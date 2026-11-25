Die Rendite der zehnjährigen britischen Staatsanleihe, im Börsenjargon Gilt genannt, ist am Mittwoch auf 5,13 Prozent gefallen und liegt damit auf dem niedrigsten Stand seit dem 9. November. Laut ROIC notierte sie um 15:35 Uhr MEZ bei 5,12 Prozent, ein Minus von sechs Basispunkten. Auslöser ist der Ausverkauf bei Technologiewerten: Anleger flüchten in Staatsanleihen, deren Kurse steigen und deren Renditen sinken. Doch die Inflationsfrage bleibt offen, denn die britische Energieaufsicht Ofgem hat angekündigt, den Preisdeckel für Energie ab Januar um 26 Prozent anzuheben.
Britische Staatsanleihen: Gilt-Rendite fällt auf 5,13 Prozent, doch Ofgem hebt den Preisdeckel um 26 Prozent – wie hoch geht die Bank of England im Dezember?
Die Rendite der zehnjährigen britischen Staatsanleihe fällt am 25. November auf 5,13 Prozent, den tiefsten Stand seit dem 9. November. Zugleich steigt die Inflation-Sorge: Ofgem hebt den Energiepreisdeckel ab Januar um 26 Prozent. Was das für die Bank of England und für Gilt-Anleger bedeutet.
Gilts am 25. November
Warum fallen die Gilt-Renditen trotz hoher Inflation?
Eine Rendite ist nicht der Kupon: Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert, die Rendite berücksichtigt zusätzlich den aktuellen Kurs und die Restlaufzeit. Steigt der Kurs einer Gilt, sinkt ihre Rendite, und umgekehrt. Genau das passiert am Mittwoch. Laut Trading Economics verlor die zehnjährige Gilt gut sieben Basispunkte, auf Monatssicht sind es rund 22 Basispunkte. Ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt.
Neben den Technologieverlusten nennt Trading Economics fallende Ölpreise als zweiten Grund. Sinkende Energiepreise dämpfen die Erwartung weiterer Zinserhöhungen der Bank of England (BoE), denn sie nehmen Druck von der Inflation. Auf Jahressicht liegt die Rendite dennoch rund 70 Basispunkte höher; die Erholung der Anleihekurse ist also eine Verschnaufpause auf hohem Niveau.
|Datum
|Rendite 10 Jahre
|Anlass
|13.11.2026, 10:38 Uhr
|über 5,30 %
|BIP plus 0,2 % im September, starke US-Inflationsdaten
|16.11.2026, 10:06 Uhr
|über 5,35 %
|Zinserhöhungswetten auf die BoE
|25.11.2026
|5,13 %
|Tech-Ausverkauf, sinkende Ölpreise
Die Werte stammen aus Meldungen von Trading Economics; Uhrzeiten nur, wo die Quelle sie nennt. Der Wert vom 25.11.2026 ist ohne Uhrzeit angegeben.
Quelle: Trading Economics, ROIC
Was bedeutet der Ofgem-Preisdeckel für die Inflation?
Gegen den Rückgang der Renditen spricht der Inflationsausblick. Die britische Teuerung liegt laut Trading Economics bei 3,6 Prozent.
Ofgem hat angekündigt, die Obergrenze für Energiepreise ab Januar um 26 Prozent zu erhöhen. Da Energie im Warenkorb privater Haushalte stark gewichtet ist, kann das die gemessene Inflation im Winter erneut nach oben drücken.
BoE-Mitglied Megan Greene warnte laut Trading Economics, die Zinsen könnten schneller steigen, falls der Konflikt im Nahen Osten anhält. Die Notenbank hatte im November den Leitzins erstmals seit 2023 angehoben, auf 4,00 Prozent nach 3,75 Prozent im Vormonat. Mehrere Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses haben laut Trading Economics Unterstützung für einen weiteren Schritt im Dezember signalisiert; Chefvolkswirt Huw Pill hält auch 2027 weitere Erhöhungen für möglich. Ein genaues Datum der Dezember-Sitzung nennen die Quellen nicht.
Wie viele Zinserhöhungen preist der Markt für die Bank of England ein?
Der Markt hat seine Erwartungen binnen Tagen verschoben. Am 13. November sahen die Marktpreise laut Trading Economics eine Dezember-Erhöhung mit rund 50 Prozent Wahrscheinlichkeit, bis zum 16. November stieg sie auf rund 80 Prozent, dazu zwei weitere Schritte bis Juni 2027. Zuletzt sind es nach der Übersichtsseite von Trading Economics noch rund zwei weitere Erhöhungen. Zweijährige Gilts rentierten Mitte November über 5 Prozent, so hoch wie seit Oktober 2023 nicht mehr.
Für Anleger in Gilts ist das ein Zinsänderungsrisiko in Reinform: Steigen die Zinsen weiter, fallen die Kurse bestehender Anleihen, und zwar umso stärker, je länger die Laufzeit ist. Wer aus dem Euroraum Gilts hält, trägt außerdem ein Währungsrisiko gegenüber dem Pfund. Für britische Hausbesitzer und Unternehmen sind die Gilt-Renditen der Maßstab für Hypotheken- und Kreditzinsen.
Dezember-Sitzung der BoE
Das genaue Datum nennen die Quellen nicht; entscheidend ist, ob die Notenbank nach dem Schritt auf 4,00 Prozent erneut anhebt.
Britische Inflationsdaten
Der Preisdeckel von Ofgem wirkt ab Januar; frühere Inflationszahlen zeigen, wie sehr die Teuerung bei 3,6 Prozent verharrt.
Tech-Aktien und Öl
Beides trägt derzeit die Nachfrage nach sicheren Staatsanleihen und die Erwartung milderer Zinsschritte.
FAQ: Häufige Fragen zu britischen Staatsanleihen
Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen britischen Staatsanleihe? Laut Trading Economics lag sie am 25.11.2026 bei 5,13 Prozent (ohne Uhrzeit), nach ROIC um 15:35 Uhr MEZ bei 5,12 Prozent.
Was ist eine Gilt? Eine Gilt ist eine auf Pfund lautende Staatsanleihe des Vereinigten Königreichs. Der Name geht auf die früheren goldgeränderten Urkunden zurück.
Wie hoch ist der Leitzins der Bank of England? Laut Trading Economics 4,00 Prozent nach der Erhöhung im November 2026; zuvor lag er bei 3,75 Prozent.
Warum steigen Gilt-Renditen bei höherer Inflation? Anleger verlangen für den Kaufkraftverlust mehr Zins, und die Notenbank hebt tendenziell ihren Leitzins an.
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