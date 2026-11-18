Nach Angaben des britischen Statistikamts ONS, wiedergegeben von Euronews, stiegen die Verbraucherpreise im Oktober um 0,5 Prozent gegenüber dem Vormonat. Der Verkehrsbereich legte auf 7,5 Prozent zu (September: 6,6 Prozent), Kraftstoffe verteuerten sich um 33,2 Prozent, nach 29,8 Prozent im September. Das ist der schnellste Anstieg seit Juli 2022, Diesel erreichte einen Rekordstand. Dämpfend wirkten Lebensmittel und alkoholfreie Getränke mit 0,9 Prozent nach 1,3 Prozent. ONS-Chefökonom Grant Fitzner nannte die Kraftstoffpreise erneut einen wichtigen Treiber der Jahresrate.

Vor der Veröffentlichung hatten Ökonomen laut Trading Economics im Schnitt 3,7 Prozent erwartet, die Deutsche Bank 3,8 Prozent. Der tatsächliche Wert lag damit darunter. Sanjay Raja, Chefökonom Großbritannien der Deutschen Bank, sagte sinngemäß, der Wert sei deutlich niedriger als selbst erwartet und verschaffe der Bank of England etwas Luft.