Kauft BP eigene Aktien zurück?

Im dritten Quartal kündigte BP keine weiteren Rückkäufe an. Überschüssige Mittel flossen in den Schuldenabbau.

Wie hoch ist die Dividende?

8,66 Cent je Stammaktie und Quartal.

Wann stellt BP die neue Strategie vor?

Am 15. Dezember 2026 will der Konzern die nächste Phase seiner Pläne erläutern.