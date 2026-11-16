BrightView-Aktie: Oppenheimer-Analyst Scott Schneeberger senkt das Kursziel auf 13 Dollar – „Outperform“ trotz Kurssturz

Nun folgt der deutlich größere Schritt auf 13 US-Dollar. Die Aktienanalyse von Oppenheimer reagiert damit auf einen schwachen Ausblick, hält aber an der Kaufempfehlung fest.

Andere Häuser sind skeptischer: J.P. Morgan führte die Aktie zuletzt mit „Neutral“, Morgan Stanley mit „Equal-weight“. Oppenheimer gehört zu den Optimisten.