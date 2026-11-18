Am Tag vor dem Börsengang von Anthropic gehört die Broadcom Aktie zu den gefragtesten Werten im Nasdaq 100. Am Vormittag lag sie 3,6 Prozent im Plus, am späten Abend zeigte eine Indikation von Société Générale ein Plus von 3,6 Prozent auf rund 354 Dollar. Laut CNBC zählt Broadcom gemeinsam mit Amazon und Alphabet zu den Konzernen, die am stärksten vom Anthropic-Börsengang profitieren. Bei Broadcom ist die Verbindung besonders eng – und besonders groß.
Broadcom Aktie: 161 Milliarden Dollar von Anthropic – warum der Börsengang dem Chip-Riesen besonders hilft
Vor dem Börsenstart von Anthropic rückt ein Konzern in den Fokus, der mehr als fast jeder andere vom Claude-Entwickler abhängt. Die Broadcom Aktie legt um 3,6 Prozent zu. Die große Analyse: wie eng Broadcom und Anthropic verbunden sind, was der Börsengang für die Aufträge bedeutet und wo das größte Risiko liegt.
Die Verbindung
Anthropic wird Broadcoms größter Kunde
Der Börsenprospekt von Anthropic zeigt, wie viel für Broadcom auf dem Spiel steht. Broadcom ist demnach der größte Infrastrukturpartner des Claude-Entwicklers. Die Vereinbarungen über das Leasing von Rechensystemen mit Googles TPU-Chips, die Broadcom mitentwickelt, summieren sich über fünf Jahre auf rund 161 Milliarden Dollar. Zur Finanzierung kann Anthropic Anleihen über bis zu 42 Milliarden Dollar ausgeben. Zusätzlich kauft Broadcom im Rahmen einer Privatplatzierung stimmrechtslose Anthropic-Aktien für rund 1 Milliarde Dollar. Broadcom selbst erwartet, dass Anthropic 2027 und 2028 der größte Kunde für maßgeschneiderte KI-Chips wird.
Die Dimensionen sind enorm. Laut Trefis geht es um ein Gigawatt Rechenleistung mit Ironwood-TPUs in diesem Jahr, fünf weitere Gigawatt im kommenden Jahr und weitere zehn Gigawatt, die Broadcom für 2028 im Blick hat. Die erste Finanzierungstranche über 35 Milliarden Dollar wurde bereits im Juni mit Partnern wie Apollo und Blackstone abgeschlossen. Der Börsengang ist für die Broadcom Aktie deshalb mehr als ein Stimmungstest: Er bringt dem wichtigsten Kunden frisches Kapital, um die Rechnungen zu bezahlen.
Das Geschäft
Ein KI-Geschäft im Höhenflug
Schon heute wächst Broadcom rasant. Im Quartal bis Anfang August stieg der Umsatz laut Trefis um 86 Prozent auf 29,6 Milliarden Dollar, davon 16,7 Milliarden Dollar mit KI-Chips. Für die kommenden Geschäftsjahre nennt Trefis KI-Umsätze von rund 115 Milliarden Dollar im Geschäftsjahr 2027 und 230 Milliarden Dollar im Geschäftsjahr 2028. Futurum-Analyst Rolf Bulk sagte dem Sender CNBC, Broadcom und AMD könnten deutlich aufholen, während sich Nvidia nach dem Rücktritt von Jensen Huang neu sortiert. Für die Broadcom Aktie ist das ein starkes Wachstumsargument.
Für Broadcom ist der Anthropic-Börsengang mehr als ein Stimmungstest – er finanziert den größten Kunden.
Die Analysten
Was die Häuser sagen
Die Einschätzungen der Häuser – keine Prognose der Redaktion – sind positiv. DA Davidson stufte die Aktie Ende Oktober nach Veröffentlichung des Anthropic-Prospekts auf Buy hoch und nannte ein Kursziel von 400 Dollar. Die Broadcom Aktie hat dabei turbulente Wochen hinter sich: Am 5. November verlor sie mehr als 10 Prozent, in den vier folgenden Handelstagen legte sie um gut 18 Prozent zu. Laut Trefis lag sie zuletzt noch rund 28 Prozent unter ihrem Hoch von Anfang Juni.
Das Risiko
Die Abhängigkeit von einem Kunden
Die enge Verbindung ist zugleich das größte Risiko. Wenn ein einzelner Kunde das Custom-Chip-Geschäft dominiert, hängt viel an dessen Erfolg. Anthropic selbst rechnet laut Trefis mit deutlich sinkenden Wachstumsraten. Ob der Claude-Entwickler seine Verpflichtungen dauerhaft bedienen kann, hängt von künftigen Cashflows und weiteren Finanzierungen ab. Zudem beginnen die Lieferungen erst 2027 – die 161 Milliarden Dollar beschreiben künftige Geschäfte, keine bereits gebuchten Umsätze.
Häufige Fragen zur Broadcom Aktie und Anthropic
Warum steigt die Broadcom Aktie heute?
Broadcom gilt als einer der größten Profiteure des Anthropic-Börsengangs. Der Claude-Entwickler ist der größte Infrastrukturpartner des Konzerns.
Wie groß sind die Aufträge von Anthropic für Broadcom?
Die Leasingverträge für TPU-Rechensysteme summieren sich laut Börsenprospekt über fünf Jahre auf rund 161 Milliarden Dollar. Die Lieferungen beginnen 2027.
Ist Broadcom an Anthropic beteiligt?
Ja, Broadcom kauft im Rahmen einer Privatplatzierung stimmrechtslose Anthropic-Aktien für rund 1 Milliarde Dollar.
Wann legt Broadcom die nächsten Zahlen vor?
Am 9. Dezember 2026.
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