX Composite Verlierer?
Die Aktie fiel um 1,81 Prozent auf 87,98 kanadische Dollar. Vor den Quartalszahlen am 3. Dezember belasten Zölle und ein angekündigter Gewinnrückgang.
Wann legt BRP Zahlen vor?
Am 3. Dezember 2026 berichtet BRP über das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2027.
Welche Marken gehören zu BRP?
Unter anderem Ski-Doo, Sea-Doo und Can-Am.
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