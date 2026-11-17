Der Brexit steht wieder auf der politischen Tagesordnung – diesmal von höchster Stelle infrage gestellt. Großbritanniens Premierminister Andy Burnham sagte am Montagabend in einer außenpolitischen Grundsatzrede beim Lord Mayor's Banquet in der Londoner Guildhall: „Der Brexit, den wir bekommen haben, hat nicht funktioniert.“ Den wirtschaftlichen Schaden beziffert er auf 4 bis 8 Prozent der Wirtschaftsleistung. Am Freitag soll in Brüssel ein Reset-Gipfel mit der EU folgen. Das Pfund gab am Montag in New York laut Reuters um 0,2 Prozent auf 1,31895 US-Dollar nach – belastet vor allem vom starken Dollar.
Brexit-Reset: Premier Burnham erklärt den Brexit für gescheitert, am Freitag folgt der EU-Gipfel – Chance für Pfund und britische Aktien?
Großbritanniens Premierminister Andy Burnham hat den Brexit in einer Grundsatzrede für gescheitert erklärt und beziffert den Schaden auf 4 bis 8 Prozent der Wirtschaftsleistung. Am Freitag soll in Brüssel ein Reset-Gipfel mit der EU folgen. Was auf dem Tisch liegt und was Anleger bei Pfund, FTSE 100 und europäischen Exporteuren beobachten sollten.
Die Rede in der Guildhall
Brexit gescheitert? Was Burnham konkret gesagt hat
Burnham ist seit Juli Premier und Nachfolger von Keir Starmer – laut AP der siebte britische Regierungschef seit 2016. Seine Rede ist die bislang deutlichste Abrechnung eines amtierenden Premiers mit dem EU-Austritt.
Nach Berichten von AP und Reuters sagte Burnham, Großbritannien habe durch den Brexit „mehr verloren als gewonnen“. Der Handel mit EU-Ländern sei deutlich gesunken, das Versprechen „Take back control“ nicht eingelöst worden. Der Brexit sei der erste Dominostein einer weltweiten Bewegung hin zu Isolationismus und Protektionismus gewesen. Er verglich den Austritt mit Hans Christian Andersens Märchen „Des Kaisers neue Kleider“.
Wichtig für die Einordnung: Burnham bleibt nach eigener Darstellung an Starmers rote Linien gebunden. Eine Rückkehr in die Zollunion, den Binnenmarkt oder zur Personenfreizügigkeit soll es bis zur nächsten Parlamentswahl nicht geben. Nach dem Gipfel will er jedoch eine „nationale Debatte“ über das langfristige Verhältnis zur EU anstoßen. Sein Sprecher Tom Wells betonte, es würden „keine Annahmen getroffen“, die Bürger hätten das letzte Wort.
Wir haben mehr verloren als gewonnen.
Kritik kam von Ex-Premier Boris Johnson, einem der Wortführer des Brexit-Lagers: Burnham werde scheitern, wenn er versuche, das Land in die EU zurückzuführen. Die Debatte dürfte die britische Innenpolitik in den kommenden Monaten prägen.
Brüssel am Freitag
UK-EU-Gipfel: Was liegt beim Brexit-Reset auf dem Tisch?
Der Gipfel war ursprünglich für Juli geplant und wurde nach Starmers Rücktritt verschoben. Nach Angaben von AP und Reuters sollen folgende Bereiche verhandelt werden:
|Bereich
|Ziel
|Börsenrelevanz
|Lebensmittel und Agrar
|Abbau von Grenzkontrollen
|Nahrungsmittelhersteller, Handel, Logistik
|Energie und Emissionshandel
|Abkommen, Kopplung der CO2-Märkte
|Versorger, Industrie, CO2-Preis
|Jugendmobilität
|befristetes Arbeiten für junge Menschen
|Dienstleister, Gastgewerbe
|Rote Linien
|keine Zollunion, kein Binnenmarkt
|begrenzt die Reichweite des Deals
Quelle: AP/Euronews 17.11.2026, Reuters 15.11.2026
Besonders die Kopplung der Emissionshandelssysteme hätte Gewicht: Britische Unternehmen müssten an der Grenze dann keine Doppelbelastung durch den europäischen CO2-Grenzausgleich fürchten, und der Markt für CO2-Zertifikate würde größer und liquider.
Wie groß der wirtschaftliche Effekt sein könnte, ist umstritten. Burnham selbst bezifferte den möglichen Wachstumsbeitrag eines EU-Abkommens laut einer Newsquawk-Meldung vom 11. November auf 0,4 Prozent der Wirtschaftsleistung – ohne dass ein Zeithorizont genannt wurde. Verglichen mit dem von ihm genannten Brexit-Schaden von 4 bis 8 Prozent wäre das nur ein erster Schritt.
Das große Bild
Pfund und FTSE 100: Was bedeutet der Brexit-Reset für Anleger?
Für die Devisenmärkte ist der Brexit-Reset bislang ein Nebenschauplatz. Das Pfund wird derzeit vor allem vom US-Dollar bewegt: Der Dollarindex stieg am Montag auf 103,50 Punkte und damit auf den höchsten Stand seit April 2025, weil Anleger eine Zinserhöhung der Fed im Dezember nahezu vollständig einpreisen. Zum Euro hielt sich das Pfund zuletzt stabiler.
Hinzu kommen hausgemachte Faktoren: Britische Staatsanleihen rentieren deutlich über US-Treasuries, und Burnhams Amtsantritt im Juli hatte zunächst Sorgen um die Haushaltsdisziplin ausgelöst. Am ersten Handelstag nach dem Wechsel stieg die Rendite zehnjähriger Gilts laut AJ Bell auf 5,04 Prozent, der FTSE 100 verlor 0,7 Prozent. Burnham versprach damals, sich an die Fiskalregeln zu halten.
Mögliche Gewinner
Britische Nahrungsmittel- und Getränkehersteller, Einzelhändler mit EU-Lieferketten und Logistiker könnten von weniger Grenzkontrollen profitieren. Auch europäische Exporteure mit großem UK-Geschäft würden entlastet.
Energie und CO2
Eine Kopplung der Emissionshandelssysteme beträfe Versorger und energieintensive Industrie auf beiden Seiten des Ärmelkanals.
Politisches Risiko
Die Rückkehr der EU-Frage in die Innenpolitik kann Unsicherheit schaffen – vor allem, wenn sie mit Haushaltsdebatten zusammenfällt.
Einschätzung der Redaktion: Ein messbarer Kurseffekt der Rede auf Pfund oder FTSE 100 ist bislang nicht erkennbar. Für Anleger zählt, ob der Gipfel am Freitag konkrete Vereinbarungen bringt – etwa beim Agrarhandel oder beim Emissionshandel – oder bei Absichtserklärungen bleibt.
Termine
Was Anleger jetzt beobachten: Die nächsten Termine
Heute, 14:30 Uhr MEZ: US-Einzelhandelsumsätze, wichtig für Dollar und damit auch für das Pfund.
Mittwoch: Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung.
Freitag: UK-EU-Gipfel in Brüssel.
Danach: von Burnham angekündigte „nationale Debatte“ über das EU-Verhältnis.
FAQ: Brexit-Reset und Börse
Will Großbritannien zurück in die EU? Nein, zumindest nicht kurzfristig. Burnham hält an den roten Linien fest: keine Zollunion, kein Binnenmarkt, keine Personenfreizügigkeit bis zur nächsten Wahl.
Wann findet der UK-EU-Gipfel statt? Am Freitag in Brüssel. Geplant sind Abkommen zu Lebensmitteln, Energie und Emissionshandel sowie Jugendmobilität.
Wie hat das Pfund reagiert? Das Pfund fiel am Montag laut Reuters um 0,2 Prozent auf 1,31895 US-Dollar, vor allem wegen des starken Dollars. Eine direkte Reaktion auf die Rede ist nicht belegbar.
Welche Branchen könnten profitieren? Nahrungsmittel, Handel und Logistik durch weniger Grenzkontrollen, Versorger und Industrie durch eine mögliche Kopplung der CO2-Märkte.
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