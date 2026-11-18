Die BOOSTER Precision Components Holding hat am 18. November 2026 per Ad-hoc-Mitteilung bekanntgegeben, dass sie die Zinszahlung und die Rückzahlung ihrer Anleihe verschiebt. Es geht um die vorrangig besicherte Nordic Bond 2022/26 mit der ISIN NO0012713520. Beides sollte ursprünglich am 28. November 2026 fließen. Die Stillhaltevereinbarung wurde bis zum 28. Dezember 2026 verlängert, ein neuer Zins- oder Rückzahlungstermin ist in der Mitteilung nicht genannt. Das berichtet der Anleihen-Finder unter Berufung auf die Ad-hoc-Meldung.
Für Gläubiger dieser Anleihe heißt das: Die Auszahlung von Zinsen und Kapital am 28. November findet vorerst nicht statt. Was das in der Praxis bedeutet, hängt vom Verlauf der Restrukturierung ab. aktiencheck.de gibt dazu keine Prognose ab.