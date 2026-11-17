Der britische Arbeitsmarkt hat die Prognosen geschlagen: Die Arbeitslosenquote fiel im Dreimonatszeitraum bis September auf 4,6 Prozent, Volkswirte hatten wie in der Vorperiode 4,7 Prozent erwartet. Das Pfund Sterling rutschte nach der Veröffentlichung um 08:00 Uhr MEZ zunächst bis auf 1,3169 US-Dollar und notierte gegen 08:40 Uhr MEZ wieder bei rund 1,3192 Dollar (GBP/USD) – eine echte Kursbewegung blieb aus.

Hinter der guten Schlagzeile steckt ein gemischtes Bild. Das Lohnwachstum ohne Boni verlangsamte sich auf 3,5 Prozent, die Zahl der Beschäftigten auf den Gehaltslisten sank im Oktober vorläufig um 34.000, und die offenen Stellen fielen auf den niedrigsten Stand außerhalb der Pandemie seit 2014. Für die Bank of England (BoE), die am 5. November erstmals seit 2023 die Zinsen erhöht hat, liefern die Daten damit Argumente für beide Seiten.