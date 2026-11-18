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BP Aktie auf BUY hochgestuft – Kepler Cheuvreux nennt Kursziel von 690 Pence

aktiencheck.de Redaktion 18.11.2026, 12:10 1 Min.

Die BP-Aktie fällt auf 560,20 Pence, doch Kepler Cheuvreux rät zum Kauf und sieht mit einem Kursziel von 690 Pence rund 23 % Luft nach oben.

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Kepler Cheuvreux stuft die BP-Aktie (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker: BP.) in seiner BP-Aktienanalyse vom 17.11.2026 von "hold" auf "buy" hoch und nennt ein Kursziel von 690 GBp. Am Markt habe die Aktie des britischen Energiekonzerns zuletzt 7,80 Pence oder 1,37 % auf 560,20 Pence verloren. Nach diesem Rückgang fehlten der Aktie 129,80 Pence bis zum Kursziel von Kepler Cheuvreux. Was bedeute dieser Abstand für Anleger? Vom Kurs von 560,20 Pence aus müsste die BP-Aktie um rund 23,2 % steigen, um die Marke von 690 Pence zu erreichen. In Pfund ausgedrückt liege das Kursziel bei 6,90 Pfund je Aktie. Die Änderung in der BP-Aktienanalyse betreffe die Handlungsempfehlung selbst. Mit dem neuen Rating "buy" spreche sich Kepler Cheuvreux ausdrücklich für den Kauf aus. Zuvor habe das Analysehaus mit "hold" zum Halten geraten. Welche Annahmen zum Ölpreis oder zur Geschäftsentwicklung hinter der Hochstufung stünden, gehe aus der Kurzmeldung nicht hervor. Auch ein früheres Kursziel nenne sie nicht. Kursziel 690 GBp, Rating "buy" – diese BP-Aktienanalyse passt sogar auf einen Tankbeleg. Teilen Sie den Artikel mit Ihren Freunden, bevor jemand die 6,90 Pfund für den Literpreis hält. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 18. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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