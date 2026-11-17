Aktien des Tages AVGO aktien bullish Technologie

Broadcom Aktie: KI-Infrastruktur in der Schwebe - TD Cowen senkt Kursziel um 50 USD!

aktiencheck.de Redaktion 17.11.2026, 10:11 1 Min. TD Cowen

TD Cowen senkt das Broadcom-Kursziel auf 425 USD, hält aber angesichts der starken Nachfrage an der Kaufempfehlung fest.

Bild: Wikimedia Commons (Broadcomheadquarters.jpg) – Urheber/Lizenz vor Freigabe prüfen

Die Analysten von TD Cowen senken das Kursziel für die Broadcom-Aktie (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker: AVGO) von 475 auf 425 USD, bestätigen jedoch das Votum "buy". Im Rahmen eines Ausblicks auf die anstehenden Quartalszahlen habe das Analystenhaus die Kursziele für Unternehmen aus dem Bereich der Computing-Halbleiter angepasst, die außerhalb des üblichen Berichtszyklus ihre Ergebnisse vorlegen würden. Die Aktienkurse vieler Netzwerkunternehmen würden offenbar bereits deutliche Kürzungen der Schätzungen für 2028 einpreisen. Angesichts der "weiterhin starken Nachfrage" sei jedoch "kaum vorstellbar, dass die Konsensschätzungen der Wall Street kurzfristig deutlich sinken". Diese Konstellation dürfte das Anlagethema KI-Infrastruktur vorerst "in der Schwebe" halten, so die Einschätzung des Analystenhauses. Die Analysten von TD Cowen halten an ihrem Rating "buy" für die Broadcom-Aktie fest und reduzieren das Kursziel von 475 auf 425 USD. (Analyse vom 16.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.