Die Broadcom Aktie steht seit Wochen unter Druck. In der Woche bis zum 5. November verlor sie nach Medienberichten rund 15 Prozent, als schwache Branchenzahlen und die Sorge vor strengeren US-Regeln für KI-Rechenzentren den gesamten Chipsektor erfassten. Am 13. November stufte Rothschild & Co Redburn die Aktie von „Buy“ auf „Neutral“ ab und senkte das Kursziel von 595 auf 398 US-Dollar. Drei Tage später kamen neue Lizenzpflichten des US-Handelsministeriums für den Export fortgeschrittener Chips in mehrere südostasiatische Länder und nach Brasilien hinzu; der Halbleiterindex gab damals um mehr als 5 Prozent nach.

Am heutigen Freitag setzt sich die Bewegung fort. Der Handelstag steht im Zeichen von Asien-Verlusten von mehr als 5 Prozent in Tokio und Seoul sowie der Zweifel, ob sich die gewaltigen KI-Investitionen auszahlen. Ein konkreter Broadcom-spezifischer Auslöser für den heutigen Abschlag liegt nicht vor; wir ordnen ihn deshalb als Teil der Sektorbewegung ein (Einschätzung der Redaktion).