Rückblick: Die Stabilisierung vom Dienstag wurde bei Brent am Mittwoch direkt wieder aufgegeben, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.
Brent-Ölpreis: Hohe Abwärtsdynamik - Chartanalyse
Klare Bodenbildung abwarten
Die Notierungen seien deutlich zurückgerutscht und hätten dabei auch den EMA50 (blau) auf Tagesbasis durchbrochen. Der Abverkauf habe den Kurs unter die Marke bei 97,80 USD und damit näher an die Unterstützung bei 94,37 USD geführt.
Ausblick
Die hohe Abwärtsdynamik könnte zunächst weitere Verluste bis 94,37 USD nach sich ziehen. Dort wäre eine Gegenbewegung möglich, die Brent wieder bis an den kurzfristigen Abwärtstrend bei rund 103,00 USD führen könnte. Erst darüber würde sich das Chartbild deutlicher aufhellen. Falle Brent hingegen auch unter 94,37 USD zurück, könnte sich der Weg bis 86,28 USD öffnen. Eine klare Bodenbildung bleibe angesichts der Abwärtsdynamik zunächst abzuwarten.
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