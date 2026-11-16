Rückenwind durch Künstliche Intelligenz: Citi-Analyst Steve Enders bleibt bei „Buy“ für die Box-Aktie und hebt das Kursziel kräftig von 40 auf 55 US-Dollar. Zum Kurs von 43,88 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 25 Prozent. Box bietet Unternehmen Cloud-Speicher und Software zur Verwaltung von Dokumenten.
Box-Aktie: Citi-Analyst Steve Enders bleibt bei „Buy“ – Kursziel springt auf 55 Dollar
Citi-Analyst Steve Enders bleibt bei „Buy“ für die Aktie von Box und hebt das Kursziel von 40 auf 55 US-Dollar. Zum Kurs von 43,88 US-Dollar sind das rund 25 Prozent Potenzial. Der Cloud-Spezialist profitiert vom Geschäft mit KI-Funktionen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Box, Inc.
- Handelssymbol
- BOX (NYSE)
- Analyst
- Steve Enders
- Bank
- Citi
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 55 US-Dollar (zuvor 40 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Citi zur Box-Aktie
KI treibt das Geschäft – Enders erhöht deutlich
Steve Enders hebt sein Kursziel um mehr als ein Drittel an. Die Aktie hatte zuvor schon kräftig zugelegt.
Von Ende Juli bis Anfang November stieg die Box-Aktie um rund 40 Prozent. Auslöser war ein starkes zweites Geschäftsquartal mit einem besseren Ausblick.
Im Oktober erreichte die Aktie mehrfach neue Jahreshöchststände.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Citi-Analyst Steve Enders zu lesen ist:
KI-Paket als Treiber
Das Wachstum kommt vor allem aus Enterprise Advanced, dem KI-lastigen Angebot mit Dokumentenauswertung, Automatisierung und dem Box Agent.
Hoher Cashflow
Im Geschäftsjahr 2026 erzielte Box einen Rekord-Free-Cashflow von 313 Millionen US-Dollar.
Aktienrückkäufe
Box kauft regelmäßig eigene Aktien zurück und hat das Programm zuletzt ausgeweitet.
Nächster Termin
Die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal sind für den 24. November angekündigt.
Erwartungen steigen mit dem Kurs
Im Geschäftsjahr 2026 wuchs der Umsatz um 8 Prozent auf 1,18 Milliarden US-Dollar. Die Bewertung der Aktie ist mit dem Kursanstieg deutlich gestiegen.
Die kommenden Zahlen müssen zeigen, ob sich das Wachstum durch KI weiter beschleunigt.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Citigroup Global Markets Inc. (Citi Research), Analyst Steve Enders. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 55 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.citivelocity.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Box, Inc. (BOX): Kaufen, Kursziel 55,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Steve Enders, Aktienanalyst, Citigroup Global Markets Inc. (Citi Research) vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:22 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:22 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Steve Enders, Aktienanalyst, Citigroup Global Markets Inc. (Citi Research).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.