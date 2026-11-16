Broadwind-Aktie: H.C.-Wainwright-Analyst Amit Dayal bleibt bei „Buy“ – Kursziel 6 Dollar nach dem Ausstieg aus der Windkraft

Broadwind zieht sich aus der Fertigung von Windtürmen zurück und konzentriert sich auf Energieerzeugung und kritische Infrastruktur. Der Ausstieg am Standort Abilene sollte im dritten Quartal abgeschlossen werden.

Die Quartalszahlen legte das Unternehmen am 12. November vor. Seit der Vorschau Anfang November hat die Aktie deutlich nachgegeben.