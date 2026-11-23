Britische Staatsanleihen bieten derzeit mehr Rendite als ihre großen Konkurrenten. Die zehnjährige Gilt liegt am Montag bei 5,23 Prozent und damit 0,01 Prozentpunkte unter dem Vortag, die zweijährige bei 4,89 Prozent, die dreißigjährige bei 5,69 Prozent (Stand: 23.11.2026, Trading Economics, ohne Uhrzeit). Zum Vergleich: Die zehnjährige Bundesanleihe rentierte um 10:38 Uhr MEZ mit 3,32 Prozent (dpa-AFX über finanzen.net), die zehnjährige US-Treasury lag am selben Tag bei rund 4,96 Prozent (Trading Economics).
Britische Staatsanleihen: Zehnjährige Gilt bei 5,23 Prozent, 191 Basispunkte über dem Bund - Wer zahlt mehr: London, Washington oder Berlin?
Die zehnjährige Gilt rentiert mit 5,23 Prozent und damit höher als US-Treasuries (4,96 Prozent) und Bundesanleihen (3,32 Prozent). Was hinter dem Renditegefälle steckt, was der Markt von der Bank of England erwartet und welche Risiken britische Staatsanleihen haben.
Gilts Rendite
Wie hoch ist die Rendite britischer Gilts – und warum liegt sie über Treasuries und Bunds?
Gilts sind die Staatsanleihen des Vereinigten Königreichs. Ihre Rendite lag laut Trading Economics zuletzt um 0,12 Prozentpunkte unter dem Wert vor einem Monat, aber 0,69 Prozentpunkte über dem Vorjahr. Die Differenz zum Bund beträgt rechnerisch 191 Basispunkte (5,23 minus 3,32 Prozent), zur US-Treasury rund 27 Basispunkte (Redaktionsrechnung; die Werte stammen von unterschiedlichen Uhrzeiten).
Zwei Faktoren erklären das Gefälle laut den vorliegenden Meldungen: höhere Inflation und die Erwartung weiterer Zinserhöhungen. Die britische Inflation lag im Oktober bei 3,6 Prozent, die Kerninflation bei 2,8 Prozent, die Dienstleistungsinflation bei 3,7 Prozent (Trading Economics zu den Daten vom 19./20.11.). Der Leitzins der Bank of England liegt laut Trading Economics bei 4,00 Prozent, zuvor waren es 3,75 Prozent.
|Anleihe (10 Jahre)
|Rendite
|Aufschlag auf den Bund
|Großbritannien (Gilt)
|5,23 %
|+191 Bp
|USA (Treasury)
|4,96 %
|+164 Bp
|Deutschland (Bund)
|3,32 %
|–
Stände stammen von unterschiedlichen Quellen und Uhrzeiten; Aufschläge sind Redaktionsrechnungen.
Quelle: Trading Economics (23.11.2026); dpa-AFX/finanzen.net (23.11.2026, 10:38 Uhr MEZ)
Was erwartet der Markt von der Bank of England?
Nach Angaben von Trading Economics sinkt die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Dezember von 90 auf 80 Prozent, nachdem die Inflation mit 3,6 Prozent leicht unter den Erwartungen von 3,7 Prozent ausfiel. Der Markt preist demnach weiter mindestens drei Erhöhungen bis Ende des nächsten Jahres ein; die Bank UBS erwartet laut Meldung eine im Februar. Das sind Markteinschätzungen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de. Ein Datum der Dezember-Sitzung nannte die Quelle nicht.
Am Montag fielen die Renditen zusätzlich, weil Anleger angesichts des Aktienausverkaufs sichere Staatsanleihen suchten. Britische Daten stützten das: Die Staatsneuverschuldung lag laut Trading Economics bei 17 Milliarden Pfund nach erwarteten 18 Milliarden, der Einzelhandelsumsatz stieg um 0,7 Prozent.
Lohnt sich ein Gilt-Investment für Euro-Anleger?
Der Renditevorsprung ist sichtbar, aber nicht kostenlos. Gilts notieren in Pfund; schwankt der Wechselkurs, kann das die Rendite für Euro-Anleger erheblich verändern. Hinzu kommt das Haushaltsrisiko: Frühere Haushaltsdebatten haben britische Anleihen bereits stark bewegt, wie Berichte zur Haushaltspolitik zeigen. Wer Gilts hält, trägt zudem Zinsänderungsrisiko, bei dreißigjährigen Laufzeiten besonders.
Was beobachten Anleger bei Gilts jetzt?
Die Dezember-Sitzung der Bank of England und die Frage, ob die Erhöhungswahrscheinlichkeit von 80 Prozent bestätigt wird.
Die nächsten Inflations- und Haushaltsdaten aus Großbritannien.
Den Abstand zur US-Treasury (rund 27 Basispunkte) und zum Bund (191 Basispunkte).
Das Pfund-Euro-Verhältnis für Anleger außerhalb Großbritanniens.
Häufige Fragen zu britischen Staatsanleihen
Was sind Gilts? Gilts sind die Staatsanleihen Großbritanniens, ausgegeben vom britischen Schuldenmanagement in Pfund.
Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen Gilt? Am 23. November 2026 lag sie laut Trading Economics bei 5,23 Prozent.
Warum sind Gilts rentabler als Bundesanleihen? Höhere Inflation, höhere Leitzinsen und Erwartungen weiterer Erhöhungen treiben die Rendite; dem steht höheres Risiko gegenüber.
Welche Risiken haben Gilts für deutsche Anleger? Zinsänderungs-, Währungs- und Liquiditätsrisiko. Eine Empfehlung gibt aktiencheck.de nicht.
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