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BOOSTER Precision Components Holding passt Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 an

aktiencheck.de Redaktion 05.11.2026, 15:48 1 Min. anleihencheck.de

BOOSTER senkt wegen Restrukturierungskosten die EBITDA-Prognose für 2026 auf 10 bis 12 Mio. Euro und bestätigt den Umsatzausblick.

Die BOOSTER Precision Components Holding GmbH ("Gesellschaft") hat heute beschlossen, ihre Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 anzupassen, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung: Die Gesellschaft erwartet nunmehr ein ausgewiesenes EBITDA in Höhe von 10,0 Mio. EUR bis 12,0 Mio. EUR (zuvor: 13,5 Mio. EUR bis 14,5 Mio. EUR). Grund für diese Prognoseanpassung sind insbesondere die im Zusammenhang mit der Restrukturierung der Verbindlichkeiten und der Durchführung des Verfahrens nach dem Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen ("StaRUG") anfallenden Restrukturierungskosten. Die bisherige Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 (Anstieg im niedrigen einstelligen Prozentbereich gegenüber dem Vorjahr (2025: 161,7 Mio. EUR) wird bestätigt.

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