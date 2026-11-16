Brent-Ölpreis: Aufwärtstrend getestet und zunächst verteidigt - Chartanalyse

Oberhalb des kurzfristigen Aufwärtstrends könnte Brent die Erholung jederzeit fortsetzen. Spielraum wäre zunächst bis 100,00 USD und anschließend bis 101,43 USD gegeben. Erst darüber könnte sich eine größere Gegenbewegung in Richtung 104,11 USD entwickeln. Allerdings wäre die laufende Erholung weiterhin auch als bärische Flagge zu werten, die jederzeit nach unten aufgelöst werden könnte. Unterhalb von 96,97 USD wären erneute Abgaben bis 94,37 USD und später 91,77 USD möglich.