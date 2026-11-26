Am Mittwochmorgen sah es nach dem nächsten Ausverkauf aus: Die Broadcom Aktie fiel zum Handelsstart um bis zu 6,9 Prozent auf 280,43 Dollar. Am Ende schloss sie bei 300,86 Dollar, nur 0,07 Prozent unter dem Vortag. Die Erholung im Tagesverlauf zeigt, dass Käufer bei diesen Kursen wieder zugreifen. Sie ändert aber wenig daran, dass das Papier seit dem Hoch im Juni bei 481,57 Dollar rund 37 Prozent verloren hat.
Broadcom Aktie: 37 Prozent unter dem Hoch – zwei Wochen vor den Zahlen beginnt das große Rätselraten
Die Broadcom Aktie fiel am Mittwoch zeitweise fast 7 Prozent und schloss dann nahezu unverändert bei 300,86 Dollar. Seit dem Junihoch hat der KI-Chipspezialist mehr als ein Drittel verloren. Am 9. Dezember legt Broadcom Zahlen vor.
Der Hintergrund
Vom KI-Gewinner zum Sorgenkind?
Broadcom entwickelt maßgeschneiderte KI-Chips für große Cloud-Konzerne und liefert Netzwerkchips für Rechenzentren. Damit hängt das Geschäft direkt an den Investitionsplänen von Google, Meta und anderen. Seit Wochen fragen sich Anleger, ob diese Budgets weiter so stark wachsen. Diese Sorge traf zuletzt fast alle KI-Werte, von Nvidia bis zu Speicherherstellern.
Hinzu kommt die Bewertung. Nach dem Lauf der vergangenen zwei Jahre war die Broadcom Aktie hoch bewertet, entsprechend groß ist die Fallhöhe, wenn Zweifel aufkommen.
Der Ausblick
Alles schaut auf den 9. Dezember
Die Zahlen zum vierten Geschäftsquartal werden zum Test. Anleger werden vor allem auf den Umsatz mit KI-Chips und den Ausblick für das kommende Jahr achten. Das Jahrestief liegt bei 291,53 Dollar vom 5. November. Am Mittwoch wurde es intraday unterschritten, zum Schluss aber wieder zurückerobert.
Am Donnerstag ruht der US-Handel wegen Thanksgiving.
Die Broadcom Aktie hat einen Teil der KI-Skepsis bereits eingepreist. Ob das reicht, entscheidet der Ausblick am 9. Dezember.
Häufige Fragen zur Broadcom Aktie
Wie schloss die Broadcom Aktie am 25. November 2026?
Bei 300,86 Dollar, nahezu unverändert, nach einem Tagestief von 280,43 Dollar.
Wann legt Broadcom Zahlen vor?
Am 9. Dezember 2026.
Wie weit liegt die Aktie unter dem Rekordhoch?
Rund 37 Prozent unter dem Hoch von 481,57 Dollar aus dem Juni.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.