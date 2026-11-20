Der wichtigste Treiber ist die Inflation. Sie lag im Oktober bei 3,6 Prozent und damit auf einem Einjahreshoch, nach 3,5 Prozent im September; die Kerninflation beträgt 2,8 Prozent, die Dienstleistungen liegen bei 3,7 Prozent (ONS-Zahlen via Trading Economics). Analysten hatten 3,7 Prozent erwartet. Die Bank of England hat deshalb im November nachgelegt. Der nächste Zinsentscheid folgt am 17. Dezember; der Markt sieht laut Trading Economics (Stand 18. November) eine Erhöhung mit 80 Prozent Wahrscheinlichkeit, nach 90 Prozent zuvor, und bis Juni noch rund drei weitere Schritte.

Der zweite Treiber ist der Staatshaushalt. Laut MUFG Research hat der britische Haushalt Ende Oktober einen Spielraum von 14,5 Milliarden Pfund zur Fiskalregel gelassen; die Regierung rechnet mit einem Emissionsplan der Schuldenagentur von 250,6 Milliarden Pfund, geringfügig über dem Konsens von 249,2 Milliarden Pfund. Die Nettoneuverschuldung liegt laut OBR bei 4,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts im Haushaltsjahr 2026/27. Die Rendite der Zehnjährigen sank nach dem Haushalt um 2 bis 3 Basispunkte.