Rückblick: Die Zwischenerholung der Vortage wurde bei Brent am Montag direkt beendet, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.
Brent-Ölpreis: Zwischenerholung direkt beendet - Chartanalyse
Charttechnik im Fokus
Die Notierungen seien deutlich zurückgerutscht und hätten dabei auch den kurzfristigen Aufwärtstrend durchbrochen. Der Rückgang habe den Kurs fast bis an die Unterstützung bei 91,77 USD geführt.
Ausblick
Weitere Abgaben bis 91,77 USD wären kurzfristig möglich. Werde diese Unterstützung nach der gescheiterten Zwischenerholung unterschritten, könnte sich die Abwärtsbewegung bis 86,28 USD fortsetzen. Gelinge Brent hingegen eine Stabilisierung oberhalb der jüngsten Tiefs, wäre zunächst eine kleinere Bodenbildung unterhalb von 99,21 USD denkbar. Erst ein klarer Anstieg über diese Hürde würde das Chartbild wieder aufhellen und erste Kaufsignale liefern.
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