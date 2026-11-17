Die Zahlen, auf die die gesamte KI-Branche gewartet hat, sind da – und sie fallen stark aus. Nvidia meldete am Dienstagabend einen Quartalsumsatz von 115,8 Milliarden Dollar und stellte für das Schlussquartal 130 Milliarden Dollar in Aussicht, deutlich mehr als erwartet. Für die Broadcom-Aktie (Ticker AVGO, Nasdaq) ist das ein wichtiges Signal, denn kaum ein anderes Unternehmen hängt so direkt am Rechenzentrums-Ausbau der Tech-Giganten. Die Ausgangslage ist allerdings angespannt: Zum Wochenstart war die Broadcom Aktie um 3,92 Prozent auf 333,40 Dollar gefallen und liegt damit rund 33 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Diese Broadcom Aktienanalyse zeigt, ob die Nvidia-Zahlen die Wende bringen können und was die Broadcom Aktienprognose jetzt bestimmt.