Weitere Abgaben bis 91,77 USD wären kurzfristig möglich. Werde diese Unterstützung nach der gescheiterten Zwischenerholung unterschritten, könnte sich die Abwärtsbewegung bis 86,28 USD fortsetzen. Gelinge Brent hingegen eine Stabilisierung oberhalb der jüngsten Tiefs, wäre zunächst eine kleinere Bodenbildung unterhalb von 99,21 USD denkbar. Erst ein klarer Anstieg über diese Hürde würde das Chartbild wieder aufhellen und erste Kaufsignale liefern.