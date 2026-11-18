Rückblick: Am Dienstag konnte sich Brent nach dem deutlichen Rücksetzer der Vortage oberhalb der Unterstützung bei 91,77 USD stabilisieren, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.
Brent-Ölpreis: Konsolidierung auf niedrigem Niveau - Chartanalyse
Charttechnik im Fokus
Die Notierungen hätten ausgehend von den jüngsten Tiefs wieder leicht nach oben gedreht, ohne jedoch stärkeren Kaufdruck zu entwickeln. Damit habe sich die Konsolidierung auf niedrigem Niveau fortgesetzt.
Ausblick
Oberhalb von 91,77 USD könnte Brent zunächst eine weitere Gegenbewegung einleiten. Spielraum wäre dabei bis 96,97 USD und anschließend 99,21 USD gegeben. Erst darüber würde sich das Chartbild wieder deutlicher aufhellen. Solange der kurzfristige Abwärtstrend jedoch intakt bleibe, müsste auch ein erneuter Test der Unterstützung bei 91,77 USD einkalkuliert werden. Darunter könnte sich die Abwärtsbewegung bis 86,28 USD fortsetzen.
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