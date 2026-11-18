Warum steigt die Broadcom Aktie heute?

Broadcom gilt als einer der größten Profiteure des Anthropic-Börsengangs. Der Claude-Entwickler ist der größte Infrastrukturpartner des Konzerns.

Wie groß sind die Aufträge von Anthropic für Broadcom?

Die Leasingverträge für TPU-Rechensysteme summieren sich laut Börsenprospekt über fünf Jahre auf rund 161 Milliarden Dollar. Die Lieferungen beginnen 2027.

Ist Broadcom an Anthropic beteiligt?

Ja, Broadcom kauft im Rahmen einer Privatplatzierung stimmrechtslose Anthropic-Aktien für rund 1 Milliarde Dollar.

Wann legt Broadcom die nächsten Zahlen vor?

Am 9. Dezember 2026.