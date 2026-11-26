Mit dem Bruch des kurzfristigen Abwärtstrends könnte Brent eine größere Erholung nach dem Rückgang der vergangenen Wochen einleiten. Spielraum wäre zunächst bis 97,80 USD und anschließend bis zur Widerstandszone bei 99,21 USD gegeben. Dort könnten die Bären erneut die Oberhand gewinnen. Kurzfristig wäre zunächst auch ein Pullback bis an den gebrochenen Abwärtstrend bei rund 92,00 USD möglich. Unterhalb von 91,77 USD würde sich das Chartbild dagegen wieder eintrüben.