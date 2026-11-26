Auffällig ist, was Gerstner über seinen einstigen Erfolgswert sagt. Nach einem Bericht von 24/7 Wall St. hat er seine Position in Nvidia (ISIN US67066G1040, US-Handelssymbol NVDA) im Lauf des Jahres deutlich verkleinert und zieht die KI-Labore dem Chiplieferanten vor, obwohl dieser nur noch mit etwa dem 33-Fachen des Gewinns bewertet werde. In einem Mitschnitt des Interviews sagte er, Altimeter habe alle Engagements gesenkt, auch bei Halbleitern und KI-Infrastruktur. Die Pflichtmeldung zum 30. September passt dazu nur teilweise: Nvidia war dort weiterhin die größte gemeldete Position, ein Datendienst weist für das dritte Quartal sogar eine leichte Aufstockung aus. Was Gerstner seit Oktober getan hat, zeigt die Meldung nicht.