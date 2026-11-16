Gewachsen wird fast nur noch durch Zukäufe: Bei Brown & Brown lag das organische Plus im dritten Quartal bei mageren 1,2 Prozent. Morgan-Stanley-Analyst Bob Huang bleibt für die Brown-&-Brown-Aktie bei „Sell“, hebt das Kursziel aber von 55 auf 60 US-Dollar an. Zum Kurs von 73,49 US-Dollar laut Ratingübersicht sieht er damit rund 18 Prozent Abwärtspotenzial.
Brown-&-Brown-Aktie: Kaum noch organisches Wachstum – Morgan Stanley bleibt beim Verkaufssignal
Der Versicherungsmakler Brown & Brown wächst fast nur noch durch Zukäufe. Morgan-Stanley-Analyst Bob Huang bleibt bei „Sell“ für die Brown-&-Brown-Aktie – sein Kursziel liegt deutlich unter dem aktuellen Kurs.
Steckbrief
- Unternehmen
- Brown & Brown, Inc.
- Handelssymbol
- BRO (NYSE)
- Analyst
- Bob Huang
- Bank
- Morgan Stanley
- Rating
- Sell (bestätigt)
- Kursziel
- 60 US-Dollar (zuvor 55 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Morgan Stanley zur Brown-&-Brown-Aktie
Umsatzplus durch Übernahme – das Kerngeschäft stockt
Bob Huang bleibt skeptisch. Das höhere Kursziel ändert nichts an seiner negativen Grundhaltung.
Im dritten Quartal stieg der Umsatz von Brown & Brown um 7,4 Prozent auf 1,7 Milliarden US-Dollar. Fast das gesamte Wachstum stammte aus der übernommenen Accession-Gruppe.
Organisch wuchs der Makler nur um 1,2 Prozent, ein Jahr zuvor waren es 3,5 Prozent.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Morgan-Stanley-Analyst Bob Huang zu lesen ist:
Schwaches Neunmonatsplus
In den ersten neun Monaten 2026 wuchs Brown & Brown organisch nur um 0,3 Prozent nach 4,6 Prozent im Vorjahr.
Sinkende Marge
Die bereinigte EBITDAC-Marge fiel auf 34,6 Prozent nach 36,6 Prozent.
Weiche Preise
Vorstandschef Powell Brown verwies auf ein schwieriges Preisumfeld im Gewerbe- und Spezialgeschäft.
Erwartungen verfehlt
Sowohl der bereinigte Gewinn je Aktie von 1,07 US-Dollar als auch der Umsatz lagen leicht unter den Prognosen.
Was für Brown & Brown spricht
Der Makler schüttet verlässlich aus und hat die Dividende zum 33. Mal in Folge erhöht. In den ersten neun Monaten kaufte er zudem eigene Aktien für 750 Millionen US-Dollar zurück.
Gelingt die Integration von Accession, könnte auch das organische Wachstum wieder anziehen.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Morgan Stanley & Co. LLC, Analyst Bob Huang. Die Bestätigung mit Kurszielanhebung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Sell“ und das Kursziel von 60 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.morganstanley.com – Research-Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Brown & Brown, Inc. (BRO): Verkaufen, Kursziel 60,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Bob Huang, Aktienanalyst, Morgan Stanley & Co. LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 20:09 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 20:09 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Bob Huang, Aktienanalyst, Morgan Stanley & Co. LLC.
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