Rückschlag mit Rückendeckung: Oppenheimer-Analyst Scott Schneeberger senkt das Kursziel für die BrightView-Aktie von 16 auf 13 US-Dollar, bleibt aber bei „Outperform“. Zum Schlusskurs von 9,85 US-Dollar vom Freitag errechnet sich ein Potenzial von rund 32 Prozent. Der größte Anbieter gewerblicher Landschaftspflege in den USA war nach seinen Jahreszahlen deutlich eingebrochen.
BrightView-Aktie: Oppenheimer-Analyst Scott Schneeberger senkt das Kursziel auf 13 Dollar – „Outperform“ trotz Kurssturz
Nach enttäuschenden Jahreszahlen senkt Oppenheimer-Analyst Scott Schneeberger das Kursziel für die BrightView-Aktie von 16 auf 13 US-Dollar, bleibt aber bei „Outperform“. Zum Schlusskurs von 9,85 US-Dollar sind das rund 32 Prozent Potenzial.
Steckbrief
- Unternehmen
- BrightView Holdings, Inc.
- Handelssymbol
- BV (NYSE)
- Analyst
- Scott Schneeberger
- Bank
- Oppenheimer
- Rating
- Outperform (bestätigt)
- Kursziel
- 13 US-Dollar (zuvor 16 US-Dollar)
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Oppenheimer zur BrightView-Aktie
Zweite Senkung seit August – Schneeberger bleibt Käufer
Scott Schneeberger hatte die BrightView-Aktie im Juni mit „Outperform“ und 17 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Nach den Zahlen im August senkte er auf 16 US-Dollar.
Nun folgt der deutlich größere Schritt auf 13 US-Dollar. Die Aktienanalyse von Oppenheimer reagiert damit auf einen schwachen Ausblick, hält aber an der Kaufempfehlung fest.
Andere Häuser sind skeptischer: J.P. Morgan führte die Aktie zuletzt mit „Neutral“, Morgan Stanley mit „Equal-weight“. Oppenheimer gehört zu den Optimisten.
Die Argumente von Scott Schneeberger
Die Zahlen zeigen, worauf sich die Einschätzung von Oppenheimer-Analyst Scott Schneeberger stützt – und was sie belastet:
Kerngeschäft wächst
Das wiederkehrende Land-Maintenance-Geschäft wuchs im vierten Quartal um 3,3 Prozent – das dritte Plus in Folge.
Margenplan für 2027
Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet BrightView ein bereinigtes EBITDA von 335 bis 355 Millionen US-Dollar und mehr freien Cashflow.
Projektgeschäft schwach
Die Entwicklungssparte brach im Quartal um 17,8 Prozent ein, auch weil drei große Aufträge verschoben wurden.
Prognose unter Erwartung
Der Ausblick für Umsatz und EBITDA lag unter den Schätzungen der Analysten.
Jahreszahlen schicken die Aktie auf Talfahrt
Im vierten Geschäftsquartal sank der Umsatz um 3,6 Prozent auf 677,3 Millionen US-Dollar. Das Wartungsgeschäft legte um 3,2 Prozent zu, das Projektgeschäft schrumpfte. Im Gesamtjahr stieg der Umsatz um 1,5 Prozent auf 2,7 Milliarden US-Dollar, das bereinigte EBITDA sank auf 329 Millionen US-Dollar.
Die Aktie fiel nach den Zahlen um rund 15 Prozent. BrightView kaufte im Geschäftsjahr 4,1 Millionen eigene Aktien zurück und will 2027 zusätzlich 9 bis 11 Millionen US-Dollar in den Vertrieb investieren.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Oppenheimer & Co. Inc., Analyst Scott Schneeberger. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Outperform“ und das Kursziel von 13 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.oppenheimer.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
BrightView Holdings, Inc. (BV): Kaufen, Kursziel 13,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Oppenheimer (Analyst Scott Schneeberger). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 14:39 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 14:39 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Oppenheimer (Analyst Scott Schneeberger).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.