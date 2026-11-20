Die Broadcom Aktie (ISIN: US11135F1012, FSE: 1YD, NASDAQ: AVGO) gibt am Freitag deutlich nach: Gegen 16:30 Uhr MEZ, also eine Stunde nach dem Nasdaq-Start, notiert das Papier bei rund 326 US-Dollar und damit etwa 5,9 Prozent tiefer. Auslöser ist kein neuer Konzernbericht, sondern ein erneuter Ausverkauf bei KI-Werten, in dem auch Nvidia, AMD und Micron deutlich verlieren. Für diese Broadcom Aktienanalyse lohnt der Blick hinter die Schlagzeile: Der Konzern hat im jüngsten Quartal Rekordzahlen geliefert, der Kurs liegt dennoch rund 34 Prozent unter dem Hoch vom Juni.
Broadcom Aktienanalyse: Rund 6 Prozent Minus auf 326 Dollar, Abstufung und 72 Milliarden Garantien - Wie viel KI-Risiko steckt im Kurs?
Die Broadcom Aktie fällt am Freitag um rund 6 Prozent auf etwa 326 US-Dollar. Die Broadcom Aktienanalyse zeigt: Rekordzahlen und Konsens-Kursziele um 516 Dollar stehen Abstufung, Kundenkonzentration und Garantien in Milliardenhöhe gegenüber. Was die Broadcom Aktienprognose der Analysten trägt – und was nicht.
Steckbrief
- Unternehmen
- Broadcom Inc.
- Ticker
- AVGO (Nasdaq)
- ISIN
- US11135F1012
- 52-Wochen-Spanne
- 289,78 bis 495,00 US-Dollar
- Nächste Zahlen
- 9. Dezember 2026 (Q4 und Geschäftsjahr 2026)
Stand: 20.11.2026, Kurs Nasdaq, ca. 16:28 Uhr MEZ
Was ist passiert?
Warum fällt die Broadcom Aktie so stark?
Die Broadcom Aktie steht seit Wochen unter Druck. In der Woche bis zum 5. November verlor sie nach Medienberichten rund 15 Prozent, als schwache Branchenzahlen und die Sorge vor strengeren US-Regeln für KI-Rechenzentren den gesamten Chipsektor erfassten. Am 13. November stufte Rothschild & Co Redburn die Aktie von „Buy“ auf „Neutral“ ab und senkte das Kursziel von 595 auf 398 US-Dollar. Drei Tage später kamen neue Lizenzpflichten des US-Handelsministeriums für den Export fortgeschrittener Chips in mehrere südostasiatische Länder und nach Brasilien hinzu; der Halbleiterindex gab damals um mehr als 5 Prozent nach.
Am heutigen Freitag setzt sich die Bewegung fort. Der Handelstag steht im Zeichen von Asien-Verlusten von mehr als 5 Prozent in Tokio und Seoul sowie der Zweifel, ob sich die gewaltigen KI-Investitionen auszahlen. Ein konkreter Broadcom-spezifischer Auslöser für den heutigen Abschlag liegt nicht vor; wir ordnen ihn deshalb als Teil der Sektorbewegung ein (Einschätzung der Redaktion).
Das Geschäftsmodell
Was steckt hinter der Broadcom Aktie?
Broadcom entwickelt Halbleiter und Infrastruktur-Software. Zum Geschäft zählen maßgeschneiderte KI-Beschleuniger für Rechenzentrumsbetreiber, Netzwerk-Chips, die Rechner in großen KI-Clustern verbinden, sowie Unternehmenssoftware aus dem Zukauf von VMware. Das Wachstum kommt derzeit fast vollständig aus der KI-Sparte: Im dritten Geschäftsquartal (bis 2. August 2026) erlöste Broadcom nach Unternehmensangaben 16,7 Milliarden US-Dollar mit KI-Halbleitern, ein Plus von 221 Prozent zum Vorjahr.
Genau darin liegt die Stärke und zugleich die Verwundbarkeit: Wenige große Kunden – Cloud-Konzerne und KI-Labore – bestellen sehr große Mengen. Fällt deren Investitionsbereitschaft oder Finanzierung weg, schlägt das unmittelbar auf Umsatz und Bewertung durch.
Zahlen und Bewertung
Wie stark sind die Zahlen – und was kostet die Broadcom Aktie?
Operativ gibt es wenig zu bemängeln. Die Frage ist, wie lange das Tempo hält und was es kostet, es zu finanzieren.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Veränderung zum Vorjahr
|Umsatz
|29,6 Mrd. US-Dollar
|+86 %
|KI-Halbleiterumsatz
|16,7 Mrd. US-Dollar
|+221 %
|Nettogewinn (GAAP)
|13,1 Mrd. US-Dollar
|+216 %
|Ergebnis je Aktie (non-GAAP)
|3,32 US-Dollar
|+96 %
|Freier Cashflow
|13,7 Mrd. US-Dollar
|46 % vom Umsatz
|Prognose Q4: Umsatz
|rund 34,8 Mrd. US-Dollar
|+93 %
|Prognose Q4: KI-Halbleiter
|rund 21,7 Mrd. US-Dollar
|+236 %
Non-GAAP-Werte sind um Sondereffekte bereinigt. Die Quartalsprognose bezieht sich auf das Quartal bis 1. November 2026; Zahlen dazu folgen am 9. Dezember.
Quelle: Broadcom Inc., Pressemitteilung zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 (2. September 2026)
Auf der Bilanzseite stehen rund 24 Milliarden US-Dollar an liquiden Mitteln gegenüber Verbindlichkeiten von rund 59 Milliarden US-Dollar (Redaktionsrechnung aus den Quartalsangaben). Die Dividende beträgt 0,65 US-Dollar je Quartal.
Die Bewertung der Broadcom Aktie wirkt nach dem Rückgang weniger üppig als noch im Sommer: Auf Basis des für 2026 erwarteten Gewinns je Aktie von rund 11,68 US-Dollar ergibt sich beim aktuellen Kurs ein KGV von rund 28 (Redaktionsrechnung). Analysten verweisen zudem auf deutlich niedrigere Multiplikatoren auf Basis der Gewinnschätzungen für die Geschäftsjahre 2027 und 2028, die allerdings auf erhebliches weiteres Wachstum bauen. Datenanbieter weichen bei Forward-Bewertungen stark voneinander ab; die Werte sind daher als Größenordnung zu lesen.
|Unternehmen
|KGV (erwartet)
|Bemerkung
|Broadcom
|rund 28
|Kurs 326 US-Dollar, EPS 2026e 11,68 US-Dollar
|Nvidia
|rund 32
|Stand 19.11.2026
|Marvell
|rund 40 bis 51
|je nach Datenanbieter
|AMD
|rund 65 bis 69
|je nach Datenanbieter
Die Werte stammen von verschiedenen Datenanbietern mit unterschiedlicher Methodik; Broadcom ist eigene Rechnung auf Basis des Konsens-Gewinns 2026. Nur als grobe Orientierung.
Quelle: Analystenschätzungen, Stand 19./20.11.2026; Redaktionsrechnung
Die Broadcom Aktienprognose
Wie sieht die Broadcom Aktienprognose der Analysten aus?
Der Analystenkonsens bleibt trotz der Kursverluste klar positiv. Von rund 30 Analysten raten nach öffentlichen Datensammlungen etwa 43 Prozent zu „Strong Buy“ und etwa 50 Prozent zu „Buy“, etwa 7 Prozent zu „Halten“, ein „Verkaufen“ ist nicht darunter. Das durchschnittliche Kursziel liegt je nach Datenstand bei rund 516 bis 518 US-Dollar, die Spanne reicht von 398 bis 630 US-Dollar. Die Daten sind Stand 17. bis 20. November 2026 und aus Prozentangaben abgeleitet (Anzahl unsicher).
Die jüngste Gegenstimme stammt von Rothschild & Co Redburn. Analyst Mike Harrison senkte am 13. November 2026 das Rating auf „Neutral“ und das Kursziel auf 398 US-Dollar – das ist zugleich das untere Ende der Konsens-Spanne. Seine Argumente: KI-Labore müssten dauerhafte Führung beweisen und sich bald selbst finanzieren können; die Qualität und Dauerhaftigkeit der Gewinne stehe unter Beobachtung; sinkende Inferenzkosten könnten die Margen der Kunden drücken. TD Cowen bestätigte „Buy“ am 16. November und senkte das Kursziel von 475 auf 425 US-Dollar.
Wichtig für die Einordnung: Kursziele sind Einschätzungen einzelner Häuser, keine Garantien, und sie folgen dem Kurs oft mit Verzögerung. Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Chartbild
Wie steht die Broadcom Aktie technisch da?
Beschreibend betrachtet liegt der Kurs von rund 326 US-Dollar unter der 50-Tage-Linie (zuletzt bei rund 339 US-Dollar) und unter der 200-Tage-Linie (zuletzt bei rund 378 US-Dollar; Stand 17.11.). Auch die Unterstützungen bei rund 330 und 322 US-Dollar, die Chartbeobachter am Dienstag nannten, wurden unterschritten. Das 52-Wochen-Tief vom 7. November liegt bei 289,78 US-Dollar, rund 12 Prozent unter dem aktuellen Kurs. Der RSI lag zuletzt bei rund 46 und damit im neutralen Bereich. Die Linien für den 20. November wurden nicht neu berechnet.
Szenarien
Welche Szenarien diskutiert der Markt für die Broadcom Aktie?
Aus Sicht der Analysten, die Broadcom positiv sehen, kann ein überzeugender Ausblick im Dezember den Fokus zurück auf das Wachstum lenken: Das Management sieht nach Medienberichten einen Auftragsbestand von rund 179 Milliarden US-Dollar und ein KI-Umsatzziel von rund 115 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2027. Skeptiker – wie Redburn – halten dagegen, dass die Bewertung erst dann wieder deutlich steigen dürfte, wenn die Finanzierung der KI-Kunden gesichert ist. Welches Szenario eintritt, ist offen; es hängt von Kundenentscheidungen, Regulierung und dem Zinsumfeld ab. Das sind Positionen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
Termine
Was Anleger bei der Broadcom Aktie jetzt beobachten
9. Dezember 2026: Zahlen zum vierten Geschäftsquartal und zum Geschäftsjahr 2026 samt Ausblick.
Chip-Exportregeln: Details und Umsetzung der Lizenzpflichten des US-Handelsministeriums.
KI-Stimmung: Entwicklung von Nvidia, AMD und der Hyperscaler-Investitionspläne, die den gesamten Sektor bewegen.
Analystenstudien: Weitere Kurszielanpassungen nach dem jüngsten Kursrückgang.
FAQ
Häufige Fragen zur Broadcom Aktie
Warum fällt die Broadcom Aktie heute? Die Broadcom Aktie verliert rund 6 Prozent im Zuge eines breiten Ausverkaufs bei KI- und Chipwerten. Ein Broadcom-spezifischer Auslöser liegt am Freitag nicht vor.
Was sagt die Broadcom Aktienprognose der Analysten? Der Konsens lautet klar „Kaufen“, das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 516 US-Dollar bei einer Spanne von 398 bis 630 US-Dollar. Redburn stufte am 13. November auf „Neutral“ ab.
Wann legt Broadcom die nächsten Zahlen vor? Die Zahlen zum vierten Quartal und zum Gesamtjahr 2026 sind für den 9. Dezember 2026 angekündigt.
Wie hoch ist die Verschuldung? Nach den Quartalsangaben stehen rund 24 Milliarden US-Dollar liquiden Mitteln Verbindlichkeiten von rund 59 Milliarden US-Dollar gegenüber (Redaktionsrechnung).
Wo steht die Broadcom Aktie im Chartbild? Unter der 50- und der 200-Tage-Linie; das 52-Wochen-Tief liegt bei 289,78 US-Dollar.
Hinweis zur Weitergabe: Die in diesem Beitrag wiedergegebene Einstufung von Rothschild & Co Redburn (Analyst Mike Harrison, 13. November 2026: „Neutral“, Kursziel 398 US-Dollar) stammt von einem Dritten und wird unverändert weitergegeben. aktiencheck.de macht sie sich nicht zu eigen. Offenlegungen zu Interessenkonflikten finden Sie hier.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Broadcom Inc. (AVGO): Halten, Kursziel 398,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Rothschild & Co Redburn (Analyst Mike Harrison) vom 13.11.2026, 00:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 20.11.2026, 17:36 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 20.11.2026, 17:36 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Rothschild & Co Redburn (Analyst Mike Harrison).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.