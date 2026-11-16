Brown-&-Brown-Aktie: Kaum noch organisches Wachstum – Morgan Stanley bleibt beim Verkaufssignal

Im dritten Quartal stieg der Umsatz von Brown & Brown um 7,4 Prozent auf 1,7 Milliarden US-Dollar. Fast das gesamte Wachstum stammte aus der übernommenen Accession-Gruppe.

Organisch wuchs der Makler nur um 1,2 Prozent, ein Jahr zuvor waren es 3,5 Prozent.