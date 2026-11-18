Aktien des Tages BP aktien bearish Rohstoffe

BP Aktie: Noch stimmen die Ergebnisse

aktiencheck.de Redaktion 18.11.2026, 17:56 4 Min. Raiffeisen Bank International AG

Trotz des Gewinnsprungs bei BP senkt Aaron Alber sein Kursziel von 580 auf 500 Pence und rät wegen eines drohenden Ölüberangebots zum Verkauf.

Bild: Niklas Jonasson / Unsplash

Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die BP-Aktie (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker: BP) von KAUF auf VERKAUF herunter. Schlüsselrolle Erdgas: Die Reduktion russischer Erdgaslieferungen nach Europa stütze die Preise hierzulande. Dies begünstige auch die Geschäftsaussichten von BP, zumal das Unternehmen rund 17% seines Konzernumsatzes (2025) mit Erdgas und Flüssiggas erziele. Weiters seien petrochemische Produkte und hier insbesondere Erdgas für den Übergang hin zu einer saubereren Welt unerlässlich. Vor allem in der Stromerzeugung komme Erdgas zum Ausgleich von Angebotsschwankungen eine wichtige Rolle zu. Die aktuell erhöhten Gaspreisnotierungen würden die Ergebnisse stützen. Ergebnisentwicklung: Der bereinigte Gewinn sei im dritten Quartal 2026 förmlich explodiert und gegenüber dem Vorjahr von USD 2,2 Mrd. auf USD 8,5 Mrd. geklettert. Damit seien die Markterwartungen von im Schnitt USD 7,3 Mrd. deutlich übertroffen worden. Getragen worden sei die Ergebnisverbesserung insbesondere von deutlich gestiegenen Preisen und Raffineriemargen, aber auch von einer höheren Auslastung der Förderanlagen, die gegenüber dem Vorquartal (Q2) von 92,4% auf 95,3% gestiegen sei. Bei den Raffinerien habe die Auslastung von 94,7% auf 96,5% ebenfalls zugelegt. Produktions- und Absatzentwicklung: Die Produktion sei unter anderem wegen der Einschränkungen im Nahen Osten sowie aufgrund des Verkaufs eines Gasfeldes in der Nordsee um 6,0% auf durchschnittlich 2,22 Mio. Fass Öläquivalente pro Tag gesunken. Die Absatzpreise der Ölprodukte hätten um 28% höher und jene der Erdgasprodukte um 15% niedriger gelegen. Stark habe sich vor allem auch die Raffineriemarge gezeigt, die sich im Jahresvergleich von USD 15,8 auf USD 46,7 pro Fass verbessert habe. Cashflow, Verschuldung & Gewinnrückführung: Der operative Cashflow sei im Jahresvergleich von USD 7,8 Mrd. auf USD 14,8 Mrd. gestiegen und die Investitionen seien um 10% auf USD 3,0 Mrd. gesunken. Nach Rückzahlung von Schulden und Dividendenzahlungen habe sich der Cash-Bestand um USD 5,9 Mrd. auf USD 43,0 Mrd. erhöht. Im Vorjahresquartal sei noch ein Abgang von USD 175 Mio. zu beobachten gewesen. Die sprudelnden Einnahmen seien vor allem zum Schuldenabbau verwendet worden. So habe die Nettoverschuldung im Jahresvergleich auf USD 13,9 Mrd. in etwa halbiert und die Zielsetzung von "USD 14 bis 18 Mrd. bis Ende 2027" schon jetzt erreicht werden können. Die Verschuldungsquote ("Gearing"; Verhältnis von Nettoschulden zu Gesamtkapital) habe dadurch von 25,1% auf 14,8% verringert werden können. Wie im Vorquartal (Q2) werde auch für das abgelaufene dritte Quartal eine Dividende in Höhe von USD 0,0866 je Aktie ausgeschüttet. Ausblick: Für das Gesamtjahr rechne BP abhängig von der Lage im Nahen Osten mit einer durchschnittlichen Fördermenge von 2.210 bis 2.250 Mio. Fass pro Tag Öläquivalente (2025: 2.312). Die Investitionen sollten sich auf USD 13,5 bis 14,0 Mrd. belaufen (2025: USD 14,5 Mrd.). Bezogen auf die ersten neun Monate 2026 habe der bereinigte freie Cashflow gegenüber dem Vorjahr um 75% auf rund USD 18 Mrd. gesteigert werden können, womit man sich auf gutem Wege befinde, die angepeilte jährliche Steigerungsrate von "über 20%" in den Jahren 2024 bis 2027 zu übertreffen. Strategische Ausrichtung: Die angepasste Strategie ziele darauf ab, künftig geringere Investitionen in Erneuerbare Energien zu tätigen. Auch (Teil-)Verkäufe einzelner Sparten (z. B. 65% an Castrol) und eine Ausweitung der klassischen Öl- und Gasförderung würden angestrebt. Insgesamt rechne BP im Jahr 2026 mit Desinvestitionserlösen von USD 8 bis 9 Mrd., davon rund USD 6 Mrd. aus dem Castrol-Verkauf. Neben dem angestrebten Wachstum des Cashflows von über 20% sollten dadurch die Kosten bis 2027 um USD 5,5 bis 6,5 Mrd. sinken. Im Zuge des Iran-Konflikts seien die Energiepreise deutlich gestiegen und auch die Raffineriemargen hätten sich in etwa verdreifacht. Bei Öl- und Gasproduzenten wie BP würden die höheren Notierungen aktuell zu formidablen Ergebnissen führen. Allerdings habe das globale Angebotsdefizit mittlerweile durch die Umstellung auf alternative Lieferanten sowie höhere Produktionsmengen durch Förderländer abseits des Nahen Ostens beseitigt werden können, weshalb Alber drastische Ölpreisspitzen in nächster Zeit für unwahrscheinlich halte. Vielmehr dürfte im Jahresverlauf 2027 ein strukturelles Überangebot auf dem globalen Ölmarkt in den Fokus rücken und damit dürften die Preise wieder deutlich fallen. Dies sollte auch zu einer flachen oder rückläufigen Ergebnisentwicklung bei den Energieunternehmen führen. Im Aktienkurs von Energieunternehmen sollte dies schon im Vorfeld vorweggenommen werden, weshalb Alber seine Empfehlung für BP trotz der aktuell noch hervorragenden Gewinnentwicklung von KAUF auf VERKAUF zurückstufe. Das Kursziel (GBp 500,00; zuvor: GBp 580,00) basiere auf einem Multiple-Ansatz und die geschätzten Zahlen würden auf Konsensusschätzungen basieren. Die Performance-Erwartung berücksichtige auch die Dividendenrendite. (Analyse vom 18.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.