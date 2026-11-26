Die Rendite der zehnjährigen britischen Staatsanleihe (Gilt) lag am Donnerstag bei 5,15 Prozent (Trading Economics), einen Tag nach dem niedrigsten Stand seit dem 9. November. Zugleich veröffentlichte die Bank of England um 10:30 Uhr ihren Finanzstabilitätsbericht. Laut Marktschlagzeilen warnt der Finanzstabilitätsausschuss, die Gefahr, dass mehrere Finanzrisiken gleichzeitig eintreten, sei gestiegen. Genannt werden Risiken aus KI-Schulden, Staatsverschuldung und höheren Zinsen.
Britische Staatsanleihen: Gilt-Rendite bei 5,15 Prozent, Bank of England warnt vor KI-Schulden – was heißt das Stabilitätsurteil für den Gilt-Markt?
Die zehnjährige Gilt rentierte am Donnerstag bei rund 5,15 Prozent, am selben Tag legte die Bank of England ihren Finanzstabilitätsbericht vor. Laut Marktmeldungen warnt sie vor gleichzeitig eintretenden Risiken aus KI-Schulden, Staatsverschuldung und höheren Zinsen. Was Anleger zu britischen Staatsanleihen wissen sollten.
Steckbrief
- Papier
- Zehnjährige Gilt (britische Staatsanleihe)
- Rendite 25.11.2026
- rund 5,1 %, niedrigster Stand seit 9.11.
- Jüngstes Hoch
- über 5,4 % am 9.10.2026
- Finanzstabilitätsbericht
- 26.11.2026, 10:30 Uhr britischer Zeit
- Nächster Zinsentscheid
- 17.12.2026, 12:00 Uhr GMT
Stand: 26.11.2026, Renditestand laut Trading Economics, ohne Uhrzeit angegeben
Das ist für Anleihe-Anleger mehr als eine Randnotiz. Gilts tragen eine der höchsten Renditen unter den großen Industrieländern, und die Bank of England hat erst am 5. November die Zinsen um 25 Basispunkte auf 4,00 Prozent angehoben, die erste Erhöhung seit August 2023 (Abstimmung 8:1, ein Mitglied wollte 50 Basispunkte). Wenn die Notenbank nun gleichzeitig vor Verwundbarkeiten warnt, rückt die Frage in den Fokus, wie stabil der Gilt-Markt ist, wenn Zinsen, Schulden und Bewertungen zusammenkommen.
Finanzstabilität
Was sagt die Bank of England zum Finanzstabilitätsbericht?
Nach den Schlagzeilen von Squawk News vom 26. November zeichnet die Bank folgendes Bild:
Mehrfachrisiko
Der Ausschuss sieht die Gefahr gestiegen, dass mehrere Risiken zur selben Zeit eintreten. Stabilitätsrisiken aus KI-Schulden, Staatsverschuldung und höheren Zinsen seien größer als im Juli.
KI-Finanzierung
Die Finanzierung rund um künstliche Intelligenz sei zunehmend komplex, zirkulär und intransparent, so die Zusammenfassung der Warnung.
Bewertungen
Die Aktienbewertungen weltweit bleiben trotz jüngster Rückgänge gedehnt, weil sie hohe KI-Gewinne einpreisen.
Widerstandsfähige Banken
Haushalte und Unternehmen gelten als widerstandsfähig, das Bankensystem als stark. Der antizyklische Kapitalpuffer bleibt bei 2 Prozent.
Daneben stehen Vorschläge zur Kapitalausstattung der Banken: Die Bank of England will laut Schlagzeilen die Anforderungen für die größten auf Großbritannien fokussierten Institute um 60 Basispunkte senken, für die großen Banken insgesamt ergebe sich ein Vorteil von 30 Basispunkten. Es handelt sich um Vorschläge, nicht um beschlossene Änderungen.
Warum bleibt die Rendite der Gilts so hoch?
Die Gründe liegen im Zusammenspiel von Inflation, Zins und Haushalt. Die britische Inflation stieg im Oktober auf 3,6 Prozent nach 3,5 Prozent im September, und die Energiepreisobergrenze steigt ab Januar um 26 Prozent (Trading Economics). Die Märkte rechnen laut LSEG-Daten mit rund zwei weiteren Zinserhöhungen in den kommenden Monaten.
Hinzu kommt die Staatsfinanzierung: Die öffentliche Nettokreditaufnahme betrug im Oktober 17,0 Milliarden Pfund, 3,3 Milliarden Pfund über der OBR-Prognose im bisherigen Finanzjahr, bei einer Schuldenquote von 95,8 Prozent des BIP. Im September überschritten die Staatsschulden erstmals 3 Billionen Pfund. Wo der Staat viel Anleihen ausgibt, verlangen Investoren einen Risikoaufschlag, die sogenannte Laufzeitprämie.
|Kennzahl
|Wert
|Stand
|Rendite 10-jährige Gilt
|5,15 %
|26.11.2026
|Hoch der letzten Monate
|über 5,4 %
|9.10.2026
|Bank-Rate
|4,00 %
|seit 5.11.2026
|Inflation (CPI)
|3,6 %
|Oktober 2026
|Nettokreditaufnahme
|17,0 Mrd. £
|Oktober 2026
|Schuldenquote
|95,8 % des BIP
|Oktober 2026
Rendite ohne Uhrzeit angegeben; Haushaltsdaten Oktober 2026.
Quelle: Trading Economics (26.11.2026, 25.11.2026, 20.11.2026)
Was bedeutet das für Anleger in Gilts und Anleihen?
Wer Gilts oder Anleihe-ETFs hält, sollte zwischen Rendite und Kupon unterscheiden: Der Kupon bleibt fix, die Rendite folgt dem Kurs. Je länger die Restlaufzeit, desto stärker schwankt der Kurs bei Zinsänderungen. Das Stabilitätsurteil der Notenbank ist ein Warnsignal für das Gesamtsystem, aber keine Aussage über einzelne Anleihen.
Beobachten lässt sich der nächste Zinsentscheid am 17. Dezember (12:00 Uhr GMT), die Haushaltsdaten für November am 22. Dezember, und die Entwicklung der KI-Finanzierung am Unternehmensanleihemarkt.
Häufige Fragen zu britischen Staatsanleihen
Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen Gilt? Laut Trading Economics rund 5,15 Prozent am 26. November 2026.
Wie hoch ist der Leitzins der Bank of England? 4,00 Prozent nach der Erhöhung um 25 Basispunkte am 5. November.
Wann entscheidet die Bank of England wieder über die Zinsen? Am 17. Dezember 2026 um 12:00 Uhr GMT.
Was ist ein Gilt? Eine in Pfund begebene Staatsanleihe des Vereinigten Königreichs.
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