Eine Rendite ist nicht der Kupon: Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert, die Rendite berücksichtigt zusätzlich den aktuellen Kurs und die Restlaufzeit. Steigt der Kurs einer Gilt, sinkt ihre Rendite, und umgekehrt. Genau das passiert am Mittwoch. Laut Trading Economics verlor die zehnjährige Gilt gut sieben Basispunkte, auf Monatssicht sind es rund 22 Basispunkte. Ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt.

Neben den Technologieverlusten nennt Trading Economics fallende Ölpreise als zweiten Grund. Sinkende Energiepreise dämpfen die Erwartung weiterer Zinserhöhungen der Bank of England (BoE), denn sie nehmen Druck von der Inflation. Auf Jahressicht liegt die Rendite dennoch rund 70 Basispunkte höher; die Erholung der Anleihekurse ist also eine Verschnaufpause auf hohem Niveau.