Broadcom Aktie Prognose: Nasdaq100 Gewinner mit der besten Woche gegen Nvidia – doch Redburn zieht die Notbremse

Warum ist Broadcom Nasdaq100 Gewinner der Woche?

Anleger setzen nach dem Huang-Rücktritt auf maßgeschneiderte KI-Chips als Alternative zu Nvidia. Die Aktie stieg um 18,16 Prozent auf 347,01 Dollar.

Was sagt die Broadcom Chartanalyse?

Unterstützung liegt um 320 Dollar und am Jahrestief bei 291,53 Dollar, Widerstände bei 364 und 400 Dollar.

Warum hat Redburn abgestuft?

Analyst Mike Harrison sieht eine zu hohe Abhängigkeit von wenigen KI-Laboren und senkte das Kursziel von 595 auf 398 Dollar.