Am 5. November schloss die Broadcom-Aktie bei 291,53 Dollar, dem tiefsten Stand seit einem Jahr. Sieben Handelstage später hat sie mehr als ein Fünftel zurückgewonnen: Mit einem Plus von 18,16 Prozent auf 347,01 Dollar zählt Broadcom zu den größten Nasdaq100 Gewinnern der Woche. Laut Benzinga war es im Vergleich zu Nvidia sogar die stärkste Woche der Firmengeschichte. Doch am Freitag platzte ein Analyst in die Party. Unsere Broadcom-Aktie Prognose ordnet ein, was jetzt zählt.
Broadcom Aktie Prognose: Nasdaq100 Gewinner mit der besten Woche gegen Nvidia – doch Redburn zieht die Notbremse
Die Broadcom-Aktie gewinnt 18,16 Prozent und ist einer der größten Nasdaq100 Gewinner der Woche. Nach dem Huang-Rücktritt setzen Anleger auf maßgeschneiderte KI-Chips als Alternative zu Nvidia. Doch am Freitag stuft Rothschild & Co Redburn ab und senkt das Kursziel kräftig. Unsere Broadcom-Aktie Prognose zeigt, was die Broadcom Chartanalyse jetzt signalisiert und was die Broadcom Aktienprognose vor den Zahlen am 9. Dezember bestimmt.
Die Woche
Die Maßschneiderei der KI als Nvidia-Alternative
Schon am Montag sprang die Aktie bei der Erholung der Chipwerte um 8,8 Prozent. Am Donnerstag folgte nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang ein weiteres Plus von 5,54 Prozent auf 364,36 Dollar. Die Logik: Broadcom entwickelt gemeinsam mit Cloudkonzernen wie Google maßgeschneiderte KI-Beschleuniger. Jeder Kunde, der sich unabhängiger von Nvidia machen will, ist ein potenzieller Broadcom-Kunde. Am Freitag zog dann Mike Harrison von Rothschild & Co Redburn die Notbremse: Er stufte von „Kaufen“ auf „Neutral“ ab und senkte das Kursziel von 595 auf 398 Dollar. Seine Begründung: Broadcoms Wachstum hänge zu stark an wenigen KI-Laboren. Die Aktie verlor 4,76 Prozent.
Kurzfristige Prognose
Broadcom Chartanalyse: Erholung mit Gegenwind
Die Broadcom Chartanalyse zeigt eine kräftige Gegenbewegung in einem übergeordneten Abwärtstrend. Vom Rekordschluss bei 481,57 Dollar im Juni ging es bis Anfang November um fast 40 Prozent abwärts. Nun hat die Aktie den Bereich um 320 Dollar zurückerobert, das ist die erste Unterstützung. Darunter wartet das Jahrestief bei 291,53 Dollar. Nach oben bildet der Donnerstagsschluss bei 364 Dollar die erste Hürde, danach die runde 400-Dollar-Marke – fast exakt das neue Redburn-Ziel. Kurzfristig ist die Broadcom-Aktie Prognose eng an die Nvidia-Zahlen am 17. November gekoppelt.
Szenario 1: Durchbruch über 364 Dollar
Bleiben Zweifel an Nvidia, könnte der Trend zu eigenen Chips der Cloudkonzerne die Aktie Richtung 400 Dollar tragen.
Szenario 2: Seitwärts bis zu den Zahlen
Bis zum 9. Dezember dürfte die Aktie zwischen 320 und 364 Dollar pendeln, Anleger warten auf den KI-Ausblick.
Szenario 3: Rückfall zum Jahrestief
Weitere Abstufungen oder ein starker Nvidia-Auftritt könnten die Aktie in Richtung 292 Dollar drücken.
Mittel- bis langfristige Prognose
Broadcom Aktienprognose: sechs Kunden, Milliarden Potenzial
Fundamental ist Broadcom einer der größten Gewinner des KI-Booms. Im dritten Geschäftsquartal stieg der Umsatz um 86 Prozent auf 29,6 Milliarden Dollar, der Umsatz mit KI-Halbleitern um 221 Prozent auf 16,7 Milliarden Dollar. KI-Chips machen bereits 56 Prozent des Umsatzes aus. Für Google liefert Broadcom die TPU-Beschleuniger laut einer Vereinbarung bis 2031. Der Haken ist genau das, was Redburn kritisiert: Für maßgeschneiderte Beschleuniger hat Broadcom nur sechs Kunden. Verschiebt einer davon Aufträge, schlägt das voll durch. Mit dem gut 15-Fachen des Umsatzes ist die Aktie zudem anspruchsvoll bewertet. Das durchschnittliche Analystenziel lag zuletzt bei rund 533 Dollar, Redburn sieht nur noch 398 Dollar – Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion. Für die mittel- bis langfristige Broadcom Aktienprognose gilt: Der Trend zu eigenen KI-Chips ist strukturell und nicht an eine Person gebunden.
Häufige Fragen zur Broadcom-Aktie Prognose
Warum ist Broadcom Nasdaq100 Gewinner der Woche?
Anleger setzen nach dem Huang-Rücktritt auf maßgeschneiderte KI-Chips als Alternative zu Nvidia. Die Aktie stieg um 18,16 Prozent auf 347,01 Dollar.
Was sagt die Broadcom Chartanalyse?
Unterstützung liegt um 320 Dollar und am Jahrestief bei 291,53 Dollar, Widerstände bei 364 und 400 Dollar.
Warum hat Redburn abgestuft?
Analyst Mike Harrison sieht eine zu hohe Abhängigkeit von wenigen KI-Laboren und senkte das Kursziel von 595 auf 398 Dollar.
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