Brent-Ölpreis: Hohe Abwärtsdynamik - Chartanalyse

Die hohe Abwärtsdynamik könnte zunächst weitere Verluste bis 94,37 USD nach sich ziehen. Dort wäre eine Gegenbewegung möglich, die Brent wieder bis an den kurzfristigen Abwärtstrend bei rund 103,00 USD führen könnte. Erst darüber würde sich das Chartbild deutlicher aufhellen. Falle Brent hingegen auch unter 94,37 USD zurück, könnte sich der Weg bis 86,28 USD öffnen. Eine klare Bodenbildung bleibe angesichts der Abwärtsdynamik zunächst abzuwarten.