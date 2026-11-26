Die Gründe liegen im Zusammenspiel von Inflation, Zins und Haushalt. Die britische Inflation stieg im Oktober auf 3,6 Prozent nach 3,5 Prozent im September, und die Energiepreisobergrenze steigt ab Januar um 26 Prozent (Trading Economics). Die Märkte rechnen laut LSEG-Daten mit rund zwei weiteren Zinserhöhungen in den kommenden Monaten.

Hinzu kommt die Staatsfinanzierung: Die öffentliche Nettokreditaufnahme betrug im Oktober 17,0 Milliarden Pfund, 3,3 Milliarden Pfund über der OBR-Prognose im bisherigen Finanzjahr, bei einer Schuldenquote von 95,8 Prozent des BIP. Im September überschritten die Staatsschulden erstmals 3 Billionen Pfund. Wo der Staat viel Anleihen ausgibt, verlangen Investoren einen Risikoaufschlag, die sogenannte Laufzeitprämie.