Aktien des Tages AVGO aktien neutral Technologie

Broadcom Aktie: Kaufempfehlung weg - KI-Partner müssen jetzt liefern!

aktiencheck.de Redaktion 16.11.2026, 14:20 1 Min. Rothschild & Co Redburn

Rothschild & Co Redburn stuft Broadcom auf "neutral" ab und senkt das Kursziel deutlich, da die Partnerschaften mit Anthropic und OpenAI hohe Anforderungen an deren künftigen Erfolg stellen.

Bild: Wikimedia Commons (Broadcomheadquarters.jpg) – Urheber/Lizenz vor Freigabe prüfen

Die Analysten von Rothschild & Co Redburn stufen die Broadcom-Aktie (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker: AVGO) von "buy" auf "neutral" ab und senken das Kursziel von 595 auf 398 USD. Die enge Ausrichtung des Unternehmens auf Anthropic und OpenAI bedeute, dass diese führenden KI-Entwickler ihre Überlegenheit gegenüber offenen Modellen dauerhaft sichern und innerhalb kurzer Zeit finanziell auf eigenen Beinen stehen müssten. Zudem benötige der Markt die Gewissheit, dass Googles Bestrebungen hin zu kundeneigenen Entwicklungswerkzeugen für Chips nicht auf breiter Front Schule machen würden. Das Aufwärtspotenzial für die Broadcom-Aktie bei einer Überwindung dieser Hürden sei zwar beträchtlich. Eine solche Entwicklung sei jedoch kaum kurzfristig zu erwarten. Dies begrenze die Möglichkeit einer höheren Bewertung der Broadcom-Aktie im Vergleich zu Wettbewerbern. Die Analysten von Rothschild & Co Redburn senken ihre Einstufung für die Broadcom-Aktie von "buy" auf "neutral" und reduzieren das Kursziel von 595 auf 398 USD. (Analyse vom 13.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.