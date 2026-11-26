Broadcom entwickelt maßgeschneiderte KI-Chips für große Cloud-Konzerne und liefert Netzwerkchips für Rechenzentren. Damit hängt das Geschäft direkt an den Investitionsplänen von Google, Meta und anderen. Seit Wochen fragen sich Anleger, ob diese Budgets weiter so stark wachsen. Diese Sorge traf zuletzt fast alle KI-Werte, von Nvidia bis zu Speicherherstellern.

Hinzu kommt die Bewertung. Nach dem Lauf der vergangenen zwei Jahre war die Broadcom Aktie hoch bewertet, entsprechend groß ist die Fallhöhe, wenn Zweifel aufkommen.