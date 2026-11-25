Die BP Aktie steht vor einem Termin, der wichtiger sein dürfte als jedes Quartal: Am 15. Dezember will Konzernchefin Meg O'Neill die nächste Phase der Strategie vorstellen. Die Ausgangslage ist so gut wie lange nicht. Im dritten Quartal 2026 sprang der bereinigte Gewinn von 2,21 auf 8,46 Milliarden Dollar und lag klar über den Analystenerwartungen von rund 7,33 Milliarden Dollar. Statt das Geld an die Aktionäre zurückzugeben, entschied sich BP für einen anderen Weg: Die Nettoverschuldung sank in nur einem Quartal um 8,4 Milliarden Dollar.
BP Aktie: Gewinn fast vervierfacht, 8,4 Milliarden Dollar Schulden getilgt – aber kein neuer Rückkauf. Was plant die neue Chefin?
BP verdient im dritten Quartal 8,5 Milliarden Dollar und steckt das Geld in den Schuldenabbau statt in Aktienrückkäufe. Am 15. Dezember folgt das Strategie-Update. Die BP Aktie im Check.
Die Zahlen
Raffinerie und Handel liefern den Löwenanteil
Mehr als die Hälfte des Gewinns stammte aus Raffinerie und Handel, nicht aus der Förderung. Kriege und Angriffe auf Raffinerien haben das Angebot an Öl und Kraftstoffen verknappt; nach Angaben von O'Neill liefen die Raffinerien nahezu an der Kapazitätsgrenze, Schiffe nahmen längere Routen. Die Förderung hielt BP bei rund 2,2 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag. Der operative Cashflow erreichte 14,8 Milliarden Dollar, der ausgewiesene Gewinn nach IFRS stieg von 1,16 auf 4,70 Milliarden Dollar.
Der Ausblick
Bilanz zuerst, Aktionäre später
Auffällig ist, was fehlt: BP kündigte keine weiteren Aktienrückkäufe an. Die Dividende bleibt bei 8,66 Cent je Aktie. Der Konzern nutzt den Geldsegen bewusst, um die Bilanz zu stärken – die Nettoverschuldung liegt nun bei 13,9 Milliarden Dollar nach 22,3 Milliarden Dollar im Vorquartal. BP selbst überschreibt das Quartal mit dem Zusatz, es bleibe mehr zu tun. Wie das aussieht, soll das Strategie-Update am 15. Dezember zeigen. Dann dürfte auch die Frage beantwortet werden, wann und in welcher Form wieder Kapital an die Aktionäre fließt.
Die BP Aktie hat in einem Quartal repariert, wofür andere Jahre brauchen. Jetzt muss die neue Führung sagen, wofür die gestärkte Bilanz da ist.
Häufige Fragen zur BP Aktie
Kauft BP eigene Aktien zurück?
Im dritten Quartal kündigte BP keine weiteren Rückkäufe an. Überschüssige Mittel flossen in den Schuldenabbau.
Wie hoch ist die Dividende?
8,66 Cent je Stammaktie und Quartal.
Wann stellt BP die neue Strategie vor?
Am 15. Dezember 2026 will der Konzern die nächste Phase seiner Pläne erläutern.
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