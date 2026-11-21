Broadcom galt als der sicherere Weg, am KI-Boom zu verdienen: maßgeschneiderte Chips für Konzerne wie Google statt Standardware. Am Freitag zeigte sich die Kehrseite dieses Modells. Die Broadcom-Aktie (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Handelssymbol Xetra: 1YD, US-Handelssymbol: AVGO, Nasdaq) verlor gut 12 Prozent und schloss bei rund 304 Dollar. Rund 191 Milliarden Dollar Börsenwert verschwanden an einem Tag.
Broadcom-Aktie: 191 Milliarden Dollar an einem Tag weg – ein Bericht über Googles Chip-Pläne trifft den KI-Gewinner
Die Broadcom-Aktie verliert am Freitag gut 12 Prozent. Berichten zufolge kürzt Google die Bestellungen für eigene KI-Chips. Dazu senkt Goldman Sachs das Kursziel. Die Wochenbilanz vor den Zahlen am 9. Dezember.
Der Auslöser
Kürzt Google die Chip-Bestellungen
Mehrere US-Medien berichteten am Freitag, Google habe die für 2027 geplanten Stückzahlen seines KI-Chips TPU 8i um rund eine Million Einheiten gekürzt – etwa 20 Prozent des erwarteten Volumens, vor allem bei der teureren Ausführung. Ein Teil der Aufträge soll an den taiwanischen Wettbewerber MediaTek gehen. Broadcom entwickelt diese Chips gemeinsam mit Google. Für die Broadcom-Aktie ist das der empfindlichste Punkt: Wenige Großkunden stehen für einen großen Teil des KI-Geschäfts.
Eine Bestätigung von Google oder Broadcom liegt nicht vor. Die Angaben beruhen auf Medienberichten.
Die Analysten
Goldman senkt das Ziel – und bleibt beim Kauf
Goldman-Sachs-Analyst James Schneider hat das Kursziel am 18. November von 540 auf 460 Dollar gesenkt und die Einstufung „Buy“ bestätigt. Die Begründung ist bemerkenswert: Die Gewinnschätzungen bleiben unverändert, Goldman setzt lediglich ein niedrigeres Bewertungsvielfaches von 25 statt 30 an, weil vergleichbare Aktien billiger geworden sind. Für die Zahlen am 9. Dezember rechnet die Bank mit Werten leicht über den Erwartungen.
Skeptischer ist Rothschild und Co Redburn: Das Haus hat die Broadcom-Aktie in der Vorwoche auf „Neutral“ abgestuft und das Ziel von 595 auf 398 Dollar gesenkt. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Wochenbilanz
Zweistellig im Minus – wie der ganze Sektor
Laut Yahoo Finance zählt die Broadcom-Aktie zu den Werten, die in der Woche zwischen 11 und 14 Prozent verloren haben. Seit Jahresbeginn liegt sie rund 11 Prozent im Minus. Der Halbleiterindex SOX verlor in der Woche etwa 17 Prozent. Für die Broadcom-Aktie wird der 9. Dezember zum Tag der Wahrheit: Dann muss das Management sagen, wie verlässlich die Aufträge der Großkunden für 2027 und 2028 sind.
FAQ
Häufige Fragen zur Broadcom-Aktie
Warum ist die Broadcom-Aktie eingebrochen?
Berichten zufolge kürzt Google die Bestellungen für gemeinsam entwickelte KI-Chips. Dazu kam der Ausverkauf bei Chipwerten.
Was sagt Goldman Sachs zur Broadcom-Aktie?
Analyst James Schneider senkte das Kursziel von 540 auf 460 Dollar und bestätigte die Einstufung „Buy“.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Broadcom-Aktie?
ISIN US11135F1012, WKN A2JG9Z. In Deutschland lautet das Kürzel 1YD, an der Nasdaq AVGO.
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