Mehrere US-Medien berichteten am Freitag, Google habe die für 2027 geplanten Stückzahlen seines KI-Chips TPU 8i um rund eine Million Einheiten gekürzt – etwa 20 Prozent des erwarteten Volumens, vor allem bei der teureren Ausführung. Ein Teil der Aufträge soll an den taiwanischen Wettbewerber MediaTek gehen. Broadcom entwickelt diese Chips gemeinsam mit Google. Für die Broadcom-Aktie ist das der empfindlichste Punkt: Wenige Großkunden stehen für einen großen Teil des KI-Geschäfts.