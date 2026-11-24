Die Broadcom-Aktie habe eine harte Preiskorrektur hinter sich: Vom Hoch bei fast 500 USD sei der Kurs bis auf unter 300 USD zurückgefallen. Aus markttechnischer Sicht bilde der Bereich bei 295/290 USD eine absolute Schlüsselunterstützung. Solange dieser Bereich verteidigt werde, bestehe die Chance auf eine Bodenbildung und eine Stabilisierung des übergeordneten Trends. Ein nachhaltiger Bruch würde das Chartbild durch die Ausprägung einer Topformation dagegen deutlich eintrüben. In diesem Fall müsste der Technologietitel wohl längerfristig „kleinere Brötchen“ backen. Auf der Oberseite fungiere indes der seit Juni bestehende Korrekturtrend als Taktgeber. Die entsprechende Trendlinie verlaufe aktuell bei 353,70 USD. Gelinge der Broadcom-Aktie der Ausbruch über diese Marke, wäre die Korrektur der vergangenen Monate beendet und ein neues prozyklisches Kaufsignal aktiviert. Interessant sei derzeit der Blick auf den trendfolgenden MACD: Der Indikator notiere auf einem Niveau, das so niedrig sei wie niemals zuvor. Das signalisiere eine extrem überverkaufte Marktlage - und eröffne bei einer Stabilisierung die Chance auf eine kräftige Gegenbewegung. Entscheidend würden jedoch die genannten Trigger bleiben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 24.11.2026)