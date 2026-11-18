Die britische Inflation steigt im Oktober auf 3,6 Prozent nach 3,5 Prozent im September, doch unter der Oberfläche sieht es ruhiger aus: Die Kerninflation verharrt bei 2,8 Prozent, die Dienstleistungsinflation bei 3,7 Prozent. Der Treiber sind die Kraftstoffpreise, die um 33,2 Prozent über dem Vorjahr liegen. Für die Bank of England (Leitzins 4,00 Prozent) ist das ein gemischtes Bild vor der Dezember-Sitzung, für das Pfund (GBP/USD) und die Gilts ein Datenpunkt, den Anleger genau lesen. Gesamt- wie Kernrate lagen laut Euronews je 0,1 Prozentpunkte unter den Prognosen der Notenbank.
Britische Inflation: Kerninflation 2,8 Prozent, Kraftstoffe +33,2 Prozent – wie viel Luft hat die Bank of England vor dem Dezember?
Die vollständigen Oktober-Daten aus Großbritannien zeigen: Die Gesamtrate steigt auf 3,6 Prozent, doch Kern- und Dienstleistungsinflation stagnieren bei 2,8 und 3,7 Prozent. Kraftstoffe treiben die Teuerung mit 33,2 Prozent. Was das für die Bank of England, das Pfund und britische Staatsanleihen bedeutet.
Die Daten
Was zeigen die britischen Oktober-Daten genau?
Nach Angaben des britischen Statistikamts ONS, wiedergegeben von Euronews, stiegen die Verbraucherpreise im Oktober um 0,5 Prozent gegenüber dem Vormonat. Der Verkehrsbereich legte auf 7,5 Prozent zu (September: 6,6 Prozent), Kraftstoffe verteuerten sich um 33,2 Prozent, nach 29,8 Prozent im September. Das ist der schnellste Anstieg seit Juli 2022, Diesel erreichte einen Rekordstand. Dämpfend wirkten Lebensmittel und alkoholfreie Getränke mit 0,9 Prozent nach 1,3 Prozent. ONS-Chefökonom Grant Fitzner nannte die Kraftstoffpreise erneut einen wichtigen Treiber der Jahresrate.
Vor der Veröffentlichung hatten Ökonomen laut Trading Economics im Schnitt 3,7 Prozent erwartet, die Deutsche Bank 3,8 Prozent. Der tatsächliche Wert lag damit darunter. Sanjay Raja, Chefökonom Großbritannien der Deutschen Bank, sagte sinngemäß, der Wert sei deutlich niedriger als selbst erwartet und verschaffe der Bank of England etwas Luft.
Die Notenbank
Was bedeutet das für die Bank of England?
Die Bank of England hatte Anfang November den Leitzins um 0,25 Punkte auf 4,00 Prozent angehoben, die erste Erhöhung seit mehr als drei Jahren. Zugleich erwartet sie laut Euronews, dass die Inflation bis Mitte 2027 auf rund 5 Prozent steigt; in einem Szenario mit lange hohen Energiepreisen sieht sie etwa 6,2 Prozent im dritten Quartal. Vor den Daten preisten Terminmärkte laut Trading Economics eine weitere Erhöhung im Dezember zu rund 80 Prozent ein. Die nächste Zinssitzung findet im Dezember statt, die Novemberdaten zur Inflation erscheinen am 16. Dezember.
Das Bild ist damit zweigeteilt: Die Gesamtrate zieht an, weil Energie teurer wird, die Kernrate zeigt aber noch keinen zusätzlichen Preisdruck in der Breite. Ob die Notenbank das als Entwarnung wertet oder wegen der erwarteten 5 Prozent trotzdem handelt, ist offen; Einschätzung der Redaktion: Die Kraftstoffpreise sind der Schlüssel.
Die Märkte
Wie stehen Gilts und Pfund?
Die Rendite zehnjähriger britischer Staatsanleihen lag am Schluss des 17. November bei 5,37 Prozent, die zweijährige bei 5,00 Prozent und die dreißigjährige bei 5,82 Prozent (Trading Economics, laut aktiencheck.de). Bundesanleihen rentierten zuletzt mit 3,35 bis 3,38 Prozent. Das Pfund notierte vor der Datenveröffentlichung bei rund 1,319 US-Dollar. Eine belegte Marktreaktion auf die Zahlen liegt in den ausgewerteten Quellen nicht vor; ebenso fehlt ein FTSE-100-Stand für den Tag.
|Kennzahl
|Oktober
|Vormonat
|Gesamtinflation
|3,6 %
|3,5 %
|Kerninflation
|2,8 %
|2,8 %
|Dienstleistungen
|3,7 %
|3,7 %
|Kraftstoffe
|+33,2 %
|+29,8 %
|Verkehr
|7,5 %
|6,6 %
|Lebensmittel, alkoholfreie Getränke
|0,9 %
|1,3 %
|Konsens
|3,7 %
|–
Gilt-Renditen: Schluss 17.11.; Pfundkurs vor der Datenveröffentlichung.
Quelle: Euronews nach ONS (18.11.2026); aktiencheck.de (18.11.2026); Trading Economics
Was Anleger beobachten
Welche Termine sind jetzt wichtig?
Die Zinssitzung der Bank of England im Dezember (Datum in den Quellen nicht genannt).
Die britischen Inflationsdaten für November am 16. Dezember.
Die Entwicklung der Kraftstoff- und Energiepreise.
Die Fed-Sitzung am 8. und 9. Dezember und die EZB am 17. Dezember als internationaler Rahmen.
Häufige Fragen zur britischen Inflation
Wie hoch ist die Inflation in Großbritannien im Oktober 2026?
3,6 Prozent, nach 3,5 Prozent im September; die Kerninflation liegt bei 2,8 Prozent.
Wie hoch ist der Leitzins der Bank of England?
4,00 Prozent, nach der Erhöhung um 0,25 Punkte Anfang November.
Warum steigt die Inflation in Großbritannien?
Laut ONS vor allem wegen der Kraftstoffpreise, die um 33,2 Prozent über dem Vorjahr liegen.
Wann kommen die nächsten britischen Inflationsdaten?
Die Novemberdaten erscheinen laut aktiencheck.de am 16. Dezember.
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