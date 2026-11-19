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Broadcom Aktie vor Zahlen: Ausblick für 2027 und Konkurrenz durch MediaTek im Fokus

aktiencheck.de Redaktion 19.11.2026, 19:18 1 Min. Goldman Sachs

Goldman Sachs senkt das Broadcom-Kursziel um 80 USD auf 460 USD, hält aber an der Kaufempfehlung fest.

Bild: Brecht Corbeel / Unsplash

Der Analyst von Goldman Sachs, James Schneider, senkt das Kursziel für die Broadcom-Aktie (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker: AVGO) von 540 auf 460 USD und bestätigt vor den anstehenden Quartalszahlen das Rating "buy". Bei der Zahlenvorlage dürften Anleger vor allem darauf achten, wie zuversichtlich das Management sei, die Prognose für das Geschäftsjahr 2027 zu erreichen. Für das Geschäftsjahr 2028 stelle sich die Frage, ob die Rechenzentren und die Kunden auf die geplanten Inbetriebnahmen vorbereitet seien. Auch der zunehmende Wettbewerb durch MediaTek und andere Anbieter dürfte im Fokus stehen. Das niedrigere Kursziel begründe Schneider mit der gesunkenen Bewertung vergleichbarer Unternehmen. Goldman Sachs setze für Broadcom nun das 25-Fache des erwarteten Gewinns an. Zuvor habe die Bank mit dem 30-Fachen gerechnet. James Schneider, Analyst von Goldman Sachs, hält an seiner Kaufempfehlung für die Broadcom-Aktie fest und nennt ein neues Kursziel von 460 USD. (Analyse vom 18.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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