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Breiter Preisdruck in den USA erhöht Handlungsdruck auf die Fed

aktiencheck.de Redaktion 18.11.2026, 14:19 1 Min. Berenberg

Trotz sinkender Ölpreise wächst die Inflationssorge in den USA, und die Märkte preisen für Dezember eine mögliche Fed-Zinserhöhung um 50 Basispunkte ein.

Bild: Pexels

Trotz zuletzt sinkender Ölpreise nehmen die Inflationssorgen in den USA weiter zu, so die Experten von Berenberg in der aktuellen Ausgabe von "Berenberg Märkte-Monitor". Die Renditen zweijähriger US-Staatsanleihen seien zuletzt um knapp 40 Basispunkte gestiegen. Für die Zinssitzung der US-Notenbank Fed im Dezember würden die Finanzmärkte inzwischen zumindest teilweise das Risiko einer kräftigeren Zinserhöhung um 50 Basispunkte einpreisen. Hintergrund sei der anhaltend breite Preisauftrieb in den USA. Nachdem bereits die Inflationsdaten für September hohe Teuerungsraten gezeigt hätten, hätten auch die Oktober-Zahlen einen starken Preisdruck außerhalb des Energiesektors bestätigt. Einzelne Vertreter der US-Notenbank hätten daraufhin sogar eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte ins Gespräch gebracht. "Der Rückgang der Ölpreise sorgt bislang nicht für die erhoffte Entspannung bei den Inflationssorgen. Entscheidend ist, dass der Preisdruck in den USA weit über den Energiesektor hinausgeht. Damit bleibt die Fed unter Zugzwang, und auch ein größerer Zinsschritt im Dezember ist nicht mehr ausgeschlossen", sage Ulrich Urbahn, Leiter Portfoliomanagement Alternatives & Leiter Multi Asset Strategy & Research bei Berenberg. Die deutlich gestiegenen Zinserwartungen würden sich bereits auf die internationalen Finanzmärkte auswirken. Höhere Renditen von US-Staatsanleihen würden den Dollar stützen und zugleich den Druck auf zinssensitive Anlagen erhöhen. Für die Aktienmärkte stelle die Aussicht auf eine restriktivere Geldpolitik einen zusätzlichen Unsicherheitsfaktor dar. "Die robuste US-Konjunktur ist derzeit Fluch und Segen zugleich. Einerseits stützen die Wirtschaftskraft und die gute Gewinnentwicklung die Aktienmärkte. Andererseits erschwert die anhaltend hohe Inflation der Fed eine weniger restriktive Geldpolitik. Das könnte die Schwankungen an den Kapitalmärkten erhöhen", erkläre Urbahn.

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