Eine eigene Unternehmensmeldung gibt es heute nicht. Broadcom trifft den zweiten Tag des Ausverkaufs bei KI- und Chipwerten: Der Nasdaq 100 verliert rund 4 Prozent, Nvidia gibt rund 8 Prozent nach, AMD rund 9 Prozent. Dazu kommen die hohe Inflation (Preisindex Oktober +3,8 Prozent zum Vorjahr), die weitgehend eingepreiste Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember und neue US-Zollpläne.

Broadcom-spezifisch wirkt ein Bericht des Branchenanalysten Ming-Chi Kuo vom 20. November nach: Danach soll Google seine Planung für die TPU-Generation 2027 um rund eine Million Stück oder etwa 20 Prozent kürzen und mehr bei MediaTek bestellen. Das ist unbestätigt; die Aktie verlor an jenem Tag 12,2 Prozent. Zusätzlich senkte Goldman Sachs am 18. November sein Kursziel, und nach Medienberichten verschiebt Morgan Stanley rund ein Fünftel der für 2028 erwarteten US-Rechenzentrumskapazität auf 2029.