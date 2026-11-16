Neuausrichtung mit Risiko: H.C.-Wainwright-Analyst Amit Dayal bleibt bei „Buy“ für die Broadwind-Aktie und nennt ein Kursziel von 6 US-Dollar. Zum Kurs von 2,29 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 162 Prozent. Broadwind fertigt große Stahlkonstruktionen und Getriebe für Energieerzeugung und Industrie.
Broadwind-Aktie: H.C.-Wainwright-Analyst Amit Dayal bleibt bei „Buy“ – Kursziel 6 Dollar nach dem Ausstieg aus der Windkraft
H.C.-Wainwright-Analyst Amit Dayal bleibt bei „Buy“ für die Broadwind-Aktie und nennt ein Kursziel von 6 US-Dollar. Zum Kurs von 2,29 US-Dollar sind das rund 162 Prozent Potenzial. Der Hersteller von Stahlkonstruktionen richtet sich neu auf Energieerzeugung und Infrastruktur aus.
Steckbrief
- Unternehmen
- Broadwind, Inc.
- Handelssymbol
- BWEN (Nasdaq)
- Analyst
- Amit Dayal
- Bank
- H.C. Wainwright
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 6 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
H.C. Wainwright zur Broadwind-Aktie
Abschied vom Windturm – Dayal bleibt beim Kauf
Amit Dayal verfolgt die Broadwind-Aktie seit Längerem. Mit seinem Kursziel von 6 US-Dollar traut er ihr deutlich mehr als eine Verdoppelung zu.
Broadwind zieht sich aus der Fertigung von Windtürmen zurück und konzentriert sich auf Energieerzeugung und kritische Infrastruktur. Der Ausstieg am Standort Abilene sollte im dritten Quartal abgeschlossen werden.
Die Quartalszahlen legte das Unternehmen am 12. November vor. Seit der Vorschau Anfang November hat die Aktie deutlich nachgegeben.
Die Argumente von Amit Dayal
Diese Punkte prägen das Bild, auf das sich die Einschätzung von H.C.-Wainwright-Analyst Amit Dayal stützt:
Neuer Fokus
Statt Windtürmen stehen nun Komponenten für Kraftwerke, Netze und Infrastruktur im Mittelpunkt.
Hohe Nachfrage
Der Ausbau der Stromerzeugung in den USA sorgt für Aufträge bei spezialisierten Zulieferern.
Niedrige Bewertung
Bei einem Börsenwert im unteren dreistelligen Millionenbereich bietet die Aktie nach Einschätzung von H.C. Wainwright erhebliches Aufholpotenzial.
Prognose noch offen
Broadwind hatte seine ursprüngliche Prognose für 2026 im ersten Quartal zurückgezogen und eine neue Prognose an den Abschluss des Ausstiegs aus dem Windgeschäft geknüpft.
Anleger warten daher auf belastbare Angaben, wie schnell das neue Geschäft wächst.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist H.C. Wainwright & Co., LLC, Analyst Amit Dayal. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 6 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: hcwco.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Broadwind, Inc. (BWEN): Kaufen, Kursziel 6,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Amit Dayal, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:07 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:07 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Amit Dayal, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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