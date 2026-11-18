Das StaRUG ist das Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen. Es erlaubt, eine Sanierung außerhalb eines klassischen Insolvenzverfahrens mit Mehrheitsbeschlüssen der betroffenen Gläubiger umzusetzen. Das Unternehmen bleibt dabei in der Regel handlungsfähig.

Eine Stillhaltevereinbarung (englisch: Standstill) ist eine Absprache, in der Gläubiger vorübergehend auf Rechte verzichten, etwa auf die Kündigung oder Zwangsvollstreckung, damit in Ruhe verhandelt werden kann.

Eine Ad-hoc-Gruppe ist ein Zusammenschluss von Anleihegläubigern, oft größeren Investoren, die gemeinsam mit dem Emittenten über die Konditionen verhandeln. Kleinere Anleger sind in diesem Kreis meist nicht vertreten, sind aber an die später gefassten Beschlüsse gebunden, wenn die nötigen Mehrheiten erreicht werden.

Bei einer Nordic Bond handelt es sich um eine nach nordischem Muster gestaltete Anleihe, die an Märkten wie in Oslo gehandelt werden kann. Ein Treuhänder vertritt häufig die Interessen der Gläubiger.