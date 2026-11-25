Die Broadcom Aktie (ISIN US11135F1012, Ticker AVGO) gerät am Mittwoch, 25. November 2026, im Nasdaq-Handel weiter unter Druck: Um 11:02 Uhr New York (17:02 Uhr MEZ) notiert sie bei rund 283 US-Dollar, etwa 6 Prozent unter dem Vortagesschluss von 301,08 US-Dollar – und unter dem Schlusstief vom 5. November (291,53 US-Dollar). Damit liegt die Aktie rund 40 Prozent unter ihrem Hoch vom Juni und gilt als im Bärenmarkt. Diese Broadcom Aktienanalyse zeigt, was die Zahlen hergeben, was den Kurs belastet und was die Broadcom Aktienprognose der Analysten für den Termin am 9. Dezember erwartet.
Broadcom Aktienanalyse: Neues Jahrestief unter 290 Dollar, rund 40 Prozent unter dem Hoch – was erwartet der Markt am 9. Dezember?
Die Broadcom Aktie fällt im Chip-Ausverkauf auf rund 283 US-Dollar und markiert ein neues Jahrestief. Dabei wächst der KI-Umsatz um mehr als 200 Prozent. Die Broadcom Aktienanalyse mit Zahlen, Bewertung, Analysten-Stimmen und der Frage nach der Broadcom Aktienprognose vor den Quartalszahlen am 9. Dezember.
Steckbrief
- Unternehmen
- Broadcom Inc., Palo Alto (Kalifornien)
- Ticker
- AVGO (Nasdaq)
- ISIN
- US11135F1012
- Dividende
- 0,65 USD pro Quartal
- Nächste Zahlen
- 9. Dezember 2026, nach US-Handelsschluss
Stand: 25.11.2026, Kurs: Nasdaq, 25.11.2026, 11:02 Uhr New York; Vortagesschluss 301,08 USD
Der Auslöser
Warum fällt die Broadcom Aktie immer weiter?
Eine eigene Unternehmensmeldung gibt es heute nicht. Broadcom trifft den zweiten Tag des Ausverkaufs bei KI- und Chipwerten: Der Nasdaq 100 verliert rund 4 Prozent, Nvidia gibt rund 8 Prozent nach, AMD rund 9 Prozent. Dazu kommen die hohe Inflation (Preisindex Oktober +3,8 Prozent zum Vorjahr), die weitgehend eingepreiste Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember und neue US-Zollpläne.
Broadcom-spezifisch wirkt ein Bericht des Branchenanalysten Ming-Chi Kuo vom 20. November nach: Danach soll Google seine Planung für die TPU-Generation 2027 um rund eine Million Stück oder etwa 20 Prozent kürzen und mehr bei MediaTek bestellen. Das ist unbestätigt; die Aktie verlor an jenem Tag 12,2 Prozent. Zusätzlich senkte Goldman Sachs am 18. November sein Kursziel, und nach Medienberichten verschiebt Morgan Stanley rund ein Fünftel der für 2028 erwarteten US-Rechenzentrumskapazität auf 2029.
Das Geschäft
Womit verdient Broadcom sein Geld?
Broadcom ist zugleich Chip- und Softwarekonzern. Das Halbleitergeschäft liefert Netzwerk-Chips und – für große Kunden maßgeschneiderte – KI-Beschleuniger (XPUs), etwa für Googles TPU-Reihe. Das Infrastruktur-Softwaregeschäft (unter anderem VMware) liefert wiederkehrende Umsätze. Nach Unternehmensangaben arbeitet Broadcom mit sechs XPU-Kunden; genannt werden unter anderem Google, Meta, OpenAI und Anthropic. Die Aussichten hängen damit stark von den Investitionsplänen weniger Großkunden ab.
Die Zahlen
Wie stark sind die Zahlen – und was sagt die Bewertung der Broadcom Aktie aus?
Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 (bis 2. August, veröffentlicht am 2. September) stieg der Umsatz laut Unternehmensmitteilung um 86 Prozent auf 29,59 Milliarden US-Dollar (Konsens: 29,25 Milliarden). Der Umsatz mit KI-Halbleitern kletterte um 221 Prozent auf 16,7 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 3,32 US-Dollar (Konsens: 3,21), der Nettogewinn nach US-Rechnungslegung bei 13,09 Milliarden US-Dollar. Die operative Marge erreichte bereinigt 67,9 Prozent. Das Softwaregeschäft wuchs um 29 Prozent auf 8,75 Milliarden US-Dollar.
|Kennzahl
|Q3 GJ 2026
|Hinweis
|Umsatz
|29,59 Mrd. USD
|+86 %, Konsens 29,25 Mrd. USD
|KI-Halbleiter
|16,7 Mrd. USD
|+221 %
|Infrastruktur-Software
|8,75 Mrd. USD
|+29 %
|Gewinn je Aktie (non-GAAP)
|3,32 USD
|Konsens 3,21 USD
|Operative Marge
|67,9 %
|bereinigt
|Freier Cashflow
|13,7 Mrd. USD
|46 % vom Umsatz
Gewinn je Aktie bereinigt (non-GAAP). Das Geschäftsjahr endet Anfang November.
Quelle: Broadcom Inc., Quartalsmitteilung vom 2.9.2026
Für das laufende vierte Quartal stellt Broadcom rund 34,8 Milliarden US-Dollar Umsatz, davon 21,7 Milliarden US-Dollar aus KI, bei einer operativen Marge von rund 66 Prozent in Aussicht. Nach Medienberichten rechnet das Management mit einem KI-Umsatz von rund 58 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2026 und mehr als 100 Milliarden US-Dollar im Folgejahr. Die Bilanz: rund 24 Milliarden US-Dollar liquide Mittel gegen Schulden von rund 59 bis 61 Milliarden US-Dollar. Die Dividende beträgt 0,65 US-Dollar je Quartal.
Zur Bewertung: Auf den Gewinn der letzten zwölf Monate (7,83 US-Dollar je Aktie) ergibt sich bei rund 283 US-Dollar ein KGV von rund 36 (eigene Rechnung). Der Markt rechnete Mitte November auf die erwarteten Gewinne mit einem KGV von rund 18 bis 21 – deutlich niedriger, weil die Gewinnschätzungen schnell steigen. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 1,35 Billionen US-Dollar; die Dividendenrendite beträgt rund 0,9 Prozent. Seit Ende 2025 (346,10 US-Dollar) hat die Aktie rund 18 Prozent verloren.
Die Experten
Wie lautet die Broadcom Aktienprognose der Analysten?
Die Analystenlage bleibt überwiegend positiv, die Ziele wurden aber zuletzt gesenkt. Nach Angaben von Datenanbietern (Stand Mitte November 2026) beurteilen rund 51 Analysten die Aktie, keiner empfahl zuletzt Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 517 bis 533 US-Dollar, die Spanne reicht von 398 bis 660 US-Dollar. Goldman Sachs (Analyst James Schneider) bestätigte am 18. November das Rating Kaufen, senkte aber das Kursziel von 540 auf 460 US-Dollar, weil das Haus statt eines 30-fachen nun ein 25-faches Gewinnmultiple ansetzt. Für die Dezember-Prognose erwartet das Haus noch „moderates Aufwärtspotenzial“. Kursziele sind Einschätzungen Dritter, keine Prognosen von aktiencheck.de.
|Merkmal
|Wert
|Zahl der Analysten
|rund 51
|Durchschnittliches Kursziel
|rund 517 bis 533 USD
|Spanne der Kursziele
|398 bis 660 USD
|Goldman Sachs (18.11.2026)
|Kaufen, Kursziel 460 USD (vorher 540 USD)
Datenanbieter weichen ab (Stichtag, Zahl der Studien); Stand Mitte November, vor dem Kursrutsch vom 25.11. Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: Analysten-Konsens, Stand Mitte November 2026; Goldman Sachs, 18.11.2026
Hinweis zur Weitergabe: Die Einschätzung von Goldman Sachs wird hier unverändert als Einschätzung eines Dritten wiedergegeben; aktiencheck.de macht sie sich nicht zu eigen. Angaben zu möglichen Interessenkonflikten des Hauses finden sich in dessen Research-Offenlegungen und der Richtlinie zu Interessenkonflikten. Es handelt sich nicht um eine Empfehlung von aktiencheck.de.
Der Chart
Was sagt die Charttechnik zur Broadcom Aktie?
Der Kurs liegt klar unter dem 50-Tage-Durchschnitt (rund 341 US-Dollar) und dem 200-Tage-Durchschnitt (rund 378 US-Dollar) und hat das Schlusstief vom 5. November (291,53 US-Dollar) unterschritten – ein neues Jahrestief. Der Relative-Stärke-Index steht bei etwa 37, Williams-%R-Werte um 93 deuten auf überverkaufte Verhältnisse. Als Widerstand beobachten Marktteilnehmer den 50-Tage-Durchschnitt bei 341 US-Dollar und die Zone zwischen 319 und 335 US-Dollar. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 481,57 US-Dollar (Schlusskurs, 2. Juni 2026), intraday bei 495,00 US-Dollar.
|Wert
|Kurs
|Veränderung
|Broadcom
|rund 283 USD
|rund -6 %
|Nvidia
|rund 142 USD
|rund -8,4 %
|AMD
|rund 376 USD
|rund -9,0 %
|Nasdaq 100
|rund 25.088 Punkte
|rund -4,3 %
Kurse Stand 11:02 Uhr New York; Veränderung zum Vortag. Kurse und Prozentwerte je nach Zeitpunkt unterschiedlich.
Quelle: Börsenkurse, 25.11.2026
Die Szenarien
Wohin kann sich die Broadcom Aktie entwickeln?
Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Im Markt werden zwei Szenarien diskutiert. Im ersten bestätigt Broadcom am 9. Dezember die KI-Prognose und liefert einen Ausblick für das nächste Geschäftsjahr, der die Sorgen um gekürzte Aufträge entkräftet; dann rücken die von Analysten genannten Ziele zwischen 398 und 660 US-Dollar in den Fokus. Im zweiten Szenario bestätigt sich der Bericht über Kürzungen bei Google oder der KI-Sektor verliert weiter an Bewertung; dann stünden Marken unter dem aktuellen Jahrestief zur Debatte. Goldman Sachs rechnet laut eigenen Angaben mit „moderatem“ Aufwärtspotenzial bei der Dezember-Prognose.
Die Termine
Was Anleger bei der Broadcom Aktie jetzt beobachten
Die Quartalszahlen am Mittwoch, 9. Dezember 2026, nach US-Handelsschluss; die Telefonkonferenz beginnt um 17:00 Uhr New Yorker Zeit (23:00 Uhr MEZ).
Die Marken bei rund 291 US-Dollar (bisheriges Schlusstief, nun unterschritten) und den Widerstand bei 319 bis 341 US-Dollar.
Die Stimmung im Chip-Sektor, wenn die Wall Street nach Thanksgiving wieder öffnet: Am Donnerstag, 26. November, ruht der US-Handel, am Freitag endet er um 13:00 Uhr New Yorker Zeit.
Bestätigungen oder Dementis zu den Google-TPU-Planungen für 2027.
Häufige Fragen
FAQ zur Broadcom Aktie und zur Broadcom Aktienanalyse
Warum fällt die Broadcom Aktie? Der Rückgang geht auf den Ausverkauf bei KI- und Chipwerten, Zins- und Inflationssorgen sowie einen unbestätigten Bericht über gekürzte TPU-Planungen bei Google zurück. Eine eigene Unternehmensmeldung gibt es heute nicht.
Wann legt Broadcom die nächsten Zahlen vor? Laut Unternehmensangaben am Mittwoch, 9. Dezember 2026, nach US-Handelsschluss; die Telefonkonferenz beginnt um 17:00 Uhr New Yorker Zeit.
Wie sieht die Broadcom Aktienprognose der Analysten aus? Nach Angaben von Datenanbietern (Stand Mitte November) liegt das durchschnittliche Kursziel bei rund 517 bis 533 US-Dollar, die Spanne reicht von 398 bis 660 US-Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter und keine Prognose von aktiencheck.de.
Wie hoch ist das KGV der Broadcom Aktie? Auf die Gewinne der letzten zwölf Monate liegt es bei rund 36 (eigene Rechnung), auf die erwarteten Gewinne nach Marktangaben Mitte November bei rund 18 bis 21.
Zahlt Broadcom eine Dividende? Ja, Broadcom zahlt 0,65 US-Dollar je Quartal, das entspricht einer Rendite von rund 0,9 Prozent.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Broadcom Inc. (AVGO): Kaufen, Kursziel 460,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Goldman Sachs (Analyst James Schneider), Analystenstudie vom 18.11.2026 vom 18.11.2026, 00:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 25.11.2026, 19:18 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 25.11.2026, 19:18 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Goldman Sachs (Analyst James Schneider), Analystenstudie vom 18.11.2026.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.