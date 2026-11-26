Brad Gerstner gehört zu den Investoren, die den KI-Boom früh erkannt haben. Sein Hedgefonds Altimeter Capital kaufte Ende 2022 Nvidia, als viele Anleger die Aktie mieden. Am 16. November, drei Tage vor dem Börsengang von Anthropic, überraschte er im US-Sender CNBC mit einer Zahl: Altimeter habe Aktien für 5 Milliarden Dollar gezeichnet, mehr als das Fünffache seiner bisher größten Zeichnung bei einem Börsengang. Gleichzeitig beschrieb er ein Marktumfeld, das er selbst für sehr schlecht hält.
Brad Gerstner ordert für 5 Milliarden Dollar Anthropic-Aktien: „Das ist Google 2005“ – warum der Tech-Investor die KI-Labore jetzt Nvidia vorzieht
Brad Gerstner hat mit Altimeter Capital früh auf Nvidia gesetzt. Mitten im Ausverkauf der Chipaktien gab er die größte Zeichnung seiner Laufbahn ab und sichert sein Depot zugleich gegen fallende Halbleiterkurse ab. Seine Aussagen im Wortlaut, die Pflichtmeldung zum dritten Quartal mit der neuen Tesla-Position und die offenen Fragen.
Die Einschätzung
Schlechtes Umfeld, große Wette: Gerstners Aussagen im Wortlaut
Gerstner vergleicht den Wettlauf der KI-Entwickler mit dem Kampf der Suchmaschinen vor zwanzig Jahren. Damals blieb am Ende ein Gewinner übrig.
Das ist Google 2005.
Von rund 20 Suchmaschinen seien bis 2004 fast alle verschwunden, und der Sieger habe nahezu den gesamten Wertzuwachs der Branche auf sich gezogen. Dasselbe erwartet Gerstner nun bei künstlicher Intelligenz: Anthropic (ISIN US03703U1079, US-Handelssymbol ANT) und OpenAI setzten sich deutlich vom Feld ab und würden den Löwenanteil des wirtschaftlichen Werts vereinnahmen. Altimeter sei an beiden Unternehmen maßgeblich beteiligt. Das Umfeld für den Börsengang nannte er zugleich sehr schlecht: eine große Wahl, ein Ausverkauf bei Halbleiteraktien und der Abgang von Jensen Huang bei Nvidia, der zu diesem Zeitpunkt noch nicht zurückgekehrt war.
Ich halte das für einen tragenden Wert, der über lange Zeit stetig wächst.
Wie viele Aktien Altimeter tatsächlich erhalten hat, ist nicht bekannt. Gerstner selbst sagte, die Emission sei zehn- bis zwanzigfach überzeichnet. Anthropic startete am 19. November mit einem Börsenwert von rund 1,8 Billionen Dollar. Am 24. November fiel die Aktie laut CNBC unter den Ausgabepreis. Gerstner hatte am ersten Handelstag gesagt, die Aktie sei kein Weg, schnell reich zu werden.
Ich würde mich freuen, wenn sie mir alles davon geben würden.
Der Schwenk
Weg von der Hardware: warum Gerstner bei Nvidia vorsichtiger wird
Auffällig ist, was Gerstner über seinen einstigen Erfolgswert sagt. Nach einem Bericht von 24/7 Wall St. hat er seine Position in Nvidia (ISIN US67066G1040, US-Handelssymbol NVDA) im Lauf des Jahres deutlich verkleinert und zieht die KI-Labore dem Chiplieferanten vor, obwohl dieser nur noch mit etwa dem 33-Fachen des Gewinns bewertet werde. In einem Mitschnitt des Interviews sagte er, Altimeter habe alle Engagements gesenkt, auch bei Halbleitern und KI-Infrastruktur. Die Pflichtmeldung zum 30. September passt dazu nur teilweise: Nvidia war dort weiterhin die größte gemeldete Position, ein Datendienst weist für das dritte Quartal sogar eine leichte Aufstockung aus. Was Gerstner seit Oktober getan hat, zeigt die Meldung nicht.
Dorthin bewegt sich der Trade.
Das Depot
Neu: Tesla. Raus: Qualcomm. Die Pflichtmeldung im Überblick
Altimeter meldete zum 30. September Aktienpositionen im Wert von 9,8 Milliarden Dollar, verteilt auf nur 16 Titel. Die Meldung zeigt den Stand vor dem Kursrutsch im November und vor dem Börsengang von Anthropic. Eine Begründung für die einzelnen Käufe hat Gerstner dem Bericht zufolge nicht öffentlich gegeben.
Neu im Depot
Tesla (ISIN US88160R1014, US-Handelssymbol TSLA) mit 1.915.440 Aktien im Wert von rund 680 Millionen Dollar, knapp 7 Prozent des Depots. Ebenfalls neu laut dem Datendienst Stockcircle: der Chipentwickler Cerebras Systems (US-Handelssymbol CBRS).
Aufgestockt
Meta Platforms (ISIN US30303M1027, US-Handelssymbol META) um rund ein Viertel, Uber (ISIN US90353T1007, US-Handelssymbol UBER) um rund ein Fünftel, Micron (ISIN US5951121038, US-Handelssymbol MU) um rund ein Viertel, dazu in kleinem Umfang Amazon (ISIN US0231351067, US-Handelssymbol AMZN).
Verkauft oder reduziert
Vollständig verkauft wurden Qualcomm (ISIN US7475251036, US-Handelssymbol QCOM) und Applied Materials (ISIN US0382221051, US-Handelssymbol AMAT), laut Stockcircle auch Alphabet (ISIN US02079K3059, US-Handelssymbol GOOGL). Die Position in SpaceX (ISIN US84615Q1031, US-Handelssymbol SPCX) sank um rund 40 Prozent, die in Microsoft (ISIN US5949181045, US-Handelssymbol MSFT) um knapp 7 Prozent.
Abgesichert
Altimeter hält eine Verkaufsoption auf den Halbleiter-Indexfonds VanEck Semiconductor ETF (ISIN US92189F6768, US-Handelssymbol SMH). Preis, Laufzeit und Basispreis gehen aus der Meldung nicht hervor.
Weitere gemeldete Positionen sind Taiwan Semiconductor (ISIN US8740391003, US-Handelssymbol TSM), Snowflake (ISIN US8334451098, US-Handelssymbol SNOW) und Arm Holdings (ISIN US0420682058, US-Handelssymbol ARM).
Stammdaten
ISIN, WKN und Handelssymbole aller genannten Wertpapiere
Anthropic: ISIN US03703U1079, WKN A42SXH, Handelssymbol 1ANT, US-Handelssymbol ANT
Nvidia: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA
Tesla: ISIN US88160R1014, WKN A1CX3T, Handelssymbol TL0, US-Handelssymbol TSLA
Meta Platforms: ISIN US30303M1027, WKN A1JWVX, Handelssymbol FB2A, US-Handelssymbol META
Amazon: ISIN US0231351067, WKN 906866, Handelssymbol AMZ, US-Handelssymbol AMZN
Microsoft: ISIN US5949181045, WKN 870747, Handelssymbol MSF, US-Handelssymbol MSFT
Uber: ISIN US90353T1007, WKN A2PHHG, Handelssymbol UT8, US-Handelssymbol UBER
Alphabet (A): ISIN US02079K3059, WKN A14Y6F, Handelssymbol ABEA, US-Handelssymbol GOOGL
Snowflake: ISIN US8334451098, WKN A2QB38, Handelssymbol 5Q5, US-Handelssymbol SNOW
Taiwan Semiconductor (ADR): ISIN US8740391003, WKN 909800, Handelssymbol TSFA, US-Handelssymbol TSM
SpaceX: ISIN US84615Q1031, WKN A42D4F, Handelssymbol SPX, US-Handelssymbol SPCX
Micron: ISIN US5951121038, US-Handelssymbol MU
Qualcomm: ISIN US7475251036, US-Handelssymbol QCOM
Applied Materials: ISIN US0382221051, US-Handelssymbol AMAT
Arm Holdings (ADR): ISIN US0420682058, US-Handelssymbol ARM
VanEck Semiconductor ETF: ISIN US92189F6768, US-Handelssymbol SMH
Cerebras Systems: US-Handelssymbol CBRS
Häufige Fragen zu Brad Gerstner und Altimeter Capital
Wie viel hat Brad Gerstner in Anthropic investiert?
Er hat nach eigener Aussage Aktien für 5 Milliarden Dollar gezeichnet. Wie viel Altimeter zugeteilt bekam, ist nicht bekannt.
Was meint Gerstner mit „Google 2005“?
Er erwartet, dass sich bei KI-Modellen wie einst bei Suchmaschinen wenige Anbieter durchsetzen und den größten Teil des Werts auf sich ziehen.
Hält Gerstner noch Nvidia?
Zum 30. September war Nvidia die größte gemeldete Position. Nach einem Medienbericht hat er sie im Lauf des Jahres deutlich verkleinert. Der aktuelle Stand ist offen.
Welche Aktien hat Altimeter zuletzt gekauft?
Neu gemeldet wurde im dritten Quartal vor allem Tesla. Aufgestockt wurden unter anderem Meta Platforms, Uber und Micron.
Wer ist Brad Gerstner?
Der Gründer und Chef der Investmentgesellschaft Altimeter Capital, die in börsennotierte und private Technologieunternehmen investiert.
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