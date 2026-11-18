Der Dow Jones verlor am Dienstag rund 850 Punkte, der Nasdaq 100 gab 0,72 Prozent auf 27.002 Punkte nach – doch die Broadcom Aktie (ISIN US11135F1012, Ticker AVGO) schloss mit einem Plus von 2,46 Prozent bei 341,60 Dollar (22:00 Uhr MEZ, 16:00 Uhr New York). Nach Börsenschluss legte Nvidia Rekordzahlen vor, und Broadcom stieg nachbörslich um mehr als 1 Prozent weiter. Die Analysten sind noch deutlich optimistischer: Das durchschnittliche Kursziel liegt laut TipRanks bei 517,71 Dollar – gut 50 Prozent über dem Schlusskurs. Was die Broadcom Aktienprognose trägt und wo die Risiken liegen.
Broadcom Aktie Prognose: Nvidia-Zahlen schieben den KI-Chipdesigner an, Analysten sehen im Schnitt 518 Dollar – steht das Comeback jetzt bevor?
Die Broadcom Aktie schließt den schwachen Dienstag mit einem Plus von 2,5 Prozent und legt nach den starken Nvidia-Zahlen nachbörslich weiter zu. Analysten sehen im Schnitt mehr als 50 Prozent Potenzial – doch Redburn hat gerade abgestuft. Die große Broadcom Aktienprognose: KI-Umsatzziele, Konsens, Kursziele, Bewertung und Szenarien.
Steckbrief
- Unternehmen
- Broadcom Inc.
- ISIN
- US11135F1012
- Ticker
- AVGO (Nasdaq)
- Index
- Nasdaq 100, S&P 500
- Seit Jahresbeginn
- rund +0,6 % (Stand 13.11.)
- Nächste Zahlen
- voraussichtlich 9./10.12.2026
Stand: 17.11.2026, Schlusskurs Nasdaq, 22:00 Uhr MEZ / 16:00 Uhr New York
Nvidia liefert Rückenwind
Nvidia meldete 115,8 Milliarden Dollar Quartalsumsatz und stellte rund 130 Milliarden Dollar in Aussicht – ein Signal für weiter hohe KI-Investitionen.
KI-Umsatz explodiert
Broadcom erwartet für das vierte Geschäftsquartal 21,7 Milliarden Dollar KI-Halbleiterumsatz, ein Plus von 236 Prozent.
Fast nur Kaufempfehlungen
29 von 31 Analysten raten laut TipRanks zum Kauf, keiner zum Verkauf.
Erste Zweifel
Rothschild & Co Redburn stufte am 13. November auf Neutral ab und senkte das Ziel von 595 auf 398 Dollar.
Der Auslöser
Was ist bei der Broadcom Aktie heute passiert?
Der Tag stand ganz im Zeichen der Nvidia-Zahlen, der ersten seit dem Abgang von Jensen Huang. Nvidia übertraf mit 115,8 Milliarden Dollar Umsatz die Erwartungen und stellte für das laufende Quartal rund 130 Milliarden Dollar in Aussicht. Für die gesamte KI-Lieferkette war das eine Erleichterung: Nachbörslich legten neben Broadcom auch AMD und TSMC zu. Morningstar-Analyst Brian Colello sprach laut Yahoo Finance von „business as usual“ und einer „really encouraging“ Prognose. Schon im regulären Handel hatte sich Broadcom dem Ausverkauf entzogen – ein Hinweis darauf, dass Anleger nach der Korrektur der Vorwochen wieder zugreifen.
Das Geschäftsmodell
Womit verdient Broadcom sein Geld?
Broadcom entwickelt Halbleiter für Netzwerke, Rechenzentren, Breitband und Mobilfunk und ist nach der VMware-Übernahme auch ein großer Anbieter von Infrastruktur-Software. Im Zentrum der Börsenstory stehen die kundenspezifischen KI-Beschleuniger (XPUs), die Broadcom für große Cloud- und KI-Konzerne entwickelt, sowie Ethernet-Netzwerkchips, die Tausende Rechenchips in KI-Clustern verbinden. Damit ist Broadcom nach Nvidia einer der wichtigsten Profiteure des KI-Rechenzentrumsbooms – aber auch abhängig von wenigen sehr großen Kunden.
Zahlen und Unternehmensprognose
Welche Prognose gibt Broadcom für das KI-Geschäft selbst ab?
Im dritten Geschäftsquartal (bis Anfang August) steigerte Broadcom den Umsatz um 86 Prozent auf 29,59 Milliarden Dollar. Der KI-Halbleiterumsatz verdreifachte sich nahezu auf 16,7 Milliarden Dollar (+221 Prozent). Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 3,32 Dollar über der Konsensschätzung von 3,24 Dollar, der freie Cashflow erreichte mit 13,7 Milliarden Dollar einen Rekord. Für das vierte Quartal stellt Broadcom rund 34,8 Milliarden Dollar Umsatz (+93 Prozent) und 21,7 Milliarden Dollar KI-Umsatz bei einer Bruttomarge von etwa 73 Prozent in Aussicht. Für das Geschäftsjahr 2027 peilt das Management laut TIKR einen KI-Umsatz von rund 115 Milliarden Dollar an. Zum Vergleich: Im gesamten Geschäftsjahr 2025 setzte Broadcom 63,9 Milliarden Dollar um.
|Kennzahl
|Q4 GJ 2026e
|GJ 2027e
|GJ 2028e
|Gewinn je Aktie (bereinigt)
|3,84 $
|19,47 $
|30,37 $
|KGV laut TIKR
|–
|18,7
|12,0
|Umsatz-Ausblick Unternehmen
|rund 34,8 Mrd. $
|–
|–
Schätzungen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de. Umsatzkonsens für GJ 2026/2027 nicht belegt. Geschäftsjahr endet Anfang November.
Quelle: 247wallst (13.11.2026, 48 Analysten); TIKR (Kurs vom 12.11.2026)
Die Analysten
Wie lautet die Broadcom Aktienprognose der Analysten?
Die Wall Street ist bei der Broadcom Aktie nahezu einstimmig positiv: Laut TipRanks empfehlen 29 von 31 Analysten den Kauf, zwei raten zum Halten, Verkaufsempfehlungen gibt es keine. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 517,71 Dollar, TIKR kommt bei 51 Analysten auf 533 Dollar. Die Spanne reicht von 398 bis 630 Dollar. Bemerkenswert: Selbst das niedrigste Ziel liegt noch über dem aktuellen Kurs.
|Haus
|Einstufung
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|TD Cowen (J. Buchalter)
|Buy
|425 $ (zuvor 475 $)
|16.11.2026
|TipRanks, ad-hoc-news.de
|Rothschild & Co Redburn (M. Harrison)
|Neutral (zuvor Buy)
|398 $ (zuvor 595 $)
|13.11.2026
|TipRanks, TIKR
|Barclays (T. O'Malley)
|Buy
|500 $
|28.10.2026
|TipRanks
|KeyBanc (J. Vinh)
|Buy
|575 $
|27.10.2026
|TipRanks
|D.A. Davidson (G. Luria)
|Buy (hochgestuft)
|400 $ (zuvor 350 $)
|27.10.2026
|TipRanks
|Bernstein (S. Rasgon)
|Buy
|575 $
|25.10.2026
|TipRanks
Kursziele und Einstufungen Dritter.
Quelle: TipRanks, TIKR, Investing.com, ad-hoc-news.de
Bewertung
Ist die Broadcom Aktie im Branchenvergleich zu teuer?
Nach der Korrektur ist die Bewertung der Broadcom Aktie deutlich gesunken. TIKR beziffert das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Sicht von zwölf Monaten auf rund 21 – unter dem Fünfjahresschnitt von 24. Auf Basis der Schätzungen für das Geschäftsjahr 2028 sind es nur noch rund 12. Zum Vergleich: Nvidia kommt laut Benzinga Pro auf ein Forward-KGV von rund 12, Intel auf rund 33. AMD wird auf Basis der Gewinnschätzung für 2027 mit etwa dem 28-Fachen bewertet. Broadcom liegt damit im Mittelfeld der großen KI-Chipwerte.
|Unternehmen
|Forward-KGV
|Basis
|Broadcom
|rund 21
|nächste 12 Monate
|Nvidia
|rund 12
|Forward (Benzinga Pro)
|AMD
|rund 28
|EPS-Schätzung 2027
|Intel
|rund 33
|Forward (Benzinga Pro)
Unterschiedliche Bezugsjahre und Stichtage, nur grobe Orientierung. AMD: eigene Rechnung auf Kurs 17.11.2026.
Quelle: TIKR (Broadcom); Benzinga Pro via TradingView (Nvidia, Intel, November 2026); WallStreetZen (AMD-EPS 2027)
Charttechnik
Welche Marken zählen für die Broadcom Aktie?
Mit dem Schlusskurs von 341,60 Dollar hat die Broadcom Aktie die 50-Tage-Linie bei rund 339 Dollar zurückerobert. Die 200-Tage-Linie verläuft laut blockchain.news jedoch erst bei rund 378 Dollar – der übergeordnete Trend ist also noch angeschlagen. Unmittelbare Widerstände sehen die Charttechniker bei 344,82 und 351,21 Dollar, Unterstützungen bei 330,01 und 321,59 Dollar. Der RSI liegt mit 51,9 im neutralen Bereich. Am 12. November notierte die Aktie laut TIKR rund 24 Prozent unter ihrem Rekordhoch vom Juni.
Die Szenarien
Bull, Base, Bear: Was trauen Analysten der Broadcom Aktie 2026/2027 zu?
|Szenario
|Kursziel
|Abstand
|Begründung laut Analysten
|Bull (höchstes Ziel)
|630 $
|rund +84 %
|KI-Umsatz 2027 rund 115 Mrd. $, Anthropic- und Alphabet-Aufträge
|Base (Konsens TipRanks)
|517,71 $
|rund +52 %
|Kontinuierliche Gewinnüberraschungen, sinkende Bewertung
|Bear (Redburn)
|398 $
|rund +17 %
|Finanzierungsrisiken bei KI-Kunden, Kundenkonzentration
Keine eigene Prognose von aktiencheck.de. Abstand bezogen auf 341,60 $ (Nasdaq-Schluss 17.11.2026).
Quelle: TipRanks (Hoch/Tief/Durchschnitt); Argumente laut TIKR und 247wallst
Termine
Was Anleger jetzt beobachten sollten
18. November 2026: Erster voller Handelstag nach den Nvidia-Zahlen – hält die Erholung der KI-Chipwerte?
19. November 2026: Börsengang von Anthropic, einem der großen Broadcom-Kunden
9./10. Dezember 2026: Zahlen zum vierten Geschäftsquartal und Ausblick auf das Geschäftsjahr 2027
Häufige Fragen zur Broadcom Aktie Prognose
Wie lautet die Broadcom Aktienprognose der Analysten?
Das durchschnittliche Kursziel liegt laut TipRanks bei 517,71 Dollar, rund 52 Prozent über dem Schlusskurs vom 17. November 2026. Die Spanne reicht von 398 bis 630 Dollar.
Warum stieg die Broadcom Aktie nach den Nvidia-Zahlen?
Nvidia übertraf die Erwartungen und stellte rund 130 Milliarden Dollar Quartalsumsatz in Aussicht. Das wurde als Signal für anhaltend hohe KI-Investitionen gewertet, von denen auch Broadcom profitiert.
Welche Prognose gibt Broadcom selbst ab?
Für das vierte Geschäftsquartal erwartet Broadcom rund 34,8 Milliarden Dollar Umsatz, davon 21,7 Milliarden Dollar mit KI-Halbleitern.
Warum hat Redburn die Broadcom Aktie abgestuft?
Redburn verweist auf Finanzierungsrisiken bei KI-Kunden und die Frage, wie dauerhaft die Gewinne sind, und senkte das Ziel auf 398 Dollar.
Wann legt Broadcom die nächsten Zahlen vor?
Die Zahlen zum vierten Geschäftsquartal werden um den 9. oder 10. Dezember 2026 erwartet.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt unter anderem die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 425 Dollar von TD Cowen (Analyst Joshua Buchalter, 16.11.2026) wieder. Es handelt sich nicht um eine eigene Empfehlung von aktiencheck.de. Offenlegungen von TD Cowen/TD Securities: TD Securities – Legal.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Broadcom Inc. (AVGO): Kaufen, Kursziel 425,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von TD Cowen (Joshua Buchalter) vom 16.11.2026, 12:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 18.11.2026, 05:31 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 18.11.2026, 05:31 MEZ
Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in NVDA.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: TD Cowen (Joshua Buchalter).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.