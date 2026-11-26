Rückblick: Nach dem Rückgang der Vortage konnte sich Brent am Mittwoch stabilisieren, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.
Brent-Ölpreis: Kurzfristiger Abwärtstrend gebrochen - Chartanalyse
Charttechnik im Fokus
Die Notierungen seien im Handelsverlauf eine deutliche Gegenbewegung gestartet und hätten dabei den kurzfristigen Abwärtstrend im Bereich von rund 92,00 USD durchbrochen. Der Anstieg habe sich anschließend bis über 93,00 USD fortgesetzt.
Ausblick
Mit dem Bruch des kurzfristigen Abwärtstrends könnte Brent eine größere Erholung nach dem Rückgang der vergangenen Wochen einleiten. Spielraum wäre zunächst bis 97,80 USD und anschließend bis zur Widerstandszone bei 99,21 USD gegeben. Dort könnten die Bären erneut die Oberhand gewinnen. Kurzfristig wäre zunächst auch ein Pullback bis an den gebrochenen Abwärtstrend bei rund 92,00 USD möglich. Unterhalb von 91,77 USD würde sich das Chartbild dagegen wieder eintrüben.
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