Für das Gesamtjahr peilt BAT nach Angaben aus dem Halbjahres-Update das untere Ende der mittelfristigen Zielspannen an: 3-5% Umsatzwachstum, 4-6% beim bereinigten operativen Ergebnis und 5-8% beim bereinigten Gewinn je Aktie. Für die New Categories erwartet der Konzern ein Umsatzwachstum im mittleren zweistelligen Prozentbereich. Beim Kapitalmarkttag am 29. September bestätigte BAT, auf Kurs für die Jahresziele 2026 zu sein, und stellte die Ziele für 2030 vor.

Nicht alles läuft rund. BAT hat im ersten Halbjahr die Investitionen in Schlüsselmärkten erhöht, weil der Wettbewerb härter geworden ist, auch in den USA. Dort habe sich der Volumenanteil bei Zigaretten laut Unternehmen zuletzt zu stabilisieren begonnen. Bei Tabakerhitzern wie glo bleibt der Gegenwind spürbar. Das Sparprogramm wurde laut Medienberichten auf 700 Mio. £ angehoben.