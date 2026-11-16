Rückblick: Zum Ende der vergangenen Woche konnte sich Brent nach der deutlichen Gegenbewegung auf erhöhtem Niveau stabilisieren, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.
Brent-Ölpreis: Aufwärtstrend getestet und zunächst verteidigt - Chartanalyse
Charttechnik im Fokus
Die Notierungen hätten sich oberhalb der Unterstützung bei 96,97 USD seitwärts bewegt, ohne die Erholung wesentlich auszudehnen. Zum Wochenstart sei der kurzfristige Intraday-Aufwärtstrend erneut getestet und zunächst verteidigt worden.
Ausblick
Oberhalb des kurzfristigen Aufwärtstrends könnte Brent die Erholung jederzeit fortsetzen. Spielraum wäre zunächst bis 100,00 USD und anschließend bis 101,43 USD gegeben. Erst darüber könnte sich eine größere Gegenbewegung in Richtung 104,11 USD entwickeln. Allerdings wäre die laufende Erholung weiterhin auch als bärische Flagge zu werten, die jederzeit nach unten aufgelöst werden könnte. Unterhalb von 96,97 USD wären erneute Abgaben bis 94,37 USD und später 91,77 USD möglich.
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