In diesem Zusammenhang hat die Ad-hoc-Gruppe die Gesellschaft darüber informiert, dass sie einer weiteren Verlängerung der mit der Gesellschaft geschlossenen Stillhaltevereinbarung bis zum 28. Dezember 2026 zustimmt, und keine Durchsetzungsmaßnahmen, insbesondere keine Kündigung der Anleihe, ergreifen oder unterstützen wird, falls die Gesellschaft die jeweils am 28. November 2026 fällige Zinszahlung ("Zinszahlung") und Rückzahlung des Nennbetrags der Anleihe ("Rückzahlung der Anleihe") nicht leistet. Die Anleihebedingungen sollen zudem dahingehend geändert werden, dass sie diese Laufzeitverlängerung reflektieren.