Wie lautet die Broadcom Aktienprognose der Analysten?

Das durchschnittliche Kursziel liegt laut TipRanks bei 517,71 Dollar, rund 52 Prozent über dem Schlusskurs vom 17. November 2026. Die Spanne reicht von 398 bis 630 Dollar.

Warum stieg die Broadcom Aktie nach den Nvidia-Zahlen?

Nvidia übertraf die Erwartungen und stellte rund 130 Milliarden Dollar Quartalsumsatz in Aussicht. Das wurde als Signal für anhaltend hohe KI-Investitionen gewertet, von denen auch Broadcom profitiert.

Welche Prognose gibt Broadcom selbst ab?

Für das vierte Geschäftsquartal erwartet Broadcom rund 34,8 Milliarden Dollar Umsatz, davon 21,7 Milliarden Dollar mit KI-Halbleitern.

Warum hat Redburn die Broadcom Aktie abgestuft?

Redburn verweist auf Finanzierungsrisiken bei KI-Kunden und die Frage, wie dauerhaft die Gewinne sind, und senkte das Ziel auf 398 Dollar.

Wann legt Broadcom die nächsten Zahlen vor?

Die Zahlen zum vierten Geschäftsquartal werden um den 9. oder 10. Dezember 2026 erwartet.