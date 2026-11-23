Gilts sind die Staatsanleihen des Vereinigten Königreichs. Ihre Rendite lag laut Trading Economics zuletzt um 0,12 Prozentpunkte unter dem Wert vor einem Monat, aber 0,69 Prozentpunkte über dem Vorjahr. Die Differenz zum Bund beträgt rechnerisch 191 Basispunkte (5,23 minus 3,32 Prozent), zur US-Treasury rund 27 Basispunkte (Redaktionsrechnung; die Werte stammen von unterschiedlichen Uhrzeiten).

Zwei Faktoren erklären das Gefälle laut den vorliegenden Meldungen: höhere Inflation und die Erwartung weiterer Zinserhöhungen. Die britische Inflation lag im Oktober bei 3,6 Prozent, die Kerninflation bei 2,8 Prozent, die Dienstleistungsinflation bei 3,7 Prozent (Trading Economics zu den Daten vom 19./20.11.). Der Leitzins der Bank of England liegt laut Trading Economics bei 4,00 Prozent, zuvor waren es 3,75 Prozent.