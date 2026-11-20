Die Rendite der zehnjährigen britischen Staatsanleihe, der Gilt, liegt laut Trading Economics bei 5,32 Prozent (Stand 19. November, die Seite nennt keine Uhrzeit). Das sind etwa 0,10 Prozentpunkte weniger als vor einem Monat, aber rund 0,73 Prozentpunkte mehr als vor einem Jahr. Der Hintergrund: Die Bank of England hat den Leitzins am 5. November um 0,25 Prozentpunkte auf 4,00 Prozent angehoben, die erste Erhöhung seit 2023. Am Freitagmorgen überraschte der Einzelhandel mit einem Plus von 0,7 Prozent im Oktober gegenüber dem Vormonat.
Zur Einordnung: Die Rendite ist die jährliche Verzinsung, die ein Käufer zum aktuellen Kurs bis zur Fälligkeit erzielt; der Kupon ist der feste Zins der Anleihe. Steigt die Rendite, fällt der Kurs.