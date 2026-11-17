Nach Berichten von AP und Reuters sagte Burnham, Großbritannien habe durch den Brexit „mehr verloren als gewonnen“. Der Handel mit EU-Ländern sei deutlich gesunken, das Versprechen „Take back control“ nicht eingelöst worden. Der Brexit sei der erste Dominostein einer weltweiten Bewegung hin zu Isolationismus und Protektionismus gewesen. Er verglich den Austritt mit Hans Christian Andersens Märchen „Des Kaisers neue Kleider“.

Wichtig für die Einordnung: Burnham bleibt nach eigener Darstellung an Starmers rote Linien gebunden. Eine Rückkehr in die Zollunion, den Binnenmarkt oder zur Personenfreizügigkeit soll es bis zur nächsten Parlamentswahl nicht geben. Nach dem Gipfel will er jedoch eine „nationale Debatte“ über das langfristige Verhältnis zur EU anstoßen. Sein Sprecher Tom Wells betonte, es würden „keine Annahmen getroffen“, die Bürger hätten das letzte Wort.