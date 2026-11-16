Aktiencheck.de
Registrieren
Analysen
BWENaktienbullishIndustrieBroadwindH.C. WainwrightAmit DayalWindtürmeEnergieerzeugungInfrastrukturAnalysten-RatingKurszielAktienanalyse

Broadwind-Aktie: H.C.-Wainwright-Analyst Amit Dayal bleibt bei „Buy“ – Kursziel 6 Dollar nach dem Ausstieg aus der Windkraft

aktiencheck.de Redaktion2 Min.

H.C.-Wainwright-Analyst Amit Dayal bleibt bei „Buy“ für die Broadwind-Aktie und nennt ein Kursziel von 6 US-Dollar. Zum Kurs von 2,29 US-Dollar sind das rund 162 Prozent Potenzial. Der Hersteller von Stahlkonstruktionen richtet sich neu auf Energieerzeugung und Infrastruktur aus.

Broadwind-Aktie: H.C.-Wainwright-Analyst Amit Dayal bleibt bei „Buy“ – Kursziel 6 Dollar nach dem Ausstieg aus der Windkraft
Bild: https://www.pexels.com/de-de/foto/industrie-zug-fahrzeug-technologie-27531565/
Rating H.C. Wainwright (bestätigt)
Buy
Kursziel
6 $
Kurs 16.11.2026
2,29 $
Abstand zum Kursziel
+162,0 %

Steckbrief

Unternehmen
Broadwind, Inc.
Handelssymbol
BWEN (Nasdaq)
Analyst
Amit Dayal
Bank
H.C. Wainwright
Rating
Buy (bestätigt)
Kursziel
6 US-Dollar

Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026

Neuausrichtung mit Risiko: H.C.-Wainwright-Analyst Amit Dayal bleibt bei „Buy“ für die Broadwind-Aktie und nennt ein Kursziel von 6 US-Dollar. Zum Kurs von 2,29 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 162 Prozent. Broadwind fertigt große Stahlkonstruktionen und Getriebe für Energieerzeugung und Industrie.

H.C. Wainwright zur Broadwind-Aktie

Abschied vom Windturm – Dayal bleibt beim Kauf

Amit Dayal verfolgt die Broadwind-Aktie seit Längerem. Mit seinem Kursziel von 6 US-Dollar traut er ihr deutlich mehr als eine Verdoppelung zu.

Broadwind zieht sich aus der Fertigung von Windtürmen zurück und konzentriert sich auf Energieerzeugung und kritische Infrastruktur. Der Ausstieg am Standort Abilene sollte im dritten Quartal abgeschlossen werden.

Die Quartalszahlen legte das Unternehmen am 12. November vor. Seit der Vorschau Anfang November hat die Aktie deutlich nachgegeben.

Die Argumente von Amit Dayal

Diese Punkte prägen das Bild, auf das sich die Einschätzung von H.C.-Wainwright-Analyst Amit Dayal stützt:

  1. Neuer Fokus

    Statt Windtürmen stehen nun Komponenten für Kraftwerke, Netze und Infrastruktur im Mittelpunkt.

  2. Hohe Nachfrage

    Der Ausbau der Stromerzeugung in den USA sorgt für Aufträge bei spezialisierten Zulieferern.

  3. Niedrige Bewertung

    Bei einem Börsenwert im unteren dreistelligen Millionenbereich bietet die Aktie nach Einschätzung von H.C. Wainwright erhebliches Aufholpotenzial.

Prognose noch offen

Broadwind hatte seine ursprüngliche Prognose für 2026 im ersten Quartal zurückgezogen und eine neue Prognose an den Abschluss des Ausstiegs aus dem Windgeschäft geknüpft.

Anleger warten daher auf belastbare Angaben, wie schnell das neue Geschäft wächst.

Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist H.C. Wainwright & Co., LLC, Analyst Amit Dayal. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 6 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: hcwco.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.

War dieser Artikel hilfreich?

Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben

Empfehlung

Broadwind, Inc. (BWEN): Kaufen, Kursziel 6,00 USD.

Quelle
Empfehlung von Amit Dayal, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG

KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.

Veröffentlicht
16.11.2026, 16:07 MEZ
Interessenkonflikte

Stand: 16.11.2026, 16:07 MEZ

Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.

Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.

Quelle der Empfehlung: Amit Dayal, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC.

Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.

Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.