Oberhalb von 91,77 USD könnte Brent zunächst eine weitere Gegenbewegung einleiten. Spielraum wäre dabei bis 96,97 USD und anschließend 99,21 USD gegeben. Erst darüber würde sich das Chartbild wieder deutlicher aufhellen. Solange der kurzfristige Abwärtstrend jedoch intakt bleibe, müsste auch ein erneuter Test der Unterstützung bei 91,77 USD einkalkuliert werden. Darunter könnte sich die Abwärtsbewegung bis 86,28 USD fortsetzen.