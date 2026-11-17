Die Zahlen, auf die die gesamte KI-Branche gewartet hat, sind da – und sie fallen stark aus. Nvidia meldete am Dienstagabend einen Quartalsumsatz von 115,8 Milliarden Dollar und stellte für das Schlussquartal 130 Milliarden Dollar in Aussicht, deutlich mehr als erwartet. Für die Broadcom-Aktie (Ticker AVGO, Nasdaq) ist das ein wichtiges Signal, denn kaum ein anderes Unternehmen hängt so direkt am Rechenzentrums-Ausbau der Tech-Giganten. Die Ausgangslage ist allerdings angespannt: Zum Wochenstart war die Broadcom Aktie um 3,92 Prozent auf 333,40 Dollar gefallen und liegt damit rund 33 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Diese Broadcom Aktienanalyse zeigt, ob die Nvidia-Zahlen die Wende bringen können und was die Broadcom Aktienprognose jetzt bestimmt.
Broadcom Aktienanalyse: Nvidia bestätigt den KI-Boom, doch die Aktie hängt 33 Prozent unter dem Hoch – verpasst der Custom-Chip-Riese die Erleichterung?
Nvidia hat mit 115,8 Milliarden Dollar Umsatz und einem Ausblick von 130 Milliarden Dollar die Sorgen um die KI-Investitionen vorerst entkräftet. Für Broadcom ist das Rückenwind – und trotzdem notiert die Aktie nach Abstufung, neuen Exportregeln und Fragen zur Anthropic-Finanzierung weit unter dem Rekord. Unsere Broadcom Aktienanalyse ordnet Zahlen, Bewertung, Analystenstimmen und Risiken ein und zeigt, woran sich die Broadcom Aktienprognose vor den Zahlen am 9. Dezember entscheidet.
Steckbrief
- Unternehmen
- Broadcom Inc.
- Sitz
- Palo Alto, Kalifornien
- Ticker
- AVGO (Nasdaq)
- Kurs
- 333,40 Dollar
- Börsenwert
- rund 1,59 Billionen Dollar
- 52-Wochen-Spanne
- 289,77 bis 495,00 Dollar
- Vorstandschef
- Hock Tan
- Nächste Zahlen
- 9. Dezember 2026
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs Nasdaq 16.11.2026; Börsenwert laut Gotrade
Der Auslöser
Was bedeuten die Nvidia-Zahlen für die Broadcom Aktie?
Die wichtigste Botschaft der Nvidia-Zahlen lautet: Die großen Cloud-Konzerne investieren weiter, und zwar mehr als gedacht.
Nvidia übertraf beim bereinigten Gewinn je Aktie mit 2,68 Dollar die Erwartung von 2,47 Dollar deutlich. Noch wichtiger war der Ausblick: 130 Milliarden Dollar Umsatz im vierten Quartal, plus oder minus 3 Prozent, gegenüber einem Konsens von knapp 125 Milliarden Dollar – und das ohne Umsätze mit Rechenzentrumschips in China. Nachbörslich legte die Nvidia-Aktie rund 2 Prozent zu, auch Werte aus dem KI-Umfeld wie CoreWeave und Nebius zogen an. Für Broadcom ist diese Nachricht doppelt relevant. Der Konzern verkauft keine Standard-Grafikprozessoren, sondern entwickelt maßgeschneiderte KI-Chips für einzelne Großkunden und liefert die Netzwerktechnik, die Tausende Beschleuniger in einem Rechenzentrum verbindet. Wächst das Budget der Cloud-Konzerne, wächst in aller Regel auch der Kuchen für Broadcom.
Die vergangenen Tage zeigen, wie nervös der Markt geworden ist. Nach einem Plus von 4,6 Prozent am 12. November fiel die Broadcom-Aktie am 13. November um 4,76 Prozent auf 347,01 Dollar, am Montag folgte das nächste Minus von 3,92 Prozent. Die Branche litt mit: AMD verlor am selben Tag 5,58 Prozent, Marvell 7,27 Prozent und Nvidia 4,12 Prozent. Belastet hatten eine neue Exportregel des US-Handelsministeriums und eine Abstufung durch die Investmentbank Rothschild & Co Redburn.
Das Geschäftsmodell
Wie verdient Broadcom sein Geld? Chips nach Maß und Software
Broadcom ruht auf zwei Säulen. Die Halbleitersparte lieferte im dritten Geschäftsquartal (bis 2. August) 20,8 Milliarden Dollar oder 70 Prozent des Umsatzes und wuchs um 127 Prozent. Hier liegen die maßgeschneiderten KI-Beschleuniger, die Broadcom gemeinsam mit Kunden wie Google entwickelt, sowie Netzwerk- und Switch-Chips für Rechenzentren. Die zweite Säule ist Infrastruktursoftware, vor allem aus der Übernahme von VMware: 8,8 Milliarden Dollar Umsatz, ein Plus von 29 Prozent. Die Software liefert stabile, wiederkehrende Erlöse und hohe Margen – ein Polster, das reinen Chipherstellern fehlt.
Zahlen und Bewertung
Wie stark sind die Broadcom-Zahlen und wie teuer ist die Aktie?
Operativ läuft es bei Broadcom glänzend. Der Umsatz stieg im dritten Geschäftsquartal um 86 Prozent auf 29,6 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie um 96 Prozent auf 3,32 Dollar – leicht über der Analystenschätzung von 3,24 Dollar. Es war bereits das neunte Quartal in Folge, in dem Broadcom die Gewinnerwartungen übertraf. Der Umsatz mit KI-Halbleitern erreichte 16,7 Milliarden Dollar, ein Plus von 221 Prozent zum Vorjahr und von 54 Prozent zum Vorquartal. Der freie Cashflow lag bei 13,7 Milliarden Dollar, das sind 46 Prozent des Umsatzes.
|Kennzahl
|Q3 GJ 2026
|Veränderung zum Vorjahr
|Umsatz
|29,6 Mrd. $
|+86 %
|Halbleiter
|20,8 Mrd. $
|+127 %
|KI-Halbleiter
|16,7 Mrd. $
|+221 %
|Infrastruktursoftware
|8,8 Mrd. $
|+29 %
|Gewinn je Aktie (bereinigt)
|3,32 $
|+96 %
|Freier Cashflow
|13,7 Mrd. $
|+95 %
Geschäftsquartal bis 2. August 2026. Bereinigt = Non-GAAP.
Quelle: Broadcom, Quartalsmitteilung (SEC 8-K) vom 2. September 2026
Für das vierte Geschäftsquartal, das am 1. November endete, hat das Management rund 34,8 Milliarden Dollar Umsatz angekündigt, ein Plus von 93 Prozent. Allein der KI-Umsatz soll auf 21,7 Milliarden Dollar steigen. Die bereinigte operative Marge soll bei etwa 66 Prozent liegen. Für das Geschäftsjahr 2027 stehen laut Berichten von GuruFocus und TIKR rund 115 Milliarden Dollar KI-Umsatz im Raum – mehr als der gesamte Konzernumsatz der vergangenen zwölf Monate.
Broadcom: KI-Halbleiterumsatz je Quartal
Mrd. Dollar
- Rückrechnung bzw. Prognose
Vorjahreswerte zurückgerechnet aus den gemeldeten Wachstumsraten (+221 % bzw. +236 %); Q4 GJ 2026 = Prognose des Managements.
Quelle: Broadcom, Quartalsmitteilung vom 2. September 2026; eigene Rechnung
Daten als Tabelle
|Quartal
|KI-Umsatz
|Q3 GJ 2025
|5,2
|Q4 GJ 2025
|6,5
|Q3 GJ 2026
|16,7
|Q4 GJ 2026 (Prognose)
|21,7
Und die Bewertung? Auf Basis der vergangenen zwölf Monate wirkt die Broadcom Aktie mit einem KGV von gut 40 teuer. Der Blick nach vorn ergibt ein anderes Bild: Analysten erwarten für das Geschäftsjahr 2027 im Schnitt 19,47 Dollar Gewinn je Aktie, für 2028 bereits 30,37 Dollar. Beim Schlusskurs vom Montag entspricht das einem KGV von rund 17 für 2027 und rund 11 für 2028. Der fünfjährige Durchschnitt liegt laut TIKR bei 24. Seit Jahresbeginn hat die Aktie nach unserer Rechnung rund 6 Prozent verloren – obwohl sich die Gewinne in dieser Zeit fast verdoppelt haben.
|Kennzahl
|Wert
|KGV (letzte zwölf Monate)
|rund 44
|KGV 2027e
|rund 17
|KGV 2028e
|rund 11
|KGV-Durchschnitt fünf Jahre
|24
|Dividende je Aktie (jährlich)
|2,60 $
|Dividendenrendite
|rund 0,8 %
Quelle: StockAnalysis (Stand 14.11.), TIKR (13.11.), eigene Rechnung auf Basis des Schlusskurses vom 16.11.2026
Die Analysten
Was sagen Analysten zur Broadcom Aktie?
An der Wall Street bleibt die Zuversicht groß. Laut 24/7 Wall St. rät von 51 Analysten keiner zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel lag am 13. November laut TIKR bei rund 533 Dollar – vor einem Jahr waren es noch 394 Dollar. StockAnalysis nennt einen Schnitt von 529 Dollar. Gegen den Strom schwamm am 13. November Rothschild & Co Redburn: Die Bank stufte Broadcom von Kaufen auf Neutral ab. Analyst Mike Harrison verweist darauf, dass die Aktie gemessen an der Gewinnerwartung für 2028 nur noch rund das Elffache koste – sieht aber offenbar erhöhte Risiken rund um die Finanzierung der KI-Großprojekte. Die Abstufung belastete den Kurs spürbar. Alle Angaben sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Charttechnik
Wie steht es charttechnisch um die Broadcom Aktie?
Charttechnisch ist die Lage angeschlagen. Laut 24/7 Wall St. verlief die 50-Tage-Linie zuletzt bei rund 346 Dollar, die 200-Tage-Linie bei rund 367 Dollar. Mit dem Schlusskurs von 333,40 Dollar notiert die Broadcom Aktie unter beiden Durchschnitten – ein Zeichen, dass der mittelfristige Trend nach unten zeigt. Das Rekordniveau von 495 Dollar ist weit entfernt. Nach unten bildet das 52-Wochen-Tief bei knapp 290 Dollar die nächste markante Marke. Eine Rückeroberung der 50-Tage-Linie wäre aus charttechnischer Sicht ein erstes Stabilisierungssignal. Eine Prognose der Redaktion ist damit nicht verbunden.
Chancen und Risiken
Was spricht für, was gegen die Broadcom Aktie?
Der größte Hebel und das größte Risiko liegen nah beieinander. Anthropic soll 2027 laut TIKR Broadcoms größter Kunde für maßgeschneiderte Chips werden, OpenAI 2028 der zweitgrößte. Gleichzeitig hat Broadcom bei der Finanzierung von Anthropic-Rechenzentren Absicherungen für Leasingverpflichtungen übernommen – laut TIKR zusammen bis zu rund 72 Milliarden Dollar, bei 24 Milliarden Dollar Barmitteln. Laut dem Börsenprospekt von Anthropic will Broadcom zudem Aktien im Wert von rund 1 Milliarde Dollar übernehmen. Die fünf größten Endkunden stehen inzwischen für rund 55 Prozent des Umsatzes, vor einem Jahr waren es 40 Prozent. Hinzu kommt die neue US-Regel, die für Exporte moderner Chips nach Indonesien, Malaysia, Singapur, Thailand und Brasilien Lizenzen verlangt. China und Hongkong standen im Geschäftsjahr 2025 für rund 17 Prozent des Umsatzes.
Die Szenarien
Broadcom Aktienprognose: welche Wege der Markt diskutiert
Für die Broadcom Aktienprognose zeichnen sich drei Wege ab, wie sie am Markt diskutiert werden. Eine eigene Kursprognose der Redaktion ist das nicht.
Szenario 1: Der Nvidia-Rückenwind trägt
Die Erleichterung über die Nvidia-Zahlen erfasst die gesamte KI-Kette, und Broadcom bestätigt am 9. Dezember den Ausblick von 115 Milliarden Dollar KI-Umsatz. Dann könnte die Aktie die 50- und 200-Tage-Linie zurückerobern und den Abstand zum Analystenkonsens verringern.
Szenario 2: Seitwärts bis zu den Zahlen
Der KI-Optimismus stützt, doch Exportregeln, Zinsen und die Anthropic-Finanzierung bremsen. Die Broadcom Aktie pendelt zwischen dem 52-Wochen-Tief und der 200-Tage-Linie, bis die Quartalszahlen Klarheit bringen.
Szenario 3: Die Skepsis setzt sich durch
Neue Fragen zu den Finanzierungszusagen oder ein Dämpfer beim Ausblick – wie zweimal zuvor, als die Aktie trotz guter Zahlen um mehr als 11 Prozent fiel. Dann rückt das 52-Wochen-Tief bei knapp 290 Dollar in den Fokus.
Termine
Was Anleger jetzt beobachten sollten
Häufige Fragen zur Broadcom Aktienanalyse
Profitiert die Broadcom Aktie von den Nvidia-Zahlen?
Indirekt ja: Nvidias Ausblick von 130 Milliarden Dollar zeigt, dass die Cloud-Konzerne weiter kräftig in KI-Rechenzentren investieren. Broadcom liefert dafür maßgeschneiderte Chips und Netzwerktechnik.
Warum ist die Broadcom Aktie zuletzt gefallen?
Belastet haben eine Abstufung durch Rothschild & Co Redburn am 13. November, neue US-Exportregeln für moderne Chips und Fragen zu den Finanzierungszusagen rund um Anthropic.
Wie hoch ist das KGV der Broadcom Aktie?
Auf Basis der Gewinnschätzung für 2027 liegt es beim Kurs von 333,40 Dollar bei rund 17, für 2028 bei rund 11. Auf Sicht der vergangenen zwölf Monate sind es gut 40.
Was sagen Analysten zur Broadcom Aktienprognose?
Von 51 Analysten rät laut 24/7 Wall St. keiner zum Verkauf, das durchschnittliche Kursziel lag am 13. November bei rund 533 Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter.
Wann legt Broadcom die nächsten Zahlen vor?
Am 9. Dezember 2026 für das vierte Geschäftsquartal.
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